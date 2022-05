COVIDISME & UKRAINISME = 2 maladies mentales engendrées par une mini-élite déjantée, dégenrée et dégénérée…

UKRAINISME ;

COVIDISME & UKRAINISME

Les colères et frustrations accumulées durant deux années de covidisme sont à présent tournées contre le bouc-émissaire russe. Avez-vous savouré le déshonneur ? Vous allez adorer la guerre. Non celle qu’ont connue nos anciens ; vraie question de vie ou de mort entre les nations. Mais celle d’un genre nouveau où les patries n’ont plus la moindre voix au chapitre, et où le narratif médiatique l’emporte sur la réalité du terrain. Un conflit tel que l’avait envisagé Orwell, dont l’enjeu ne réside pas dans d’hypothétiques victoires sur l’ennemi, mais dans le surcroît de cohésion interne obtenu au sein du cheptel de chaque partie.

COVIDISME ⇔ UKRAINISME ⇒ MÊME MALADIE MENTALE !

Selon le PLAN de Schwabie : COVID-19 – La Grande Réinitialisation de Klaus Schwab et Thierry Malleret date de publication originale le 25 septembre 2020 ► http://reparti.free.fr/schwab2020fr.pdf comme quoi TOUT était prévisible…

Voilà pourquoi, dans ce système là, la réélection-piège-à-crons de Macron était absolument INÉVITABLE et à partir du moment où Trudeau, fin décembre 2021, avait lui aussi été maintenu au pouvoir au Canada selon le PLAN qui a été muté en PLANdémie !

Macron, en roue libre, pas plus légitime en 2017 qu’en 2022, face à une Marine Le Pen qui ne voulait pas plus gagner qu’en 2017 et qui a tout fait pour perdre ; n’a eu qu’à manipuler les chiffres du 1er tour pour se retrouver face à elle + le bidouillage des chiffres du second tour, pour donner l’illusion aux gueux et aux gueuses qu’ils avaient leur mot à dire = Comme Chirac face à Jean-Marie Le Pen en avril 2002, Macron se fait réélire pour nous emmerder jusqu’au dernier !

Rappelez-vous seulement de la réélection de Jacques Chirac en 2002 alors qu’il était taxé de Super Menteur par les Guignols de l’Info ! Il était moqué, vilipendé par tout le monde. Il aura donc suffit de faire monter Le Pen père dit Le Borgne, pour le faire réélire… Songez que Dominique Strauss-Kahn appelait à veauter pour Chirac en se pinçant le nez !

Dominique-nique-nique qui 10ans plus tard se vit priver d’élection présidentielle pour s’être fait pincer la kékette au Sofitel de New York… Sacré retour de karma, hein ?

Le changement, aujourd’hui, tient dans le fait qu’on a fait croire aux zélecteurs qu’ils auraient le choix entre l’Éborgneur en Chef, et la fille d’un Borgne… Quel NON choix effectivement !

Alors que nous pouvions REFUSER tous ensemble et en masse ce non choix simplement en REFUSANT de choisir et donc d’élire selon les règles du système. Vous avez encore la possibilité d’arrêter de consentir en REFUSANT de voter pour les législatives, qui sinon verra le social-traitre Mélenchon Premier Ministre de Macron, et de le faire savoir, haut et fort et sans guerre juste en disant NON et leur matrice s’autodétruira d’elle-même !

Comme nous le répétons, les uns et les autres, chacun dans notre style ; Il suffit que nous nous levions, tous ensemble, et leur petit jeu s’arrête…

C’est parce que vous votez que nous en sommes arrivés là ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2022/04/15/comment-en-est-on-arrive-la-ben-en-votant/

Alors que et pour le moins, 62,5% des inscrits NON PAS VOTÉS pour MACRON ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2022/04/26/alerte-info-%e2%96%ba-62-5-des-inscrits-nont-pas-vote-macron/

Abstentions, blancs ou nuls = 13 607 270 en nombre absolu d’électeurs

Soit 28% du corps des électeurs !

