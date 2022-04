Comment en est-on arrivé là ? Ben en VOTANT…

TEMPS DE CHOISIR !

TEMPS DE SE CHOISIR, NON ?

TU–ER LE MEILLEUR ?

Mac2 Le Retour ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/mac2-le-retour-de-rien-14-04-22.pdf

APHADOLIE – 14/04/22 : Qui est vraiment Emmanuel Macron ; Une nouvelle fois pour affiner le profil clinique d’Emmanuel Macron, le Pr Adriano Segatori s’est penché sur la biographie, les images et les vidéos de campagne du président-candidat à sa réélection pour la présidentielle 2022 !

Vidéo YT de 11MN27

1ère vidéo analyse du Pr. A. Segatori du 3 mai 2017 ► ICI

Et dans la série 1 JOUR = 1 SCANDALE ► AUJOURD’HUI = LE BLACROCKGATE

Existe-t-il un scandale Black Rock ?

Guy de La Fortelle balance tout ! Après le McKinsey Gate et le Rothschild Gate, existe-t-il un scandale BlackRock ? Guy de La Fortelle balance tout dans l’émission Putsch Live au micro de Nicolas Vidal !

L’Investisseur sans costume au micro de Nicolas Vidal – 13/04/22 – Vidéo YT d’1H04MN51

Voilà pourquoi aujourd’hui, à nouveau, vous vous retrouvez à devoir choisir entre la chtouille et la petite vérole ► en VOTANT !

Enfin, à choisir… À vous donner l’illusion du choix !

Quand Gabriel Attal vous invite à veauter pour qui vous voulez, mais à veauter… Y’a de quoi se poser des questions, NON ?

Alors à ce propos, avec les règles du système, petits calculs de RIEN ;

Sur le site du ministère intérieur : Inscrits 48 747 876 – Abstentions 12 824 149 – Votants 35 923 727 – Blancs 543 750 – Nuls 239 341 –

Exprimés 35 140 636

Abstentions, blancs ou nuls = 13 607 270 en nombre absolu d’électeurs – Soit 28% du corps des électeurs.

Ce qui fait que 39 MILLIONS de personnes N’ONT PAS VOTÉ pour MACRON quand même, même en trichant !…

Voter avec les règles du Système c’est voter pour que celui-ci continue… C’est sans fin… Cependant que : Nous ne voulons d’aucun président de la république car nous n’acceptons aucune république puisque “la chose publique” n’est que la cité du spectacle de la société marchande… C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système IRRÉFORMABLE et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant (qu’elle ou il soit) est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées ! Bien entendu vous faites ce que vous voulez, mais ne prétendez pas que ceux qui refusent de cautionner le système, une fois de plus, en REFUSANT de participer aux Jeux du Cirque sont la cause de tous vos problèmes ; Car, il est évident maintenant pour de plus en plus de monde, que ;

Voter c’est abdiquer sa souveraineté ;

Voter c’est signer un chèque en blanc aux oligarques eugénistes et transhumanistes ;

Voter c’est cautionner le consensus du statu quo oligarchique et sa dictature technotronique COVIDiste ;

Voter c’est se donner de nouveaux maitres ou revoter pour les mêmes, la preuve par Macron-le-cyborg ;

Voter c’est se mettre les chaines soi-même, c’est garder le masque/la muselière, accepter la 4ème dose et toutes les suivantes, le paSSe-vaxxxinal et bientôt le paSSeport numérique et accepter de sur-vivre à crédit-social ;

Voter n’est pas une garantie contre l’extrême-droite : guerres, pillage, génocide, colonialisme, austérité et répreSSion politi-sociale sont de fait les résultats de républiques dites « modérées », regardez autour de vous aujourd’hui ; Exclusion, discrimination des non-vaxxxinés et non réintégration des soignants non vaxxxinés – Conditionnement du RSA au bénévolat – Soutien total au régime Ukrainien de Zelinsky au Régiment Azoz et au Parti Secteur Droit – Et en même temps, ruSSophobie poussée à l’extrême aussi bien envers les morts que les vivants sans distinction aucune entre le peuple et les dirigeants actuels comme passés…

Voter c’est remettre les pions de banquiers en place qui ont été mutés en BANKSTERS ► WHAT ELSE ?

Voter c’est être complice de toutes les guerres déclenchées EN VOTRE NOM mais pas en les nôtres en tous cas !

Voter c’est être irresponsable car la délégation de pouvoir déresponsabilise ipso facto ;

Voter c’est cautionner la dictature de la « majorité » : c’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison… Coluche

Qu’est-ce qu’on risque à REFUSER en masse de choisir entre la peste noire ou la peste bubonique ? SANG DÉCONNER ?



Et si on se choisissait NOUS pour coconstruire et codiriger une société des sociétés, la plus organique possible, hors État et ses Institutions, en associations libres, volontaires et autogérées ?

En REFUSANT de voter/choisir selon les règles du système entre la chtouille et la petite vérole et en se MUTUALISANT ► NOUS avons une chance unique de CHANGER le COURS de l’HISTOIRE HUMAINE !



Nous avons là une chance unique de montrer la voie aux autres peuples de la Terre que SANS GUERRE juste en cessant / refusant d’obéir aux injonctions des 0.001%, SANS NOUS, leur matrice s’autodétruira d’elle-même…

3 LETTRES & TOUT S’ARRÊTE !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !

Pour y parvenir ;

NOUS SOMMES LES 99.999%

David Graeber était Professeur d’Anthropologie, spécialiste en Économie Politique, de la London Schools of Economics, après avoir été viré de Yale pour ses vues radicales de la société. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de références dont « Fragments d’anthropologie anarchiste », « Possibilities » et « La dette, les premiers 5000 ans ». Membre de l’IWW (syndicat anarchiste Industrial Workers of the World) et une des figures de proue du mouvement Occupy Wall Street.

David Graeber (1961 – 2020) a été reconnu pour avoir inventé la phrase “Nous sommes les 99% » en contraste au 1% d’oligarques gouvernant. C’est grâce à lui que nous avons pu affiner l’analyse et démontrer que nous étions en fait 99.999% contre 0.001% .

Et ça change tout !

Levez-vous tels les lions après la sieste,

En nombre invincible,

Secouez vos chaînes et jetez-les

au sol comme rosée du matin,

Chaînes sur vous tombées durant votre sommeil.

Vous êtes nombreux (99,999%), ils sont peu (0.001%).

Percy Bisshe Shelley (1792-1822)

PDF HOMMAGE À DAVID GRAEBER N° 190920 de 94 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/hommage-a-david-graeber-disparu-le-2-septembre-2020-par-jo-busta-lally.pdf dans lequel j’ai réunifié mon billet du 5 septembre, à l’annonce de sa disparition, l’hommage de Marshall Sahlins, traduit de l’anglais par Résistance71 et à sa suite de la page 12 à 90 la version intégrale du 1er PDF publié en avril 2018 « Fragments Anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité » ;