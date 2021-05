CONSEIL D’UN PRESQUE RIEN AUX KONSPIS DE LA TERRE !

DEUX-VOIR DE MÉMOIRE !

Mais comment un gouvernement pourrait résoudre le problème d’une nation, quand le problème de la nation est précisément le gouvernement ?

Dernier conseil d’un RIEN aux Konspis de la Terre, 18 mai 2021, Version PDF N° 287 sur une page complétée et enrichie par Jo ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/conseil-d1-rien-ou-presque-aux-konspis-de-la-terre-18-mai-2021-par-jo.pdf

Et pour débrancher Macron et son monde avant qu’ils ne défoncent TOUT et nous avec, refusons l’instinct de mort de l’État et du capitalisme = REVENONS-À-NOUS pour une société la plus organique possible !

SINON ?

C’est l’Humanité entière qui l’aura dans le côté obscur…

JBL1960