MacRonNiqueTaMère… SANG DÉCONNER…

EST-CE QUE CE MONDE EST SÉRIEUX ?

La corrida par Francis Cabrel (remastered) ICI

NON !

CONCLUSION ?

Faisons société ensemble, SANS GUERRE, et leur matrice s’autodétruira d’elle-même ► NOUS n’avons pas besoin d’eux !

Mais à l’inverse… RIEN n’est moins sûr !

PLAN-plan qui échouent par RIEN sur 2 pages, ci-dessus-dessous ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/06/planplan-de-rien-090622-sur-2-pages.pdf

NON ! 3 FOIS NON ! MILLE FOIS NON !…

Bien entendu vous faites ce que vous voulez, en conscience, mais il est clair pour nous, et de plus en plus nombreux, que ; Le véritable ennemi n’est toujours pas MacRonNiqueTaMère2quilatienne3quilanique ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés (après avoir été muté en guerre contre le coronaviruSSe puis recombiné en variole du singe/MON(k)EYPOX*) mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21)



*Les mêmes ordures qui nous « vendent » cette variole du singe, très difficilement contractable et facilement soignable, sont celles qui nous ont emprisonné et injecté de leur merde OGM entre 2020 et aujourd’hui, suite à la PLANdémie fabriquée du SRAS-CoV-2 donnant la COVID19.

Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui avaient encore quelques doutes, et tient, malgré des déclarations contraires à finir de nous péter les gencives, une à une et jusqu’aux derniers gaulois réfractaires…

Novembre 2020 ► “Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes !” ► JUIN 2022 ► C’est le moment ! NOUS Y SOMMES ! ► NI WAIT – NI SEE = Nous sommes ceux que nous attendons !

ENSEMBLE ► Brisons les chaines de la dissonance cognitive !

• Arrêtons de consentir, mieux retirons leur notre consentement.

• Mutualisons-nous & Solidarisons-nous !

Non pour une énième réforme inutile du système ► Mais totalement hors de tout système marchand, monétaire et étatique !

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour les psychopathes aux manettes !

Pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER et BRISER NOS CHAINES ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN avec les Derniers contes pour détrôner le Roi des Cas-Nullards ► PDF N° 290522 de 20 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/contes-de-rien-pour-detroner-le-roi-des-cas-nullards-mai-2022-version-pdf-de-jbl1960.pdf ;

+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON avec son tout dernier texte Karmapolis PDF N° 260522 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/karmapolis-de-zenon-mai-2022-pagination-jbl-le-260522.pdf ;

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS où vous pourrez lire tous les dessous de cette affaire remontant aux origines du SIDA et du VIH dans les années 1980 avec le livre de RFK Jr que R71 a en grande partie traduit et que j’ai mis au format PDF N° 08042022 de 154 pages, dans une création originale ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf + MA PAGE RFK Jr.

Et très bientôt ► Fauci II le retour : Le nouveau livre de Robert F. Kennedy Jr sur l’origine du COVID 19 : « Wuhan, the Cover-up » sortira début octobre 2022… Résistance 71 sera sur le coup pour une seconde série de traductions épisodiques et mézigue pour le PDF de synthèse. Les expériences sur le “gain de fonction” de virus sont faites pour développer de manière délibérée, des pathogènes coronavirus très virulents et facilement transmissibles dans le but déclaré de développer des vaccins préventifs pour les virus animaliers avant qu’ils ne passent à l’humain. Plus insidieuse encore est la nature de “double utilisation” de cette recherche, qui est spécifiquement dirigée vers le développement d’armes biologiques.

Le livre de RFK Jr “The Wuhan Cover-up” ou “Le maquillage de l’affaire de Wuhan” lève le rideau sur le comment le gouvernement des États-Unis a augmenté ses dépenses sur la biosécurité après les attaques terroristes de septembre 2001, emmené par son directeur du National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), le Dr Anthony Fauci. Celui-ci mit en marche un plan de transformation du NIAID en une de facto Agence du Ministère de la Défense américain. C e livre révèle une conspiration sino-américaine de proportion épique et aux conséquences particulièrement létales.