Comment se fait-il que dans notre pays il y ait un parti systématiquement écarté du calcul ? Utiliser des chiffres relatifs, les pourcentages, et non des chiffres absolus, nombre de voix, relève bien de la magouille ! Car pour obtenir un chiffre relatif, il faut faire une division. Diviser, oui, mais par quoi ? Et là, selon par quoi on divise, nous n’avons pas le même message politique. Ce problème n’existe pas avec les chiffres absolus puisqu’ils s’expriment avec une unité de mesure et non avec un nombre sans dimensions comme un pourcentage. Ensuite, une valeur absolue, et c’est là son grand intérêt, ne peut être non seulement détachée de son CONTEXTE, mais il est également impossible de tricher avec des chiffres absolus. Pourquoi le nombre total d’électeurs inscrits sur les listes électorales n’est pas utilisé comme diviseur ? Pourquoi ne retenir que les suffrages exprimés et ainsi écarter les votes blancs, nuls et les abstentionnistes ? Pourquoi en est-il ainsi ? En divisant par le nombre total d’électeurs, on atteindrait comme en science, des pourcentages non bidouillés et donc honnêtes ! Donc ces pourcentages sont de fait trafiqués par le changement de CONTEXTE. Mélanger des données ayant des contextes différents et exprimer ces données en pourcentage pour rendre le contexte implicite relève de la tricherie. Aucun statisticien ne peut être aveugle à de telles magouilles. Les autres….médias, pourcentages = CONTEXTE IMPLICITE.

Il y a bien 29 322 537 de français (mécontents) qui n’ont pas voté pour Macron ou Le Pen contre 17 921 956 électeurs (motivés ?) avec un candidat qui leur conviendrait. Donc globalement 18 millions de personnes peuvent IMPOSER LEUR CONTEXTE à 30 millions d’individus. Et on ose fièrement appeler ce système absurde DÉMOCRATIE ! Et à t’en croire, VOTARD, ce serait un déni de “démocratie” que de ne pas voter ! En chiffres absolus, quand une minorité impose à une majorité cela n’a rien à voir avec la démocratie, pas plus que d’imposer un système binaire avec tiers exclu.

Il n’y a que dans la politique que ça se fait, pas dans la Nature !



LAIDS JEUX SONT FAITS ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/laids-jeux-sont-faits-de-rien-24-04-22.pdf ► CHRONIQUES du PRESQUE Dr. T’Ché-RIEN

Alors ? Prêts pour avoir encore mal au bas du dos ?

Ou envie de dire STOP ! NON ! ÇA SUFFIT !

COVIDISME – Voilà où on en est ;

Mai 2022 : Un regard sur Omicron ailleurs par Enzo pour COVID FAITS & CHIFFRES ► https://www.covid-factuel.fr/2022/05/04/un-regard-sur-omicron-ailleurs/

FRANKISTAN ► Les urgences de l’hôpital Ballanger à Aulnay-sous-Bois ferment faute de personnel, la situation est dramatique ! https://lemediaen442.fr/les-urgences-de-lhopital-ballanger-a-aulnay-sous-bois-ferment-faute-de-personnel-la-situation-est-dramatique/

+ Suite au décès de Mauricette Doyer : Mauricette, femme de Marc Doyer, s’est éteinte à 72 ans de la maladie de Creutzfeldt-Jakob, contractée quinze jours après la deuxième injection Pfizer. Didier Raoult laisse entendre que tout n’a pas été fait dans les règles à cause d’un choix politique d’évaluer partiellement l’efficacité et la tolérance aux effets secondaires du vaccin ► https://lemediaen442.fr/didier-raoult-sur-le-deces-de-mauricette-on-na-pas-respecte-les-regles-quon-setait-donnees-jusqua-present-pour-evaluer-les-vaccins/

PFIZER M’A TUER ► Les essais secrets du vaccin de Pfizer en partie dévoilés : cobayes, femmes enceintes, décès… les scandales émergent ! C’est en se fondant sur ces données que la FDA a approuvé le vaccin Pfizer pour les enfants âgés de 16 ans et plus en août. Un des demandeurs, Peter Doshi, a publiquement affirmé que l’examen par la FDA pour l’Autorisation d’urgence du vaccin de Pfizer « semble fautif », parce que la FDA n’a affecté qu’un seul examinateur dans chacune des deux disciplines scientifiques clés (clinique et statistique) « pour faire en trois semaines un travail qui prend habituellement des mois » ► https://lemediaen442.fr/les-essais-secrets-du-vaccin-de-pfizer-en-partie-devoiles/

Excellente lecture en perspective, celle du livre du docteur Laurent #Toubiana (éd. L'artilleur, 17€90). pic.twitter.com/v9aQqOy3BT — LeLibrePenseur (@LLP_Le_Vrai) May 6, 2022

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ou vous pourrez retrouver en EXCLUSIVITÉ ► La version française au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 – Création originale du PDF : Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf en téléchargement / lecture / impression gratos ;

UKRAINISME voilà où on en est ;

Ukraine, partie prenante de la bataille mondiale du lithium – La bataille du Lithium – Veterans Today – Avril 2022 – URL de l’article original ► https://www.veteranstoday.com/2022/04/22/the-battle-for-lithium/ ► Traduit de l’anglais par Résistance 71 ;

