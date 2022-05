QUAND ASSEZ EST-IL ASSEZ ? SANG DÉCONNER ???

SUITE POUR QUE CE SOIT LA FIN…

…DE L’OLIGARCHIE RÉGNANTE !

ET NON LA FIN DE L’HUMANITÉ !

MON(k)EYPOX de RIEN sur 2 pages, en images ci-dessus & ci-dessous ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/mon-k-eypox-de-rien-240522.pdf

FRANKISTAN sous MacRon 2nd En Pire et sur La Connerie Infernale – Gilbert 2RAIES est devenu expert en variole du singe en 2/2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/2raies-ou-la-connerie-infernale-rien-250522.pdf

Pour les ceusses qui n’ont toujours pas compris que Schwabie ne sera jamais votre ami – La photo du Papa de Klaus, Eugen, Schwab en costume Hugo BoSS pour faire plaisir à son poteau Hitler ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/papa-schwab-intime-dhitler-par-rien-250522.pdf

Et pour les ceusses qui roupillent toujours à poing fermé ;

Nouvel ordre Mondial : Nouvelle guerre en préparation (Thierry Meyssan) et mise en perspective de l’analyse géopolitique dans le grand plan oligarchique en cours de réalisation (Résistance 71) : La guerre en Ukraine en une vision géopolitique panoramique, celle d’un Thierry Meyssan affuté et lucide. Cette très bonne analyse doit aussi être intégrée à une analyse plus large incluant l’ensemble du plan oligarchique eugéniste mondialiste. La famine annoncée et les pénuries mondiales serviront au renforcement de politiques internes liberticides et de contrôle et la mise en place accélérée de la grille de contrôle technotronique d’un monde qui sera confiné, selon les désirs oligarchiques, à des relations néo-féodales de domination et de soumission. Toutes ces pièces du puzzle géant se mettent en place : guerres, renforcement des pouvoirs coercitifs, pénuries, famines et pandémies planifiées et provoquées, accélération de la diffusion de technologies nocives et liberticides (nanotechnologie, injections OGM à ARNm, connexion 5G etc…) indispensables à la mise en place de la grille de contrôle pour une dictature technotronique, faisant de chaque endroit connecté, nos corps inclus, des cellules à géométrie variable et inter-connectées d’un goulag planétaire, qui sera plus facile à gérer lorsque le troupeau humain aura été réduit de 95%, ce qui est en cours de réalisation depuis le début des “remèdes” à ARNm mortifères. Pour les oligarques, argent et technologie ne sont plus un problème, leur problème, c’est nous… les peuples. Vous pensez que tout ceci est un grand délire de science-fiction ? (Re)lisez “La ferme des animaux”, “1984”, “Le meilleur des mondes”, “Fahrenheit 451” et les écrits des idéologues straussiens, le NSSM200 de Kissinger (1974), l’éditorial de David Rockefeller dans le New York Times (1971) où il vantait les “immenses qualités du timonier Mao” et l’érigeait en modèle, les écrits de psychopathes comme Richard Perle, Zbigniew Brzezinski, Dick Cheney, Paul Wolfowitz, Donald Rumsfeld, tous impliqués jusqu’au cou dans Big Pharma, le complexe militaro-industriel et les attentats (nucléaires) du 11 septembre 2001 ainsi que la création de groupes terroristes comme Al Qaïda et l’EIIL / Daesh, leur légion arabe d’entretien de la peur. (Re)lisez l’analyse de l’historien Anthony Sutton sur la planification et l’implication de longue date de l’oligarchie industrio-financière de la City de Londres et de sa succursale de Wall Street dans les mises en place de régime totalitaires tels que la Russie bolchévique (capitalisme d’État) et l’Allemagne nazie, dont les retombées bandéristes ukrainiennes minent ce monde jusqu’ici de nos jours.

Tout se tient, tout n’est que continuité. La pourriture aux manettes fait tout ce qu’elle dit, elle œuvre sans relâche pour notre mise en esclavage définitive, du moins de ce qui restera de l’Humanité une fois la grande tonte réalisée. Les sionistes occupant de la Palestine ont une expression pour exprimer leur répression armée génocidaire du peuple palestinien, ils disent “il est l’heure de tondre la pelouse”. Ce n’est que la réalisation géo-localisée d’un plan qui se veut réalisé à l’échelle planétaire. Pour l’oligarchie, il est l’heure de tondre la pelouse du monde. Ce qu’ils disent et planifient, ils le font, le feront..

Si, bien sûr, nous les laissons faire !

