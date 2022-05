Après Babar-le-Corona, Zelenskiri-le-clown, voici Bruno-le-Mariole-du-Bonobo…

MacRon vous avait prévenus ;

23/05/22 ► Lors de la 75e Assemblée mondiale de la Santé, le Président de la République Emmanuel Macron est intervenu par message vidéo (voir ci-dessous) afin de rappeler que la guerre en Ukraine ne doit pas faire oublier le covid : «Cette guerre que nous vivons aujourd’hui en Ukraine, ne nous fait pas oublier que de nombreuses autres urgences, sur le reste de la planète, doivent continuer de nous mobiliser. La pandémie au premier chef. » Le chef d’État français voit la guerre s’éloigner et reprend son bâton de pèlerin de la vaccination en prévision de nouveaux variants pour de nouvelles pandémies. Pour donner les pleins pouvoirs à l’OMS, Macron demande aux États membres de se soumettre juridiquement. « Enfin, comme toute organisation internationale, l’OMS doit garantir l’implication active de ses États membres, notamment en temps de crise. C’est pourquoi la France soutient la mise en place d’une Commission permanente du Conseil exécutif de l’OMS sur les urgences sanitaires […] Pour permettre à l’ensemble de ces réformes d’être ancrées dans le droit, pour l’avenir, je suis favorable à l’adoption, sous l’égide de l’OMS, d’un accord international juridiquement contraignant. Celui-ci devra être accompagné par la révision du Règlement sanitaire international, afin d’adapter celui-ci aux évolutions des risques sanitaires et nous assurer de sa mise en œuvre. » Le Média en 4-4-2 ► https://lemediaen442.fr/emmanuel-macron-donne-les-pleins-pouvoirs-a-loms-pour-la-sante-des-francais-lors-des-pandemies/

N.B. : Le président du Brésil, Jair Bolsonaro, refuse catégoriquement de signer le traité de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) sur la pandémie, un traité qui donne les pleins pouvoirs à l’OMS afin de déclarer des pandémies et de décider quel protocole doit être suivi, quelles que soient les constitutions des pays.

INFO URGENTE : La Russie envisage de quitter l’OMS et l’OMC, entre autres organisations mondiales – Euro Weekly News ► https://twitter.com/Zenon71647295/status/1528391264558796801

Et BIM : Macron demande aux membres de l’OMS de condamner l’agression russe ► https://twitter.com/BFMTV/status/1528381414328213513…

R A P P E L ► PLAN NATIONAL DE RÉPONSE À UNE MENACE DE VARIOLE – Ministère de la Santé et des Solidarités – 2006 de 137 pages https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/plan_variole_2006-2.pdf

Résistance71 – 23 mai 2022 : Il était temps de faire sortir la vraie fausse pandémie fabriquée COVID par la petite porte en amenant une diversion guerrière de la falsification outrancière de la situation ukrainienne depuis 2014 et la pantomime pathétique de la marionnette otanesque et nazie de Kiev avec son pitre patenté et estampillé conforme : Zelenskiri le clown. La sauce COVID et ses centaines de milliers de morts par injections ARNm OGM, véritables armes biologiques lâchées sur l’humanité, commençait à ne plus prendre et il fallait faire oublier les méfaits de Big Pharma à un public si facilement manipulable. […] Il a été dit et prouvé par les Russes, que des militaires de l’OTAN, américains, français, britanniques, canadiens ainsi que des officiers de ces nations, se trouvaient avec les nazis d’Azov à Marioupol. Certains sont morts, d’autres ont plus que certainement été capturés par les Russes. Ceux-ci sont en train de faire le tri des bidasses faits prisonnier et vont envoyer les nazis en Russie pour y être jugés pour crimes de guerre. Dans cette affaire, quid des bidasses de l’OTAN ? Les États-Majors et l’oligarchie sont sans aucun doute en état de panique à l’idée que la présence de ces troufions soient révélée au grand public… Donc, notez le timing parfait de l’affaire : temps d’une nouvelle diversion… Entrée en scène de Bruno, le virus de la variole du singe…

Pour ma part, depuis décembre 2015, date de création de ce blog, et donc bien avant que le jaune soit mis, j’appelle à une grève générale, illimitée, expropriatrice et autogestionnaire, car il doit être clair maintenant pour tout le monde qu’aucun gouvernement ne peut être et ne sera jamais l’ami du peuple, mais au contraire et par nature, l’ennemi du peuple ; La preuve par la réélection-piège-à-cron-de-Mackron et par ses toutes dernières déclarations et celles de ses sbires !



