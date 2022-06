ILS se VAXXINÈRENT et N’EURENT JAMAIS D’ENFANTS…

Et donc, n’eurent jamais de contes à lire à leurs enfants, ni ne purent leur expliquer l’inévitable Anarchie qui s’en (re)venait ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/06/maj-de-juin-2022-du-pdf-lanarchie-expliquee-a-la-jeunesse-sept-2017.pdf

Conte du jour des RIENnes ;

En ces temps de canicule-comment-veux-tu-qu’on-soit-crédule ; Heureusement, que les Merdias du Frankistan sont là pour nous rappeler, pour le cas où on serait assez ons pour sortir avec pull et doudoune, de penser à boire beaucoup beaucoup d’eau afin que nos proches ne se déshydratent pas…

Et meurent du COVID…

RIEN À DIRE ?…

Ou COMMENT TAIRE ?

Ni l’un, ni l’autre ! On l’ouvre et en grand !

Résistance71 – 17 juin 2022 ; Le Syndrome de Mort Subite des Adultes ou SADS en anglais, connecté aux injections ARNm / Adénovirus anti-COVID ?

Ceci n’a pas encore été touché par les (alt)medias francophones et cela reste pour l’heure exclusivement du domaine des altmedias anglo-saxons, cependant, si cela s’avère exact, ceci a et aura des conséquences dramatiques sur des millions de gens de cette population d’injectés ARNm / COVID19.

Pour résumer : les adultes meurent de manière accélérée dans le monde à un point tel, qu’à Yankland, un nouveau terme « médical » a été inventé pour nommer un effet dont personne ne connaît la cause, du moins “officiellement”. Il s’agit du Sudden Adult Death Syndrome ou SADS (“sad” en anglais voulant dire « triste ») et qui fait parallèle à ce qui est nommé SIDS depuis des années ou Sudden Infant Death Syndrome, faisant référence au syndrome de mort subite du nourrisson.

Un embaumeur de pompes funèbres du Michigan a lancé l’alerte et transmettant des échantillons de ces bizarres choses qu’il a trouvé dans les corps qu’il préparait pour les funérailles, à savoir d’énormes “caillots” qui ne serait pas sanguins, mais protéiniques et qui proliféreraient spontanément dans les corps des gens suite aux injections ARNm. La taille de ces « caillots », de ces « structures » allant de fines fibres à des tailles aussi importantes que le petit doigt, ce qui a pour effet de bloquer la circulation et de provoquer de massives perturbations cardio-vasculaires et circulatoires menant à la mort des sujets. Nous publions quelques photos et les liens des articles d’où elles proviennent ainsi que des vidéos / podcasts (en anglais pour l’heure).

Nous avons cette information sous le coude depuis un petit moment et pensons que c’est le moment de la diffuser afin que plus de recherches s’opèrent et que peut-être des professionnels des services post-mortem français et francophones commencent à se manifester pour confirmer ou infirmer cette information. La réalité de ces trouvailles est indéniable, quant à savoir ce que c’est, de plus amples analyses sont bien entendu attendues. Elles sont en cours.

Nous avons une hypothèse qui vaut ce qu’elle vaut, la voici succinctement : dans l’ère de l’approche transhumaniste et de la volonté des « élites » auto-proclamées de fusionner avec la machine, de devenir des cyborgs, il est nécessaire de tester in vivo, la croissance de tissus cybernétiques organiques au sein du corps qui à terme de l’évolution technologique, seront amenés à remplacer la biologie interne humaine pour en faire une perpétuellement « connectée ». Nous pensons qu’il s’agit d’une expérience in vivo planétaire d’implantation et d’observation de la croissance dans le corps de structures protéiniques connectées. Cette phase va tuer tous les sujets d’expériences, les psychopathes aux manettes le savent, mais donnera un grand nombre de données pour ajuster la technologie, la perfectionner pour la rendre plus sûre aux futurs utilisateurs qui eux, une fois la technologie au point, ne seront pas supposer en mourir, mais à devenir des cyborgs.

