Nouvelle attaque de ConVidiot en plein délire cognitif (PDFs + VIDÉOS & ANALYSE)

IN VIVO : un ConVidiot, vigile d’un SuperMarché de province attaque une petite vieille parce qu’elle porte sa muselière sous le nez !

Cliquez sur l’image pour Inverser notre réalité un chouïa luciférienne !

ALERTE ! Les Convidiot(e)s ont muté en C.O.N.VidORDURES !

La petite vieille, c’est moi vous l’aurez compris, donc, on m’intime l’ordre de mettre la muselière bien haut sur mon nez, alors que je suis spasmophile, entre autres pathologies, sauf que ça ne se voit pas, et si je refuse et bien je dois sortir du magasin ! Schnell, Schlag und Still !

Le(la) client(e) s’est mué en dangereux criminel potentiel pour tout Kapo SSS des Supermarchés de France et de Navarre !

Inutile de discuter avec un ConVidiot en pleine charge manifestement atteint du syndrome du Larbin et en pleine crise de dissonance cognitive. J’ai donc feint la faiblesse, remontant mon masque sur le nez, et dès qu’il a claqué des talons pour continuer sa ronde de rafle, je l’ai rebaissé aussi sec ! Faut dire qu’avec l’Art de la guerre de Sun Tzu et le Tao-Te-King de Lao Tseu en tête je savais que ce n’était pas le bon moment pour agir efficacement et donc pratiquais le non-agir sans hésiter !

Sortant très peu en milieu rurbain je me suis promise, lorsque je ne pourrais faire autrement, tant qu’on sera obligé, sous peine d’amende, de porter la muselière pour faire nos courses, de la porter haut sur le nez le temps de passer devant les kapos des centres commerciaux et de pousser discrètement des cris d’animaux de la ferme ; poules, chèvres, moutons, vaches, ânes, tous ceux que je sais faire en tous cas, et je vous invite à faire de même puisque nos médecins traitants refusent de nous faire des dérogations au port du masque par peur d’être radiés, même pour une visière et même si on a des problèmes respiratoires avérés !

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations nécessaires sur l’inefficacité prouvée du port du masque, et toute sa dangerosité au port prolongé, et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS, ainsi que son format PDF qui couvre la période de février/mars/avril/mai 2020 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf

NOUVEAU TRACT-PDF pour STOPPER le MUSELAGE & LA DICTATURE SANITAIRES EN MARCHE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tract-pdf-stop-au-muselage-sanitaire-et-aux-lois-martiales-medicales.pdf ;

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF de 19 pages) ;

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF

FAUSSE BANNIÈRE – Vidéo de 27:47 de […] ► 3poings2crochets

Rien de tel qu’un évènement bien sanglant, bien spectaculaire pour rallier à soi son peuple sur le chemin de la guerre…

POUR EMPÊCHER LES (CONV)IDIOTS DE PRENDRE LE POUVOIR – STOPPER NET LA MASQUE-À-RADE & LA DICTATURE SANITAIRE EN MARCHE

Et pour comprendre que la dissonance cognitive est un des plus gros handicap COLLECTIF auquel nous avons à faire face, je vous propose ce tout dernier PDF N° 209 de 15 pages :

RÉSISTANCE POLITIQUE : L’esprit critique est source de progrès – La guerre psychologique pour la connaissance – La dissonance cognitive est-elle une étape nécessaire de la libération intellectuelle ?

Cliquer pour accéder à dissonance-cognitive-de-r71-en-juillet-2011-version-pdf-octobre-2020.pdf

Publié par Résistance71 en juillet 2011 ils ont trouvé judicieux de me demander d’en faire une version PDF tant nous voyons bien que la prétendue PLANdémie au Coronavirus n’est qu’un énième prétexte pour mettre la planète entière sous leur contrôle au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Oseille !

Car il est plus qu’évident, maintenant, que dans tous les cas, on se fout de notre goule, et que le but de tous ses évènements sous FAUSSE BANNIÈRE est de nous rallier sur le chemin de la guerre !