Conclusion ? De R71 du 25 mai 2022

C’est le moment de NOUS lever, en nombre invincible pour REFUSER TOUTES LEURS INJONCTIONS…

CONTOURNONS-LES POUR ENFIN VIVRE !

Comment ? Par la révolte de nos consciences, en se mutualisant dans le réel, pas besoin d’armes, de haine, de violence juste par un BOYCOTT TOTAL :

D es Institutions,

De la dictature sanitaire (qui est tout sauf sanitaire !),

De la vaccination COVID OBLIGATOIRE , et celles à venir contre la variole du singe



De la 5G technologie de la dictature technotronique mortifère et de sa grille de contrôle ,

D es élections (et sa commence tout de suite en France en boycottant les LÉGISLATIVES) et de l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse,

Des entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles, banques incluses ► En achetant et en promouvant les produits LOCAUX ► En réaménageant nos campagnes et nos communautés AGRICOLES ► En se rassemblant en COMITÉS POPULAIRES de voisinage, de travail et en DÉCIDANT de tout pour et par nous-mêmes… ENSEMBLE !

POUR Y PARVENIR CE TRACT-PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/02/tract-pdf-appel-a-boycott-et-bankrun-02-2022.pdf

À TOUS LES VENDUS – LES MERDIAS COLLABOS – LES RIPOULITIQUES DE TOUS POILS = Notez bien ce qui suit ;

À NOUS AUTRES… RELEVONS LE DÉFI !

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour l’oligarchie régnante !

Pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER et BRISER NOS CHAINES ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN avec LAIDS JEUX SONT FAITS ou Chronique du JOUR J ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/laids-jeux-sont-faits-de-rien-24-04-22.pdf – INSTANTANÉS, CONTES & CHRONIQUES ;

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ou vous retrouverez en exclusivité pour les lecteurs francophones d’ICI ou d’AILLEURS la version française au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 500), notamment pour transformer cette réalité au moment où et pour le moins, l’éducation des enfants est durement attaquée par le système bancaire de l’Éducation Nationale, l’ouvrage majeur de Paulo Freire en version PDF N° 83 de 111 pages ► “La pédagogie des opprimés”, qui bien que traduit dans 18 langues, est interdit dans certaines États, comme en Arizona par exemple, car jugé bien trop subversif pour le système. La méthodologie pédagogique mise en place par Freire fut considérée si dangereuse et subversive, que l’auteur a dû s’exiler du Brésil pendant plus de 15 ans. C’est aussi peut-être pour cette raison qu’il n’a pas été réédité en français, jusqu’à cette version offerte pour plus personne ne puisse prétendre qu’il ne savait pas ou pire, qu’il ne pouvait pas savoir ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf ;



+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON avec son tout dernier texte ► Crash-Test, Ou le saut périlleux de l’Humanité dans l’abîme en version PDF N° 300422 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/zenon-crash-test-ou-le-saut-perilleux-de-lhumanite-dans-labime-avril-2022-1.pdf en attendant le prochain ?



+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

ENSEMBLE ► Brisons les chaines de la dissonance cognitive !

Arrêtons de consentir, mieux retirons leur notre consentement.

Mutualisons-nous & Solidarisons-nous !

Non pour une énième réforme inutile du système ► Mais totalement hors de tout système marchand, monétaire et étatique !

Adoptons en l’adaptant le principe des Peuples Originels, qui eux sont confinés depuis 530 ans, du continent des Amériques qui dit que chaque décision prise doit l’être en considération de ce que pensera de nos actions la 7ème génération à venir. Car ainsi, il devient très, très difficile de faire fausse route parce que non seulement l’intérêt commun immédiat est évalué et pris en compte, mais aussi celui d’un lointain futur, éradiquant toute velléité égoïste conjoncturelle.

Ici ou là, nous sommes de plus en plus nombreux à démontrer qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système sinon de lâcher-prise à ces derniers scintillements factices d’un système totalement illusoire et mortifère dont il n’y a RIEN à garder car pour nous il convient de TOUT benner ! Tout, absolument TOUT doit partir et OUI, être remplacé par cet élan naturel de l’humanité vers la Vie… Tout simplement.

Pour comprendre et réaliser que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre-mère ;

Je vous propose la (re)lecture de ce document PDF N° 209 de 15 pages, publié en octobre 2020 : La dissonance cognitive est-elle une étape nécessaire de la libération intellectuelle ? Dans Nouvelle attaque de ConVidiot en plein délire cognitif (PDFs + VIDÉOS & ANALYSE) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/dissonance-cognitive-de-r71-en-juillet-2011-version-pdf-octobre-2020.pdf