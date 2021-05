AU N.O.M. DU VAGUE-SAINT ET DU PASS-SANITAIRE…

Carte de tous celles et ceux (CELLEUX) qui ont déjà succombé-e-s à la tentation de l’inoculation… Et par 2 fois ma foi !

Et qu’on ne pourra plus jamais délivrer du mal !

ATTENTION cependant car ces données officielles type ARS sont à analyser par rapport aux données et remontées de terrain qui elles nous indiquent plutôt un gros 10% de la population totalement vaccinée. Preuve que le narratif de la peur s’effondre mais que le Gouvernement-qui-ment tire toutes ses cartouches pour nous inoculer jusqu’au dernier !

TROP TARD ?

En clair le virus disparait partout… sans le Vague-Saint !

Comme le démontre, par exemple, le dernier bulletin du Réseau Sentinelles de la semaine 18 de l’année 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5295.pdf et encore le dernier bulletin d’analyse COVID de l’AP-HM du 11 mai ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/05/bulletin_aphm_11_05_21.pdf

PAS SI ON REFUSE LEUR INSTINCT DE MORT !

Pour que le règne du PASS-SANITAIRE n’arrive pas sur la Terre !

Boycottons la campagne de vaccination mortifère !

Et la Dictature Sanitaire ne mutera pas en TNT = Terrorisme Numérique Technotronique…

Pour ceux qui ont déjà cédés à la tentation de l’inoculation anticovid, il est déjà trop tard, oui, ainsi qu’à leur progéniture, car ceux-là accepteront le PASS-SANITAIRE et deviendront de véritables bombes bactériologiques, et seront ainsi totalement raccord avec l’actu ;

Alors que dans le même temps, on constate que la résistance et la rébellion s’organisent et deviennent plus fortes à mesure que les restrictions “sanitaires” augmentent elles aussi. Ceux qui ont acceptés de porter le masque et vous obligent à le porter sont les mêmes qui ont acceptés/accepteront de se faire inoculer, par citoyenneté, cédant au narratif de la peur ;

Masque obligatoire partout par tous, dehors, dedans ► vaccin obligatoire, priorité au personnel soignant et aux personnes âgées ► passeport vaccinal ► puçage électronique ► FIN DE PARTIE pour l’Humanité…



Narratif qui s’effondre pourtant et raison pour laquelle, ceux-là même qui ont acceptés le masque et le vaccin ne voient aucun inconvénient à la mise en place du PASS-SANITAIRE alors que tous les chiffres démontrent que les contaminations au COVID régressent partout dans le monde, dans tous les pays, et quand il a été démontré que le taux de létalité de cette épidémie mondiale est comprise entre 0.015 et 0.03% ► Primum Non Nocere : D’abord ne pas nuire, qu’elle disait la Blonde à retardement…

La suite des hostilités ?

Inoculation à tous les étages… pour un reconfinement paskon n’aura pas été sages, alors que l’inoculation fait des ravages…

LES PREUVES ;

13/05/21 : Pr Luc Montagnier : « Les variants viennent des vaccinations » – Le grand scientifique Luc Montagnier expose les dangers de la vaccination qui fait croire qu’elle lutte contre la pandémie. Or, c’est le contraire, elle la nourrit ! De plus, le virus variant résiste à la vaccination : « les nouveaux variants sont créés par la sélection des anticorps produits par la vaccination » ► https://odysee.com/@Actualit%C3%A9s:9/montagnier:b

13 mai 2021 : Les Centres américains de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) ont assoupli les consignes relatives au port du masque et ont déclaré que les personnes vaccinées contre le COVID-19 peuvent cesser de porter des masques à l’intérieur dans la plupart des lieux ► Source en anglais ► https://www.theepochtimes.com/mkt_breakingnews/cdc-fully-vaccinated-people-dont-have-to-wear-masks-inside_3814539.html – Traduction par Roseau le 14/05/21.

14 mai 2021 : Vaccination : un décès pour 700 vaccinés en France et dans le monde, montre une analyse de corrélation – Ce 13 mai 2021, l’ingénieur Philippe Pradat et la toxicologue Véronique Malard ont adressé un courrier aux sénateurs et sénatrices sur une analyse de corrélation entre l’augmentation du nombre de morts labellisés covid et l’augmentation du nombre de vaccinés. Leur conclusion est simple : « pour chaque 700 nouvelles personnes vaccinées, il y aurait un décès à déplorer. » Cette analyse de corrélation a été d’abord faite au niveau de la France, puis répliquée au niveau des données du monde entier. Les résultats sont identiques. Les auteurs du courrier se permettent de conclure : « Au regard de ces faits, il est urgent d’arrêter la vaccination, et de bloquer la mise en place du passeport sanitaire, qui au-delà d’être liberticide, ne servira à rien, car les vaccinés sont porteurs du virus et le disséminent. » ► https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/vaccination-un-deces-pour-700-vaccines-en-france-et-dans-le-monde-montre-une



15/05/21 ► Transmis par mail ► https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0 – Rappel : un vacciné secrète 6 fois plus de charge virale qu’un non-vaxx (dixit la Pr. Alexandra Henrion-Caude, généticienne, spécialiste de l’ARNm). Alors soyez CARRÉMENT méfiants…

LEVONS-NOUS si nous ne voulons pas l’avoir dans le côté obscur !

APPEL À REJOINDRE LA RÉSISTANCE, sans arme, ni haine, ni violence…

Puisque la révolution violente a historiquement montré ses limites. Il conviendra mieux de remplacer les institutions par les associations libres confédérées et créer la base de la société des sociétés, sans haine, ni armes, ni violence.

HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS pour une Société des sociétés façonnée PAR & POUR NOUS = OUI !

REFUSONS EN MASSE LE PASS SANITAIRE !

15/05/21 : J-5 avant la reprise d’activité des bars et des restaurants dans l’Hexagone. Mais l’enthousiasme des Français va se heurter au nouveau protocole sanitaire et à une météo défavorable. Selon le vice-président de l’UMIH, la réouverture du 19 mai ne fait pas sens. Comme promis par l’exécutif, le 19 mai marque la reprise d’activité pour de nombreux établissements après six mois de fermeture, mais seulement en terrasse. Le nouveau protocole a été publié ce 12 mai par le ministère de l’Économie et une jauge d’accueil limitée à 50% a été préconisée, à l’exception des petits établissements. Eux pourront ouvrir complètement, à condition de mettre des séparations «de type plexiglas» entre chaque table. Un matériel, «qu’il est difficile d’acheter en quatrième vitesse», s’inquiète Jean Terlon, et qui deviendra inutile à partir du 9 juin où tous les établissements pourront utiliser 100% de leur capacité en extérieur et 50% en intérieur ► https://fr.sputniknews.com/france/202105141045598569-reouverture-des-terrasses-le-19-mai-apres-leuphorie-de-lannonce-il-y-a-la-realite/

NdJBL : 1/700 est aussi à mettre en regard des vraies chiffres qui remontent, bien difficilement, de partout ICI ou LÀ, par exemple.

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient !

3 lettres et tout s’arrête = NON à l’instinct de mort de l’État et du capitalisme !

3 lettres et tout (re)prend Vie = OUI à la société organique !

