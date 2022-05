LE POUVOIR DE DIRE NON à l’Empire de l’Huile sur le Feu (Dr. Pascal Sacré)

Dernière Interview de Pascal Sacré : un an après – Novembre 2021 – Source : Kairos presse

Moments de mensonges et de vérités : L’empire de l’huile sur le feu – Dr Pascal Sacré – 21 mai 2022 VIA APHADOLIE

Complétée & Enrichie par JBL1960

Tous les citoyens européens veulent-ils réellement d’une guerre avec la Russie ?

Je parle bien aux citoyens, à vous, lecteurs.

Je parle de l’OTAN qui au nom de tous les habitants des pays européens concernés veut nous entraîner dans une guerre avec une puissance nucléaire, en l’occurrence la seule capable, peut-être avec la Chine, de rivaliser avec les États-Unis d’Amérique.

La Russie du président Vladimir Poutine.

Citoyens européens, réalisez-vous bien de ce dont il s’agit, là ?

Nos gouvernants veulent cette guerre.

Alors qu’ils la fassent, eux et leurs enfants. Si eux sont assez fous pour cela, ma foi, qu’ils aillent peupler les champs de bataille de leurs corps. Qu’il n’y ait pas de malentendu, je ne souhaite du mal à personne. Je demande juste que le provocateur soit le payeur.

Citoyens, vous et vos enfants, voulez-vous de cette guerre ?

Je ne parle aucunement de pacifisme aveugle, ici, ou d’objection de conscience, mais de bon sens, de réalisme et de responsabilité.

Plus jamais ça après la première guerre mondiale, idem après la deuxième guerre mondiale, mais cette fois, comme le prédisait Albert Einstein, réalisez-vous qu’il n’y en aura pas de quatrième ?

Que ceux qui paradent et haussent les épaules regardent de toute urgence le film : « La Route » (The Road) [Réalisation : John Hillcoat – 2009], ou lisent le livre correspondant de Cormac McCarthy. Il n’y a plus rien après ce genre de guerre. Les chanceux sont ceux qui meurent immédiatement.

Aujourd’hui, nous avons des gouvernants immoraux et corrompus.

Ils sont impliqués directement ou indirectement dans de multiples scandales, certains avérés, jugés, d’autres à venir.

Cela, après la gestion déplorable et mensongère de la maladie appelée Covid et la volonté criminelle et mercantile de vacciner tout le monde, de plus en plus de gens l’ont tristement constaté.

Quels que soient les cris d’orfraie des médias mainstream (MSM) ou les anathèmes lancés par les autoproclamés « fact-checkers » (vérificateurs de faits), de plus en plus de citoyens ouvrent les yeux par eux-mêmes sur ces scandales juridiques, politiques, médicaux.

À l’immoralité et la corruption s’ajoutent aujourd’hui le comportement suicidaire. Toutefois, c’est votre suicide, citoyens des pays européens, qui est organisé en ce moment.

Le réalisez-vous ?

Les dirigeants européens inféodés à l’OTAN n’ont rien à faire des civils ukrainiens brandis comme le prétexte humanitaire à cette folie.

Si c’était le cas, ils seraient intervenus depuis 2014 pour faire cesser les bombardements des habitants russophones du Donbass et faire respecter les accords de Minsk régulièrement violé par le régime ukrainien pronazi, et par les groupes néonazis soutenus par le président en exercice, Volodymyr Zelensky. S’ils n’ont rien à faire des civils ukrainiens, russes ou autres, pourquoi les dirigeants européens veulent-ils entraîner leurs populations dans ce bras de fer suicidaire avec la Russie ?

Je ne parle plus seulement de catastrophe alimentaire ou énergétique, déjà pourvoyeuse d’une grande pauvreté à venir en Europe, mais du spectre d’une guerre nucléaire.

Je laisse spéculer tous les gens ayant leurs neurones connectés sur les réponses à cette question. Tous les indices raisonnables sont disponibles.

Depuis l’Afghanistan, l’Irak, la Syrie, la Lybie, celles et ceux qui n’ont pas encore compris ce qu’il se passe avec les États-Unis et l’Otan n’auront pas grand bénéfice de la lecture de cet article.

Ici, je m’adresse au citoyen, militaire ou non, mon voisin, mon compatriote, mon frère, mon ami européen qui a compris l’urgence et la nécessité de reprendre notre pouvoir, trop longtemps délégué à des personnes qui ne méritent plus notre confiance.

Combien de temps allons-nous laisser ces gouvernants jouer avec nos vies, nos destins, notre avenir commun ?

Il n’y a aucun espoir que tout cela se termine par un mea culpa, des excuses publiques de ces gouvernants que la foudre du bon sens aurait remis sur le droit chemin, contre toute attente.

Cette possibilité est aussi probable que de voir le soleil en pleine nuit.