Ceci n’est qu’une hypothèse qui vaut ce qu’elle vaut en attendant plus d’information, mais quand on voit l’ambiance psycho qui entoure le monde actuel, les sectes transhumanistes, les velléités de destruction de l’humanité, la folie totale de ce « Great Reset » et de la tyrannie se mettent en place pour ce faire, nous ne pensons pas que cette hypothèse est si délirante que ça… Nous pensons qu’il est important d’aller au fond de cette affaire qui hélas, ne fait que commencer.

Tout commentaire sur cette bizarre évolution bienvenu sous cet article.

Une chose est certaine : IL EST PLUS QUE GRAND TEMPS DE SE POSER LES BONNES QUESTIONS… et surtout de commencer à y répondre, parce que les psychos aux manettes continuent leur œuvre de destruction massive de l’humanité.

Une fois de plus, question : Qu’allons-nous faire ?

Mise à jour, nouvelle vidéo : Dans cette vidéo, Mike Adams place sous un puissant microscope, en direct sur le plateau d’InfoWars, quelques biostructures retirées de cadavres de personnes décédées suite aux injections ARNm par un embaumeur du Michigan, Richard Herschman, qui est jusqu’ici le seul de la profession à alerter publiquement via les médias alternatifs, puisque les médias à la botte ne veulent pas toucher cette info même avec une perche de 10m de long ! La vidéo de cette expérience particulièrement macabre quand on sait que les échantillons analysés proviennent des vaisseaux sanguins de personnes décédées du SADS suit à plusieurs injections ARNm / COVID19 se doivent d’être vues et partagées au grand large : https://www.banned.video/watch?id=62a7a9a671d5801bf19beb91 Après visionnage nous nous sommes tous posés la même question : Que se passe-t-il nom de dieu dans ce monde de fous ?… Qu’est-ce que c’est que ce bordel ?…



Extrait sous-titrée en français, grâce à des petits veilleurs et veilleuses ;

🔴Mike Adams : ce que trouvent les embaumeurs… 😳

📢 ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/2gpEkec9HD — JDLM (@NicolasPichot6) June 19, 2022

Preuve que cela commence à percer les tympans de quelques journalopes quand même !

Pas en Macronistan qui prend l’eau de toutes parts certes ; La Macronie s’écroule : la NUPES jubile, Marine Le Pen réussit un coup historique et inespéré – 20 juin 2022 ► https://lemediaen442.fr/la-macronie-secroule-la-nupes-jubile-marine-le-pen-reussit-un-coup-historique-et-inespere/

Car il devient clair pour tout le monde que ;

Le véritable ennemi n’est toujours pas MacRonNiqueTaMère2quilatienne3quilanique ni tous les sbires combinés (et interchangeables) du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés (après avoir été muté en guerre contre le coronaviruSSe puis recombiné en variole du singe/MON(k)EYPOX) mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21)

Et comme il est clair maintenant que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes, et tient, malgré des déclarations contraires à finir de nous péter les gencives, une à une et jusqu’aux derniers gaulois réfractaires…

Brisons les chaines de la dissonance cognitive !

• Arrêtons de consentir, mieux retirons leur notre consentement.

• Mutualisons-nous & Solidarisons-nous !

Non pour une énième réforme inutile du système ► Mais totalement hors de tout système marchand, monétaire et étatique !

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour les psychopathes aux manettes !

Pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN avec les Derniers contes pour détrôner le Roi des Cas-Nullards ► PDF N° 290522 de 20 pages► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/contes-de-rien-pour-detroner-le-roi-des-cas-nullards-mai-2022-version-pdf-de-jbl1960.pdf ;

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNONavec son tout dernier texte Karmapolis PDF N° 260522 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/karmapolis-de-zenon-mai-2022-pagination-jbl-le-260522.pdf ;

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS où vous pourrez lire notamment tous les dessous de l’affaire SARS-CoV-2 / COVID-19 remontant aux origines du SIDA et du VIH dans les années 1980 avec le livre de Robert F. Kennedy Jr. que R71 a en grande partie traduit et que j’ai mis au format PDF N° 08042022 de 154 pages, dans une création originale ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf + MA PAGE RFK Jr. Et très bientôt ► Fauci II le retour : Le nouveau livre de Robert F. Kennedy Jr sur l’origine du COVID 19 : « Wuhan, the Cover-up » sortira début octobre 2022… Résistance 71 sera sur le coup pour une seconde série de traductions épisodiques et mézigue pour le PDF de synthèse. Les expériences sur le “gain de fonction” de virus sont faites pour développer de manière délibérée, des pathogènes coronavirus très virulents et facilement transmissibles dans le but déclaré de développer des vaccins préventifs pour les virus animaliers avant qu’ils ne passent à l’humain. Plus insidieuse encore est la nature de “double utilisation” de cette recherche, qui est spécifiquement dirigée vers le développement d’armes biologiques.

