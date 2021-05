La PLANdémie PLANétaire PLANifiée est arrivée à pied par la Chine ?

La Marche En Cadence forcée pour imposer le Crédit social Chinois à la Veille Europe !

VIA LE PASS-SANITAIRE !

Le professeur Neil Ferguson, un épidémiologiste qui a joué un rôle clé pour convaincre le gouvernement britannique d’adopter des mesures d’enfermement, a révélé que les mesures d’enfermement du pays étaient destinées à imiter celles appliquées par le Parti communiste chinois – modelées pour dépouiller les libertés civiles et exercer un contrôle autoritaire sur les citoyens […] Je pense que la perception des gens de ce qui est possible en termes de contrôle a changé de manière assez spectaculaire entre janvier et mars. […] Si la Chine ne l’avait pas fait, l’année aurait été très différente. […] Il insiste à nouveau dans l’interview sur le fait que les mesures d’enfermement britanniques ont été conçues pour imiter celles mises en œuvre par un « État communiste à parti unique », en particulier le Parti communiste chinois : C’est un État communiste à parti unique, avons-nous dit. Nous pensions que nous ne pourrions pas faire de même en Europe. Et puis l’Italie l’a fait. Et nous avons réalisé que nous pouvions le faire.

Le Bernard l’Hermite, au cours des siècles derniers, a régulièrement changé de coquille pour une plus grande et il est devenu au fil du temps cette Bête fourbe, hideuse que l’on nomme l’Empire anglo-américano-christo-sioniste.

Il est évident, qu’il se prépare à changer de coquille pour une plus grande, et c’est à ce moment là qu’il est le plus vulnérable, car il est à poil le Bernie !… Et ce sera le moment (l’ouverture d’une fenêtre d’opportunité) pour nous, les peuples, de le choper, de lui mordre/pincer le cul, afin de l’empêcher d’intégrer une nouvelle coquille en forme de pagode. Puisqu’il est plus que vraisemblable que le transfert de fonds et la spéculation monétaire entre la “couronne” et la Banque Centrale de Chine assistée de ses partenaires nationaux et internationaux, vont déjà bon train, et depuis des lustres !

Ce qui complique les choses, c’est que dans le même temps, les marionnettistes de l’Empire, glissent d’une réalité à une autre… C’est la métaphore du Bernard l’Hermite car le cœur de l’empire s’apprête à se transférer dans une plus grande « coquille » ; celle offerte par l’embryon de l’empire chinois latent.

Dès juin 2016 avec le Brexit et en suivant, nous pouvions tous comprendre que le Bernie avait décidé de donner accès à la Chine à de vastes zones géographiques d’exploitation minière, énergétique (1er élément de la doctrine Rockefeller/Kissinger) en Afrique et au Canada par exemple et mettait en place une convergence d’intérêt sur le contrôle des ressources alimentaires chimériques et mortifères que sont les OGM.

Le plus redoutable restait à venir car si on les laissait faire sans réagir, c’était la fusion en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’occident lorsqu’en janvier 2020 les psychopathes aux manettes décidèrent de muter le PLAN en PLANdémie PLANétaire au Coronavirus/virus couronné ► DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS.

NOUS Y SOMMES ! MAIS BERNIE EST À POIL !

Nous arrivons cependant à un point de bascule et comme l’explique très clairement et simplement Reiner Fuellmich dans ces vidéos d’1 H02MN – Source : https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/Reiner-Fuellmich-le-point-de-bascule:3?r=Cukt7yMPyEtwRjv5zpqj8XLCQr9ZJRTB – Également disponible ici : https://rumble.com/user/Alsaco68

Preuve comme nous le disons les uns et les autres, et toujours plus nombreux que : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/tract-pdf-offert-par-jo-contourner-pour-enfin-vivre-resistance71-novembre-2020.pdf

