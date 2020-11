Ce 17/11/20 – An II des Gilets Jaunes = ENSEMBLE FAISONS FOIRER LEUR PLANdémie-PLANétaire (Versions PDF)

AU DÉBORDAGE !

Sortons du cadre par débordement, à l’abordage du vieux Monde pour cocréer et codiriger celui que nous voulons vraiment POUR et PAR NOUS !



Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toute !

Pour y parvenir, ENSEMBLE dans cet ICI et ce MAINTENANT parce que c’est le moment et surtout que c’est notre affaire à TOUSTES !

R71 : D’un côté nous avons une oligarchie parasite et eugéniste capitaliste transnationale voulant imposer à marche forcée son projet de substitution qu’elle appelle depuis bien longtemps déjà le “Nouvel Ordre Mondial” ou “Gouvernance Mondiale” ou “Gouvernement Mondial” et de l’autre la quasi-totalité de l’Humanité “prolétaire” voulant sortir du cycle infernal de la domination et de l’oppression, même si un bon nombre ne sait pas quel chemin emprunter pour ce faire.

La bonne nouvelle est que tout ceci est un projet, en cours de réalisation certes, mais c’est un projet mené par des humains (déjantés) contre d’autres humains (bien moins déjantés), d’une minorité possédant un certain contrôle des rouages de la gouvernance, contre la vaste majorité ne possédant que sa volonté et sa force colossale de capacité à la coopération mue par la puissance de l’amour de la vie et de la nature. Ceci n’est qu’un projet humain, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toute ; nous en avons la pleine capacité, il ne nous manque que la vision de notre futur, celui que nous choisirons et non pas celui qui se veut imposé. Brisons l’inertie de notre soumission pour mettre en branle le mouvement de notre amour de vie et de nature en rendant la division impossible par la redilution du pouvoir dans le corps social de notre société des sociétés ayant lâché prise de tous les antagonismes factices qui nous sont imposés.

Pour (re)découvrir notre véritable pouvoir, celui de dire NON et ainsi transformer notre réalité totalement luciférienne, je vous propose quelques lectures complémentaires au format PDF ;

Pour déjouer le PLAN qu’ils ont fait muter en PLANdémie–PLANétaire mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS et la version PDF ► Expérience d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de JBL1960, MàJ Mai 2020 (159pages) ;

Et parce que nous avons toujours su QUOI FAIRE pour mettre en échec le N.O.M. ► R71, Que faire ? La marche vers la tyrannie globale : Comment s’en sortir ? Juin 2010 (18pages) ;

17/11/2018 – 17/11/2020 : AN II des GILETS JAUNES pour : «parvenir à titre d’abord individuel, puis collectif, à une forme de lâcher-prise du mode de gouvernance illusoire et mortifère en place afin de nous mettre sur la voie de la réalisation de notre humanité enfin achevée au sein d’une société des sociétés embrassant la complémentarité de notre diversité hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat, ce qui nous fit dire depuis bien des années qu’il n’y a pas de solution au sein du système et qu’il ne saurait y en avoir» ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/novembre-2020-et-lan-ii-des-gilets-jaunes.pdf (1page) ;

Remède du presque Dr. T’Ché-RIEN ET Hop ! Ré-(s)cession des b(l)ouseux ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/hop-.pdf (2pages) ;

“La société des sociétés est l’avènement de notre humanité enfin réalisée ayant franchi les ponts du surhumain. Vie et lumière en sont les caractéristiques” ►L’intégrale des textes majeurs de Friedrich Nietzsche au format PDF (13 PDFs de Nietzsche + 2 PDFs pour franchir aisément les ponts du surhumain : Albert Camus & Georges Arthur Goldschmidt) ;



Pour «sortir du cycle infernal de la domination et de l’oppression» ► Paulo Freire – La Pédagogie des opprimés, 1970 (111pages) ;



“Le bonheur naît du malheur, le malheur est caché au sein du bonheur. Qui peut en prévoir la fin ?” ► Lao Tseu – Tao Te King : Le livre de la Voie et de la Vertu – LVIII (page 75 sur 101pages) ;



“Dans cette transmutation du système oppresseur capitaliste, celui-ci laisse la place à une gigantesque dictature technotronique planétaire dans laquelle argent, profit, marchandise ne sont plus des finalités mais des tares laissées aux péons dans leur vie quotidienne dans la matrice sous contrôle permanent de l’IA à grand renfort de nanotechnologie dans un monde qui n’a plus besoin que d’un petit nombre de personnes assujetties pour faire tourner la machine (suite à une réduction massive de la population mondiale dans un délire eugéniste des oligarques qui a déjà commencé), tandis que ses “élites” jouissent de tout dans des “zones vertes” aménagées dans les endroits géographiques les plus favorables. L’objectif n’est plus le profit permettant la corruption de toujours plus de pouvoir, mais la mise en place d’un pouvoir coercitif technotronique qui n’a plus besoin pour lui-même de l’échange marchand pour exister et s’exercer. ” ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/



Sinon ? Ben au ;

COnVIDe tu croiras,

Peur tu auras,

Masque tu mettras,

Vaccin tu accepteras et,

Liberté dans ton cul tu auras !…

Ou pas… C’est vous qui voyez !

JBL1960