Le livre de RFK Jr “The Wuhan Cover-up” ou “Le maquillage de l’affaire de Wuhan” lève le rideau sur le comment le gouvernement des États-Unis a augmenté ses dépenses sur la biosécurité après les attaques terroristes de septembre 2001, emmené par son directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), le Dr Anthony Fauci. Celui-ci mit en marche un plan de transformation du NIAID en une de facto Agence du Ministère de la Défense américain. C e livre révèle une conspiration sino-américaine de proportion épique et aux conséquences particulièrement létales.

Note de Résistance 71 : Ceci confirme ce que nous ressentons et disons depuis bien longtemps déjà, à savoir que la Chine non seulement fait partie du plan de Nouvel Ordre Mondial, mais qu’elle est, comme l’avait déjà plus qu’insinué David Rockefeller dans un éditorial du New York Times de 1971, le MODÈLE systémique à suivre pour le contrôle oligarchique du monde en une tyrannie / goulag planétaire. L’expérience in vivo très récente du confinement total de la ville de Shanghaï dans un absurde effort de “zéro COVID”, n’est pas en cela un hasard, c’est une répétition générale et une étude sur ce qui doit être mis en place à l’échelle planétaire. La Chine, depuis les deux guerres de l’opium du XIXe siècle est inféodée à la City de Londres et sa succursale de Wall Street plus récemment. Les flots financiers sont incessants et le grand capital règne en maître dans la plus grande zone de “capitalisme d’État” (en apparence) de la planète. Tout ceci est une mascarade, une illusion, la pseudo-rivalité Chine-Occident n’en est pas une, l’oligarchie anglo-saxonne contrôle la donne et le but est la destruction et la vassalisation, l’absorption de l’Europe et de la Russie, qui si alliées, changeraient la donne capitaliste à jamais. La guerre en Ukraine sert à cela : éloigner la Russie de l’Europe, la rapprocher de la Chine qui alors la tiendra par les couilles pour écluser ses stocks énergétiques. Le contrôle de la Russie ne sera pas militaire, car impossible, mais par la bande, en la rendant hyper dépendante de son commerce avec le voisin chinois qui lui, est tenu en laisse par la City… De plus, Poutine n’est pas éternel, là est le problème de toutes les figures de proue étatiques charismatiques. Comme seul Chavez pouvait faire du Chavez, Ahmadinejad pouvait faire de l’Ahmadinejad, seul Poutine peut faire du Poutine. Ceci n’a rien à voir avec une quelconque idolâtrie, le fait est que Poutine a sauvé la Russie de la destruction eltsienne oligarchique commanditée post-1991 et les Russes le savent fort bien.

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 500), notamment pour transformer cette réalité au moment où et pour le moins, la famille, la parentalité et l’éducation des enfants sont durement attaquées ; L’ouvrage majeur de Paulo Freire en version PDF N° 83 de 111 pages ► “La pédagogie des opprimés” ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf ;

+ TOUT LE RESTE & AVEC TOUT NOTRE ♥

JBL1960

Par nos diffusions SANS MODÉRATION en attendant de faire société, ENSEMBLE et SANS GUERRE leur matrice s’autodétruira d’elle-même ; Juste en leur disant NON !

ILS NE SE VAXXINÈRENT PAS et EURENT DES ENFANTS…s’ils le souhaitaient…

Preuves documentaires pour refuser la vaccination anti-COVID, par JBL1960 dès le 21 février 2021 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/nouvelles-preuves-pour-refuser-la-vaccination-anti-covid-par-jbl1960.pdf ;