Et elle n’a plus besoin d’être thermonucléaire et ainsi de risquer d’anéantir toutes vies sur Terre, obligeant les zélites à se confiner dans des bunkers !

Non, c’est nous les peuples de la Terre qui sommes confinés/assignés à résidence par la peur de mourir… du coronavirus !…

C’est la Nouvelle Stratégie du Choc (vidéo) qui comme prévu nous conduira à accepter docilement, pour ne pas mourir du coronavirus



Le masque obligatoire ► la vaccination obligatoire► le passeport santé / COVIPASS ► le puçage (technotronique, RFID…)

Et c’est fin de partie pour l’Humanité !

Alors que, comme le dit Lao Tseu, en première ligne de l’incarnation L à la page 65 du Tao-Te-King : L’homme sort de la vie pour entrer dans la mort…

Aussi, pour inverser cette réalité totalement luciférienne dans cet ICI et ce MAINTENANT, au lieu d’attendre, comme prétendument inévitable qu’une 2nde vague nous emporte TOUSTES. Ces quelques lectures très complémentaires d’ici et d’ailleurs !

RELAYÉ LE 17/10/20 et pour DÉBRANCHER MACRON, le cyborg, et SON MONDE ► https://cerveauxnondisponibles.net/2020/10/15/nous-refusons-de-vivre-comme-ca-appel-a-de-couvrir-le-feu/

SORTIR DE L’HYPNOSE » CORONAVIRUS « + http://www.profession-gendarme.com/lorganisme-deagel-prevoit-la-depopulation-mondiale-massive-de-50-a-80-dici-2025/ car j’argumente ce PLAN depuis l’ouverture de mon blog le 11/12/2015 et j’ai utilisé cette même image dans mes billets et dans presque tous les PDFs que j’ai constitués !

Agnès Buzyn a pris de la Chloroquine (tout le monde en fait, sauf les gueux et les gueuses, pour qui c’est juste INTERDIT pour leur bien !) VIA Olivier Demeulenaere Source ► Le Blog de Brigitte Pascall, Mediapart, le 18 octobre 2020 que Médiapart a déjà supprimé !

Pour TOUSTES les personnes comme moi qui ne peuvent s’engager physiquement dans les luttes pacifiques et que je soutiens via ce blog

METTONS LES DANS LE NOIR = ÉTEIGNONS LA LUMIÈRE DU N.O.M. – ÉTEIGNEZ LES POSTES DE TÉLÉVISIONS/RADIO du GOUVERNEMENT-QUI-NOUS-MENT !

RALLUMONS NOS CERVEAUX !

C’est le moment !

Andreï Tarkovski – Le Temps Scellé (PDF, 79 pages)

PDF Hommage à David Graeber (94 pages)

EFFONDRER LE COLONIALISME par Apostasie Collective et/ou Renonciation au baptême, en récusation de la Doctrine chrétienne de la Découverte – par Jo Busta Lally (Nouvelle version de 63 pages)



STOPPONS LES DÉLIRES TECHNOTRONIQUES – Septembre 2020 par Jo Busta Lally – Version PDF N° 204 de 48 pages

DOUBLE MONDE de Lukas Stella, mai 2020 dans une nouvelle version PDF de 57 pages

Fragments Philosophique de 3 Présocratiques du Ve siècle Av. J.C. ► Parménide, Empédocle d’Agrigente et Héraclite, les fragments – version PDF de 27 pages

N’hésitez pas à farfouiller dans ma bibliothèque de PDFs, vous le savez maintenant, tout est en lecture, téléchargement, impression, partage, diffusion, LIBRES et GRATUITS.

J’espère que vous y trouverez un petit bonheur à lire et pourquoi pas à partager et/ou à diffuser, là est ma satisfaction de voir combien mes petits PDFs sont très très téléchargés malgré la censure de l’Internet qui fait rage…

Jo la fourmi ;



JBL1960 le petit grain de sable consciente autant de son impuissance que de sa force à finalement enrayer la machine à nous broyer