La guerre est un racket… La guerre en Ukraine n’est en rien une exception ! La guerre en Ukraine, comme toutes les guerres, est un racket – Jonas E. Alexis – 26 avril 2022 – URL de l’article original ► https://www.veteranstoday.com/2022/04/26/the-ukraine-war-is-a-racket/ Traduit de l’anglais par Résistance 71 ;

La véritable raison de la guerre entre les États-Unis-OTAN et la Russie en Ukraine par Yves Maillard ancien attaché naval à Moscou , qui répond au message de Jacques Myard, auquel je répondais moi-même dans mon dernier témoignage sur la qualité comparée des leaderships russes et otaniens. Le capitaine de Vaisseau Yves Maillard aborde le volet économique et financier et donne un éclairage complémentaire intéressant. Dominique Delawarde

Voici un texte qu’il faut absolument lire, et même relire pour ceux qui en ont le temps. Depuis le début de l’intervention russe en Ukraine, des tas de raisons ont été avancées pour expliquer ce conflit, mais aucune d’entre elles ne va réellement jusqu’au fond du problème. Le texte ci-dessous montre à quel point les enjeux sont colossaux, et la petite Ukraine n’étant ici qu’une péripétie de cet affrontement titanesque qui a débuté bien avant le 24 février. Il s’agit d’une véritable lutte existentielle, non pas seulement pour la Russie, comme on le lit ici ou là, mais aussi et surtout pour les États-Unis dont la richesse et la puissance proviennent exclusivement de l’escroquerie du dollar qui leur permet de tout avoir gratuitement. Car en effet, qu’est-ce qu’une dette que l’on n’a pas à rembourser (car non remboursable) et que l’on peut multiplier à l’infini selon les besoins ? C’est la gratuité. Une dette de 30 000 milliards de dollars signifie juste qu’ils ont tout eu gratuitement à hauteur de cette somme. Si demain leurs besoins s’élevaient à 50 000 milliards de dollars, ce sera le nouveau montant de leur dette. Dans ce contexte, la hausse des prix, l’inflation (qui n’est en fait utilisée que comme variable d’ajustement, ajustable elle-même), etc., c’est du bla-bla.

Macron l’avait suggéré dès le début de l’opération spéciale russe en Ukraine : cette guerre sera longue. Il savait certainement de quoi il parlait. RI ► https://reseauinternational.net/la-veritable-raison-de-la-guerre-entre-les-etats-unis-otan-et-la-russie-en-ukraine/

FRANKISTAN ► MacRon 2 le retour : Guerre en Ukraine : la France va apporter 300 millions de dollars d’aide supplémentaires. La France va porter son aide globale à l’Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu’à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron.

IL N’Y A PAS D’ARGENT MAGIQUE kilavédi MacRon1, en 2018… Et redit le 1er avril 2022 VIDÉO ICI… Sauf pour l’Ukraine !

Pour toutes ces raisons, rejoignons-nous dans cet ICI ce MAINTENANT et IMMÉDIATEMENT car sinon c’est FIN de partie pour l’Humanité, rien de moins !

Soit vous rejoignez les cyborgs et tant pis pour vous ;

Soit vous rejoignez la résistance et c’est fin de partie pour l’Oligarchie !

#NOUS SAVONS !

Nous savons qu’ils mentent, ils savent qu’ils mentent.

Ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Nous savons qu’ils savent que nous savons qu’ils mentent.

Et pourtant ils persistent à mentir.

Alexandre Soljenitsyne

Et vous persistez à les croire !

Tout dépend encore de NOUS…

JBL1960

Je vous propose de lire ce texte de Julien Vignet, déniché par R71 et véritable perle qui résume parfaitement la pensée et l’action anarchistes depuis ses origines et peut servir de base à une compréhension à la fois a minima mais aussi profonde de l’anarchie, que j’ai mis au format PDF et à diffuser sans pitié pour STOPPER le COVIDisme EnMarche & maintenant L’UKRAINISME afin de se rejoindre TOUSTES dehors à l’air libre sur le chemin de notre humanité enfin réalisée que j’ai introduit en première lecture dans ALERTE ! LES VAXXXINS TUENT ! ILS DISENT QUE C’EST LE COVID ! STOPPONS LES COVIDÉLIRES avec le PDF inédit de Julien Vignet !

Julien Vignet Novembre 2018, Anarchisme, Sciences sociales et Autonomie du social, Novembre 2021 ► Création originale de la version PDF N° 241121 de 26 pages, JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/julien-vignet-novembre-2018-anarchisme-sciences-sociales-et-autonomie-du-social-pdf-novembre-2021.pdf