L‘Europe, et spécifiquement la France ont été choisies par l’oligarchie pour être le cœur de la mise en place de la grille de contrôle technotronique du Nouvel Ordre Mondial oligarchique et la raison en est assez simple : si le système arrive à mettre au pas et à briser la volonté des Gaulois réfractaires qui ont récemment donné le mouvement des Gilets Jaunes, mouvement qui couve toujours sous la cendre et ne demande qu’à repartir de plus belle et mettre à bas la merdasse systémique qui nous dirige, alors ce sera beaucoup plus facile de faire passer la pilule et à l’imposer aux autres contrées occidentales. L’oligarchie veut faire un exemple et la France (ainsi que la vieille Europe) est son champ de bataille. Toute la clique (de Davos) politique macronesque clownesque a été mise en place à cet effet ! De ce fait, nous le peuple français, pouvons être les PREMIERS à faire FOIRER leur STRATÉGIE/TERREUR VACCINALE en REFUSANT en masse leurs vaccins à ARNm, précisément du fait que les françaises et les français sont les plus réfractaires à la vaccination, et c’est FIN de PARTIE pour l’OLIGARCHIE car tout le monde a bien compris maintenant que l’unique objectif des psychopathes aux manettes (0.001%) est d’inoculer TOUTE la POPULATION française, D.O.M. & T.O.M. compris.

Mais aussi toutes les populations de la PLANète pour le contrôle absolu du vivant et imposer comme nouvelle normalité le Crédit Social à la Chinoise à des survivants terrifiés et prêts à tout accepter de retrouver une (sur)VIE… normale !

Concernant la montée en puissance de la phase métamorphique du Bernie dont nous parlons depuis des lustres et afin de prendre la mesure du danger concernant le transfert de l’embryon de l’Empire chinois latent, tout était prévisible à la lecture de nombreux signes comme la fin du modèle de l’enfant unique, ICI et dans le même temps la mise en place d’un nouveau “scoring” dans ► Changement de coquille en vue d’août 2016 !…

« Nous arrivons vers l’émergence d’une transformation globale. Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la crise majeure et le peuple acceptera le Nouvel Ordre Mondial ».

Et bim, arriva à pied par la Chine, Bébert l’Corona !

Pour beaucoup la finalité du PLAN a toujours été le contrôle absolu des populations (contrôle des naissances notamment) et l‘inoculation des pathogènes expérimentaux à ARNm contre un virus dont la létalité mondiale est comprise entre 0.015 et 0.03% à ce stade, (mais dont l’analyse poussée en cours démontre que le taux réel de létalité serait en fait proche de 0.003%), a offert une opportunité que les psychopathes aux manettes ne pouvaient pas laisser passer pour instaurer via le PASS SANITAIRE déjà dans les tuyaux un nouveau modèle de survie sur la base du Crédit social chinois. Et je rappelle qu’Olivier Véran et sa compagne Coralie Dubost ont été nommés Young Leader France-Chine comme vous pourrez le voir en explorant ce lien ► https://francechinafoundation.org/membres-fondateurs/?lang=fr + https://francechinafoundation.org/wp-content/uploads/2020/12/YL-20201210.pdf ( Comme Djebbari en 2020, Brune Poirson et même notre Leader suprême Jupi-t’es-rien himself bien avant son élection ICI !)

Véran n’a pas hésité en février 2020, en tant que ministre, à admirer publiquement les méthodes de Pékin : “La Chine a un système sanitaire de grande qualité, avec des hôpitaux de grande qualité. La Chine a une capacité de réactivité. Elle a pris ses responsabilités en prenant des mesures de confinement, d’isolement très rapidement. Je ne suis pas sûr qu’il serait possible de réaliser ça dans un pays où les réseaux sociaux seraient ouverts. La Chine nous donne les informations en transparence […] Ce sont des données qui nous paraissent fiables d’un point de vue scientifique” (interview France Inter 18 février) Source Covidémence du 10 février 2020.

