BAS LES MASQUES, une bonne fois pour toutes, METTONS FIN à la MASCARADE…

…Des Masques, des Injections géniques expérimentales, du COVIDisme, à l’UKRAINisme et aux PLANdémies sans fin…

À TOUS LES CEUSSES QUI VIE-VEAUTENT ENCORE

AUX SALAUDS QUI NE S’IGNORENT PAS ;

Si nous ne nous levons pas ► ILS ne s’arrêteront pas, JAMAIS ► BOYCOTTONS-LES TOUSTES ► APPEL du 10 juin 2022 des RIENnes, sur 2 pages, ci-dessus-dessous ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/06/boycott-les-debiles-ils-ne-te-rateront-pas-rien-2-pages-10-06-22.pdf

Alors, les gens, prêts à vie-veauter 5 ans de plus en donnant les pleins pouvoirs à MacRon-le-2nd-En-Pire et son gouvernement-qui-ment ?

Ou alors prêts à VIVRE jusqu’à la mort DEBOUT ? Comme un samouraï…

Akhenaton – Mon texte – Le Savon Part 5 – 3 juin 2022

Rien de complexe, c’est juste mon texte

Il n’y a pas qu’une seule issue pour tous, mais des milliers de chemins

C’est sûr je partirai comme un samurai

Je ne peux pas lire dans le futur, ni te raconter demain

En tout cas moi non, je n’ai pas peur de die Élevé pour penser à faire passer les autres avant

Quand les sages de nos pays, jouent des instruments à vent

Je suis toujours le môme qui jouait là devant le banc

Et si un frère tombait à terre, nos codes voulaient qu’on le venge J’aime l’homme et je le hais tout ça se mêle en moi

Je salirai leur col blanc, leur théorie en bois

Ils nous expliquent nos vies, même s’ils ne les connaissent pas

Quand nos ex-camarades de classe veulent nous fumer en bas Trop jeune pour mourir au creux de lit d’hôpital

Le venin de la haine engage, mon pronostic vital

Qu’ils prient pour que je n’ai rien à perdre, car si ce n’est pas le cas

J’ai peur qu’un jour ils croisent, le métal froid de ma malavita J’ai marché dans ces rues en respirant

Les odeurs de la vie, parfums d’un monde chavirant

Ailleurs m’appelle, et peut-être qui sait, je dois m’y rendre

Avant que notre air soit fait de bouffées délirantes Et pour ça je vends ces rimes comme un savon

Récite mes poésies drapées de chemises en téflon

On fera couler cette encre, pointer ceux qui nous mentent

C’est sûr, cette plume défie les saisons, et tous les jours Je vends ces rimes comme un savon

L’altitude vient des lieux qu’eux nomment bas-fonds

On empoisonnera l’encre, pour celles et ceux qui nous vendent

Je te jure, on pètera le verre des plafonds, et pour ça Je vends ces rimes comme un savon

J’ai l’impression de balancer ces rimes dans le vent, au cœur du marais français

Leurs mots reflètent leurs appétits et les miens mes pensées

Ils enclenchent une marche arrière et espèrent avancer

Mon stylo contient les pavés que je prévois de lancer

Ne cherche pas mes illusions sont décédées

Nos salaires fondent sur les piles argentées des CD’s

On crie au secours mais chacun joue à fond pour son ego

Ils n’en ont rien à foutre des sentiments des pauvres et des negro On fait leurs polémiques, eux font leur politique

Il n’y a que Stephen, le majordome qu’ils voient icône positive

Parlez de mon casier, de ma famille, mon passé

Leur vraie nature se révèle quand les biftons les sollicitent Dire la vérité ne m’a valu que des ennuis

Très peu veulent la voir, tous cherchent le soleil la nuit

Je garde encore espoir, c’est ça que m’a montré la vie

Il faut surtout la protéger, fragile comme un origami Et pour ça je vends ces rimes comme un savon

Récite mes poésies drapées de chemises en téflon

On fera couler cette encre pointer, ceux qui nous mentent

C’est sûr, cette plume défie les saisons, et tous les jours Je vends ces rimes comme un savon

L’altitude vient des lieux qu’eux nomment bas-fonds

On empoisonnera l’encre, pour celles et ceux qui nous vendent

Je te jure, on pètera le verre des plafonds, et pour ça

Je vends ces rimes comme un savon

Offert à tous les ceusses qui, comme nous, soufflons encore et jusqu’à notre dernier souffle dans les bulles de savon vers le ciel et dans le vent…

