Transformons colère et rage en COURAGE pour NOUS lever, ENSEMBLE…

Et ce sera FIN de PARTIE pour l’oligarchie régnante !

C’est aussi simple que cela…

Extrait de Les chaines de l’esclavage, 1774 de Jean-Paul Marat, dite Édition dite de l’An I de 1792 : Lorsque le prince a enfin sacrifié tous les hommes puissants qui lui faisaient ombrage, tous les hommes jaloux de la liberté qu’offensait sa puissance, tous les hommes courageux qui refusaient de reconnaître son injuste autorité : lorsqu’il a renversé toutes les barrières qui s’opposaient à son ambition ; qu’il a fait taire toutes les lois ; qu’il a tout envahi, tout immolé à sa grandeur, il laisse quelque temps respirer l’État, il récompense ses créatures, répand ses dons sur l’armée, sur la populace ; il ramène l’abondance, donne des festins, des fêtes, des spectacles : images trompeuses de la félicité publique. […]

Rien n’est innocent aux yeux d’un despote : sans cesse environné de délateurs qui nourrissent ses soupçons, flattent son avarice, aiguillonnent sa cupidité, enflamment son orgueil ; sans cesse entouré de scélérats protégés et enrichis par la part qu’ils obtiennent des confiscations, les paroles les plus innocentes deviennent des crimes, jusqu’aux pensées secrètes : alors plus de bornes à la tyrannie. Tous ceux qui lui deviennent suspects sont immolés à sa lâcheté, tous ceux dont il convoite la fortune sont immolés à sa cupidité ; on les accuse d’avoir attenté à la majesté du prince, méprisé son autorité, médit de ses ministres : tout prétexte est bon. Dès lors le glaive de la loi est loué sur toutes les têtes, et l’État devient un théâtre d’horreur et de carnage. Ainsi, livrés à la merci du gouvernement, chacun sent qu’il ne faut point faire parler de soi, et qu’il ne tient sa sûreté que de son obscurité : chacun cache ce qu’il craint, ce qu’il espère, ce qu’il désire : alors plus de murmures, plus de plaintes, plus de soupirs ; partout règne un morne silence, la consternation se répand dans tous les cœurs : dans leurs transes perpétuelles, les sujets gémissent en secret, et se désespèrent comme des criminels condamnés au supplice, ayant toujours la mort devant les yeux ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/23/les-vrais-amis-du-peuple-revolution-francaise-1789-nouvelle-version-mise-a-jour-en-decembre-2019/



Depuis décembre 2015, date de création de ce blog, et donc bien avant que le jaune soit mis, j’appelle à une grève générale, illimitée, expropriatrice et autogestionnaire, car il est clair comme l’expliquait Marat, qu’aucun gouvernement ne pouvait être et ne serait jamais l’ami du peuple, mais au contraire et par nature, l’ennemi du peuple !

Texte de Jean Paul Marat

“L’Ami du Peuple” (extrait 1789-1792)

Le gouvernement est l’ennemi du peuple

Il est une vérité éternelle dont il est important de convaincre les hommes : c’est que le plus mortel ennemi que les peuples aient à redouter est le gouvernement. À la honte éternelle des princes de la terre et de leurs ministres, presque toujours les chefs qu’une nation se choisit pour assurer sa liberté ne songent qu’à lui forger des fers ; presque toujours les mains auxquelles elle a remis le soin de sa félicité ne s’occupent qu’à consommer son malheur. Telle est l’ardeur de la soif de dominer que les hommes les mieux famés lui sacrifient jusqu’à leur réputation. Vous l’avez vu ce monstre autrefois populaire, jaloux de commander, oublier la justice, le devoir, l’honneur, presser continuellement le travail sur les impositions et le rétablissement du pouvoir exécutif, c’est-à-dire du pouvoir de la tyrannie, pousser le prince à n’accorder qu’à cette condition son consentement aux décrets de l’Assemblée nationale et à se montrer en despote. Vous les avez vus pareillement, ces hommes petits et vains que nous avons honorés de notre confiance, oublier au bout de quelques jours qu’ils dépendent de nous, s’ériger en tyranneaux, et pousser la folie jusqu’à vouloir maltraiter leur maître avant que l’Ami du peuple les remît à leur place.

O mes concitoyens, hommes frivoles et insouciants, qui n’avez de suite ni dans vos idées, ni dans vos actions, qui n’agissez que par boutades, que pour chasser un jour avec intrépidité les ennemis de la patrie, et qui le lendemain, vous abandonnerez aveuglément à leur foi, je vous tiendrai en haleine, en dépit de votre légèreté, vous serez heureux, ou je ne serai plus ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2016/10/29/aucun-gouvernement-nest-un-ami/

C’est grâce à toutes ces lectures combinées et à l’heure où Mélenchon vous appelle à le nommer Premier Ministre de Macron qu’il est temps de comprendre que seuls, NOUS, et surtout pas les assoiffés de pouvoir, et personne d’autre, ne sera chef de ce changement qui vient parce que c’est notre affaire à tous !

Parce que voter c’est abdiquer et qu’aucun gouvernement n’est un ami et que le gouvernement Mélenchon sera comme tous les autres l’ennemi du peuple !

R71 ; Marat, “L’Ami du Peuple”, du nom de son journal révolutionnaire, était un visionnaire, proche des Hébertistes et des “sections” populaires municipales sans-culottes, il avait la confiance du peuple et aurait vraisemblablement amené un élan politique menant la République Française à devenir une confédération de communes dirigées de facto par ses citoyens. En cela, il était un ennemi mortel de l’oligarchie, des spéculateurs, des accapareurs, des corrupteurs et donc de la bourgeoisie dirigeant la nation depuis 1789 et ayant relégué le peuple au rang d’administrés se devant être serviles. Celle-ci le savait et devait se débarrasser de ce trublion politique. Dès lors, Marat devait mourir. Personne n’aurait osé le guillotiner. L’assassinat politique fut de mise. On pourra spéculer longtemps, mais il est plus que probable que Marat vivant, la France révolutionnaire n’aurait jamais connu Napoléon ni l’Empire et que sa destinée aurait été toute autre. De toutes les figures de la révolution française, de Danton l’escroc à Robespierre le gourou du culte de “l’être suprême”, Marat est sans aucun doute celui qui fut le plus diabolisé et sali afin que son héritage politique s’efface devant la république oligarchique du pouvoir commercial et financier, celle du pouvoir de l’argent et de la corruption institutionnalisée qui a atteint au XXIe siècle des sommets inégalés…

...Notamment comme on l’a vécu sous Macron1 et dès le 24 avril au soir avec cette nouvelle promesse que les jours qui viennent sous Macron2 seront encore bien pires…

SI ON LES LAISSE FAIRE !…



C’est vraiment ce que vous voulez ? SI NON ► REJOIGNONS-NOUS ► ICI ► IMMÉDIATEMENT ► D’OÙ NOUS SOMMES !

Pour des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ;

Les amis du peuple de la véritable révolution (1789) : Marat, Varlet, Roux, Kropotkine et la France des sections communales dans une Nouvelle version PDF N° 17BIS de 43 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/12/les-vrais-amis-du-peuple-revolution-franc3a7aise-1789-nvelle-version-decembre-2019.pdf ;