Et avec cette vidéo informative de Jean Robin

Car ; la Chine ne fait que suivre le cursus que lui a imposé la City de Londres depuis les deux guerres de l’opium du XIXe siècle, qui l’ont dévastée. Elle a été érigée en modèle pour l’infrastructure de contrôle des populations à étendre à l’humanité. L’ingénierie sociale/Grande Manipulation élitiste et eugéniste est une fois encore à l’œuvre derrière le “modèle” chinois.

Cela ne veut bien évidemment pas dire que l’ensemble du peuple chinois est derrière ce projet comme l’ensemble du peuple américain n’est pas derrière le projet du Nouvel Ordre Mondial hégémonique ; mais l’ensemble de ces populations est suffisamment distrait, suffisamment endoctriné, pour ne pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe et de ne réagir que par “patriotisme” pavlovien…

Voilà pourquoi le moment de la Révolte des Nations est venu, sans haine, ni armes, ni violence, j’y tiens, juste en REFUSANT, en masse le PASS SANITAIRE et l’INOCULATION MORTIFÈRE et il sera impossible à la clique de Davos/Supra Riches/0.0001% de prendre le contrôle de nos Vies à nous, les 99.9999% !

AU CRÉDIT SOCIAL : Le « crédit social » est une invention chinoise, qui découle de la centralisation de toutes les données numériques, qu’elles soient institutionnelles, bancaires, commerciales, sur les réseaux sociaux, les mails etc., afin de noter le comportement d’un individu. Le comportement physique, réel, est également relevé, grâce aux caméras de surveillance, qui peuvent noter le fait de traverser ou non au feu vert ou rouge, le comportement dans les espaces publics, etc. Ainsi, chacun peut gagner ou perdre des points, notamment s’il critique le gouvernement dans les réseaux sociaux, ne paie pas à temps ses crédits, achète de la bière ou de l’alcool … Dans ce cas, cela peut aller jusqu’à se voir refuser l’accès aux TGV par exemple, des prêts bancaires, l’accès à certains emplois ► https://reseauinternational.net/apres-le-pass-sanitaire-un-credit-social-chinois-pour-la-france/ VIA LME

AU PASS SANITAIRE ► AU N.O.M. DU VAGUE-SAINT ET DU PASS-SANITAIRE…

À L’INOCULATION FINALE : Une nouvelle étude explosive menée par des chercheurs du prestigieux Salk Institute jette un doute sur la profusion actuelle de vaccins génétiques [Pfizer, Astras-Zeneca, Moderna, Johnson and Johnson …—NdT] susceptibles de présenter des risques graves pour la santé publique. L’article, intitulé : «La protéine de pointe2 du nouveau coronavirus joue un rôle clé supplémentaire dans la maladie», montre que la «protéine de pointe distincte» du SRAS-CoV-23 «endommage les cellules, confirmant que le Covid-19 est une maladie principalement vasculaire.» À LIRE DANS SON INTÉGRALITÉ ► La fin du culte vaccinal – 16 mai 2021 ► https://plumenclume.org/blog/710-la-fin-du-culte-vaccinal – Mike Whitney, VIA La Plume et l’Enclume, Maria Poumier.

Pfizer confirme que les personnes vaccinées contre le COVID peuvent «excréter» des protéines de pointe et nuire aux personnes non vaccinées ► https://francemediasnumerique.com/2021/05/13/pfizer-confirme-que-les-personnes-vaccinees-contre-le-covid-peuvent-excreter-des-proteines-de-pointe-et-nuire-aux-personnes-non-vaccinees/

À LA GRANDE MANIPULATION/Grande Réinitialisation/Grand Reset : Il est clair que le Covid-19 est utilisé pour instaurer un régime de contrôle total sur les populations ► https://fr.sott.net/article/37161-Le-combat-imminent-contre-la-Grande-reinitialisation ;

À LA MASCARADE ⇒ Rite de passage au Nouvel Ordre Mondial ;

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf

1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf

NON À L’INSTINCT DE MORT (État & Capitalisme)

OUI À LA VIE (société organique)

C’est le moment de choisir pas celui de mollir !

JBL1960