Note de Résistance 71 : Ceci confirme ce que nous ressentons et disons depuis bien longtemps déjà, à savoir que la Chine non seulement fait partie du plan de Nouvel Ordre Mondial, mais qu’elle est, comme l’avait déjà plus qu’insinué David Rockefeller dans un éditorial du New York Times de 1971, le MODÈLE systémique à suivre pour le contrôle oligarchique du monde en une tyrannie / goulag planétaire. L’expérience in vivo très récente du confinement total de la ville de Shanghaï dans un absurde effort de “zéro COVID”, n’est pas en cela un hasard, c’est une répétition générale et une étude sur ce qui doit être mis en place à l’échelle planétaire. La Chine, depuis les deux guerres de l’opium du XIXe siècle est inféodée à la City de Londres et sa succursale de Wall Street plus récemment. Les flots financiers sont incessants et le grand capital règne en maître dans la plus grande zone de “capitalisme d’État” (en apparence) de la planète. Tout ceci est une mascarade, une illusion, la pseudo-rivalité Chine-Occident n’en est pas une, l’oligarchie anglo-saxonne contrôle la donne et le but est la destruction et la vassalisation, l’absorption de l’Europe et de la Russie, qui si alliées, changeraient la donne capitaliste à jamais. La guerre en Ukraine sert à cela : éloigner la Russie de l’Europe, la rapprocher de la Chine qui alors la tiendra par les couilles pour écluser ses stocks énergétiques. Le contrôle de la Russie ne sera pas militaire, car impossible, mais par la bande, en la rendant hyper dépendante de son commerce avec le voisin chinois qui lui, est tenu en laisse par la City… De plus, Poutine n’est pas éternel, là est le problème de toutes les figures de proue étatiques charismatiques. Comme seul Chavez pouvait faire du Chavez, Ahmadinejad pouvait faire de l’Ahmadinejad, seul Poutine peut faire du Poutine. Ceci n’a rien à voir avec une quelconque idôlatrie, le fait est que Poutine a sauvé la Russie de la destruction eltsienne oligarchique commanditée post-1991 et les Russes le savent fort bien.

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+de 500), notamment pour transformer cette réalité au moment où et pour le moins, la famille, la parentalité et l’éducation des enfants sont durement attaquées ; L’ouvrage majeur de Paulo Freire en version PDF N° 83 de 111 pages ► “La pédagogie des opprimés”, qui bien que traduit dans 18 langues, est TOUJOURS interdit dans certaines États, comme en Arizona par exemple, car jugé bien trop subversif pour le système. La méthodologie pédagogique mise en place par Freire fut considérée si dangereuse et subversive, que l’auteur a dû s’exiler du Brésil pendant plus de 15 ans. C’est aussi peut-être pour cette raison qu’il n’a pas été réédité en français, jusqu’à cette version offerte pour plus personne ne puisse prétendre qu’il ne savait pas ou pire, qu’il ne pouvait pas savoir ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf ;

JBL1960

R71 : D’un côté nous avons une oligarchie parasite et eugéniste capitaliste transnationale voulant imposer à marche forcée son projet de substitution qu’elle appelle depuis bien longtemps déjà le “Nouvel Ordre Mondial” ou “Gouvernance Mondiale” ou “Gouvernement Mondial” et de l’autre la quasi-totalité de l’Humanité “prolétaire” voulant sortir du cycle infernal de la domination et de l’oppression, même si un bon nombre ne sait pas quel chemin emprunter pour ce faire.

La bonne nouvelle est que tout ceci est un projet, en cours de réalisation certes, mais c’est un projet mené par des humains (déjantés) contre d’autres humains (bien moins déjantés), d’une minorité possédant un certain contrôle des rouages de la gouvernance, contre la vaste majorité ne possédant que sa volonté et sa force colossale de capacité à la coopération mue par la puissance de l’amour de la vie et de la nature. Ceci n’est qu’un projet humain, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toute ; nous en avons la pleine capacité, il ne nous manque que la vision de notre futur, celui que nous choisirons et non pas celui qui se veut imposé. Brisons l’inertie de notre soumission pour mettre en branle le mouvement de notre amour de vie et de nature en rendant la division impossible par la redilution du pouvoir dans le corps social de notre société des sociétés ayant lâché prise de tous les antagonismes factices qui nous sont imposés.

Pour (re)découvrir notre véritable pouvoir, celui de dire NON et ainsi transformer notre réalité un chouïa luciférienne, je vous repropose la lecture de ce PDF N° 216 de 14 pages, publié initialement en novembre 2020 : Quelle connexion entre la mort du capitalisme et le N.O.M. En Marche ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf et plus que jamais d’une actualité mordante !