Et comme il est plus qu’évident, maintenant que Macron et ses sbires s’apprêtent à nous refermer les grilles de leur dictature technotronique sur la tronche dans un grand slang et klang dès que les mougeons auront bêlé jusqu’au dernier…

Comprenez-bien que ;

Résistance 71 – 10 juin 2022 : Dictature technotronique : Les smartphones comme outil esclavagiste de l’OMS et de l’habituelle fine équipe ; Si la technologie en elle-même est amorale, c’est à dire ni bonne ni mauvaise, tout revient à l’usage conscient qu’on en fait. La technologie moderne est quasiment exclusivement développée à des fins (para)militaires guerrières de contrôle et de coercition des populations. Science et technologie sont plus que jamais, prisonnières, otages du monde marchand et de sa marche inexorable vers la tyrannie absolue du capitalisme monopoliste réalisé et décadent. Il est vain de dire que nous pouvons rendre ces outils plus “vertueux” sans nous libérer de l’oppression du monde étatico-marchand. Aujourd’hui, la technologie prend une tournure diabolique parce qu’elle est sous influence, comme toute partie de la société impliquant les ressources humaines. Elle est devenue l’outil d’une dictature technotronique se mettant en place (smartphones, 5G, 6G, smart-cities, 4ème révolution industrielle, internet des choses…).

La finalité technologique a été phagocytée par une idéologie toxique et mortifère dont nous ne pourrons nous débarrasser qu’en nous débarrassant du système qui la contrôle et pas autrement, JAMAIS !..

Nous devons comprendre qu’il n’y a pas de solution au sein du système. Le texte qui suit semble être de la science-fiction, mais l’est-il ?… Réfléchissons et agissons en conséquence, il est plus que grand temps, parce que de nos jours la réalité dépasse le plus souvent très très vite toute forme de fiction ► https://resistance71.wordpress.com/2022/06/10/dictature-technotronique-les-smartphones-comme-outil-esclavagiste-de-loms-et-de-lhabituelle-fine-equipe/

FR-Alert, le système avancé de manipulation oligarchique des psychoses – Olivier Demeulenaere – 9 juin 2022 ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/06/09/fr-alert-le-systeme-avance-de-manipulation-oligarchique-des-psychoses/

Ce système, qui sera entièrement déployé à la fin du mois de juin, permettra aux autorités d’alerter toutes les personnes présentes dans une zone précise en cas d’incident, sans passer par une application ou un SMS.

Le terrorisme oligarchique en trois phases, 2015-2016 pour la version djihadiste, 2018-2019 pour la version policière contre les Gilets jaunes et 2020-2021 pour la version sanitaire contre le peuple entier, nous a appris une chose : le satanisme avance toujours masqué derrière le progressisme, la démocratie, le principe de précaution.

Désolés, mais NOUS on n’en veut pas de cette surVIE là ni pour nous-mêmes, ni pour nos enfants, nos petits-enfants, nos parents, nos grands-parents, nos familles, nos amis, ni même pour nos ennemis ► SANG DÉCONNER !

Voilà pourquoi nous lançons cet APPEL du 10 JUIN 2022 à mettre fin, définitivement & immédiatement à la mascarade du COVID et ses dérivés par BOYCOTT TOTAL GÉNÉRAL y compris de l’élection-piège-à-crons !

Comment ? Juste en faisant société ENSEMBLE, SANS GUERRE, et leur matrice s’autodétruira d’elle-même ; Car le système ne survit depuis des siècles que sur la corruption façonnée par le diktat marchand. Voici bien la preuve qu’il n’y a rien à sauvegarder et qu’il faut balancer l’ensemble de cette merdasse systémique par-dessus bord et reprendre nos vies et notre agencement social en main, nous mêmes, par et pour nous-mêmes en association libre. L’embryon est là dans nos derniers textes, analyses, contes, chansons ► Il y a un besoin, la société remplit ce besoin par association libre et donc hors État et ses institutions, sans « marché », sans argent (par troc notamment) mais surtout sans profit… On sait faire, on le fait et on le distribue, point barre et la même chose en tout, de manière évidente, nous éliminerons de nous-mêmes le superficiel qui n’aura plus aucun lieu d’être plus rien ne se fera plus pour le profit, rien ne se fera plus sous une étiquette de prix car toute VIE vaut plus que leurs profits !

Aussi, pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER et BRISER NOS CHAINES ;

JBL1960

NON ! STOP ! ÇA SUFFIT !