Comment en est-on arrivé là ?

Comment s’en sortir ?…

Tout simplement en arrêtant de voter !

Voter avec les règles du Système c’est voter pour que celui-ci continue… C’est sans fin… Cependant que : Nous ne voulons d’aucun président de la république car nous n’acceptons aucune république puisque “la chose publique” n’est que la cité du spectacle de la société marchande… C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système IRRÉFORMABLE et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant (qu’elle ou il soit) est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées ! Bien entendu vous faites ce que vous voulez, mais ne prétendez pas que ceux qui refusent de cautionner le système, une fois de plus, en REFUSANT de participer aux Jeux du Cirque sont la cause de tous vos problèmes ; Car, il est évident maintenant pour de plus en plus de monde, que ;

Voter c’est abdiquer sa souveraineté ;

Voter c’est signer un chèque en blanc aux oligarques eugénistes et transhumanistes ;

Voter c’est cautionner le consensus du statu quo oligarchique et sa dictature technotronique COVIDiste ;

Voter c’est se donner de nouveaux maitres ou revoter pour les mêmes, la preuve par Macron-le-cyborg le Second-en-pire ;

Voter c’est se mettre les chaines soi-même, c’est garder le masque/la muselière, accepter la 4ème dose et toutes les suivantes, le paSSe-vaxxxinal et bientôt le paSSeport numérique et accepter de sur-vivre à crédit-social ;

Voter n’est pas une garantie contre l’extrême-droite : guerres, pillage, génocide, colonialisme, austérité et répreSSion politi-sociale sont de fait les résultats de républiques dites « modérées », regardez autour de vous aujourd’hui ; Exclusion, discrimination des non-vaxxxinés et non réintégration des soignants non vaxxxinés – Conditionnement du RSA au bénévolat – Soutien total au régime Ukrainien de Zelinsky au Régiment Azoz et au Parti Secteur Droit – Et en même temps, ruSSophobie poussée à l’extrême aussi bien envers les morts que les vivants sans distinction aucune entre le peuple et les dirigeants actuels comme passés…

Voter c’est remettre les pions de banquiers en place qui ont été mutés en BANKSTERS ► WHAT ELSE ?

Voter c’est être complice de toutes les guerres déclenchées EN VOTRE NOM mais pas en les nôtres en tous cas !

Voter c’est être irresponsable car la délégation de pouvoir déresponsabilise ipso facto ;

Voter c’est cautionner la dictature de la « majorité » : c’est pas parce qu’ils sont nombreux à avoir tort qu’ils ont raison… Coluche

CHOISISSONS-NOUS ! Qu’est-ce qu’on risque ? Sinon peut-être de réussir ?

IGNORONS-LES & MUTUALISONS-NOUS pour coconstruire et codiriger une société des sociétés, la plus organique possible, hors État et ses Institutions, en associations libres, volontaires et autogérées car nous savons maintenant que le capitalisme est un culte de la mort et que la science est sa pute ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/dr-bones-le-capitalisme-est-un-culte-de-la-mort-traduction-r71-pagination-jbl-mai-2022.pdf

Vous pensez vraiment que Mélenchon est la solution ? Aussi REJOIGNONS-NOUS, c’est le moment où jamais d’arrêter tous les PSYCHOPATHES aux manettes sinon, c’est FIN de PARTIE pour NOUS / pour l’Humanité !

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour l’oligarchie régnante !

Pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER et BRISER NOS CHAINES ;