Nous sommes impliqués.

Que nous le voulions ou non, qu’en notre for intérieur nous les désavouions ou non, cela ne change rien à la fin.

Nous devrons assumer et prendre sur nous les décisions insensées de nos gouvernants, élus ou non.

Parés des médias hystériques et agressifs qui leur appartiennent, ces gouvernants sont accrochés au pouvoir et à l’argent comme des tiques sur la peau. Ils ne lâcheront pas prise d’eux-mêmes. Encore une fois, si leurs décisions ne concernaient qu’eux et leurs familles proches, ma foi, ce serait leur problème, leur fin.

Mais leurs décisions nous impliquent nous, nous tous, citoyens européens. Elles nous entraînent vers la fin de nos vies, une fin atroce, soit dans la pauvreté extrême et la faim, soit dans une apocalypse nucléaire.

Qui va dire aux ministres de l’intérieur de la Finlande et de la Suède d’arrêter tout de suite ce qu’ils font, en notre nom, en agitant leur adhésion à l’OTAN sous le nez de l’ours russe qui heureusement pour nous, ne perd pas facilement son sang-froid ?

Qui va leur dire de s’excuser, de faire comme si rien ne s’était passé et de rentrer dans leurs pays respectifs s’occuper des Finlandais et des Suédois ?

Qui va bâillonner Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, comme autrefois, dans toute communauté saine d’esprit, certains se dévouaient pour faire taire le fou du village avant qu’il n’attire les foudres de l’ennemi ?

Ann Linde, ministre suédoise des affaires étrangères, signe fièrement, avec application la demande d’adhésion officielle de son pays à l’organisation transatlantique, l’OTAN.

Les Suédois ont-ils conscience de la portée réelle de cet acte de provocation à l’égard de leur puissant voisin ? Sont-ils tous avertis du risque encouru ? Comme cela implique tous les Européens, avons-nous tous été consultés ? Malheureusement, si nous laissons faire ces ministres, ces gens, sans refuser explicitement, ce sera comme si nous étions d’accord.

Les forces encore invisibles en présence, qu’elles soient bien réelles (militaires) ou spirituelles (au choix ou les deux, selon les espoirs de chacun) attendent peut-être notre réaction, avant de faire quoi que ce soit.

Vous voulez des idées d’actions ?

Ces crises successives ont ceci de bien, aujourd’hui, que tous les masques tombent. Les collaborateurs du mensonge, de la guerre et les criminels ne peuvent plus se cacher.

Ils tentent de nous terroriser pour nous garder sous leur coupe mais cela ne marche plus si bien.

Enregistrez tout et gardez bien en tête qui est qui car ces gens ont l’art du retournement de veste. Il n’en sera pas question.

Il ne s’agira pas d’un toilettage de surface, de nettoyer la façade. Pas cette fois.

Il s’agit de nous guérir de ce mal absolu qui se nourrit des mensonges, des guerres et de la peur permanente, puis, entre les survivants de cette dernière guerre, de refonder notre société sur des bases saines, de vérité, de justice et de paix.

Nous ne laisserons pas les pyromanes devenir nos pompiers. Cette tromperie perpétuelle est finie.

Citoyens, interpelez vos institutions et les médias mensongers, en nommant les personnes responsables. Envoyez-leur des courriers individuels et/ou collectifs, avec preuves d’envois, et affichez, exprimez votre refus de cautionner leurs gestes.

Madame Linde a deux enfants.

Se rend-t-elle compte de la portée de son geste en liant le destin de tous ses compatriotes à une organisation belliqueuse suicidaire ?

Tout le monde se rend-t-il bien compte de la portée de son geste et les gens réalisent-t-ils bien qu’ils sont complices, en se taisant ?

Quand, pour nos enfants, pour la vie humaine, allons-nous stopper ces personnes et refonder toutes ces institutions* qui ont perdu leur droit à nous représenter ?

Avant qu’il ne soit trop tard, je l’espère.

Dr Pascal Sacré

*Seul point de désaccord, car le système est IRRÉFORMABLE la solution est hors cadre, hors État et ses institutions, la solution c’est NOUS !

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour l’oligarchie régnante !

Pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER ► BRISER NOS CHAINES & METTRE FIN à la plus grande ARNAQUE de tous les temps et les nouvelles en préparation (Monkepox/variole du singe)

► dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF ;

► dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ou vous retrouverez en exclusivité pour les lecteurs francophones d’ICI ou d’AILLEURS la version française au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 – Création originale du PDF : Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;



► dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN avec LAIDS JEUX SONT FAITS ou Chronique du JOUR J ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/laids-jeux-sont-faits-de-rien-24-04-22.pdf ;



+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON avec son tout dernier texte ► Crash-Test, Ou le saut périlleux de l’Humanité dans l’abîme de Zénon en version PDF N° 300422 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/zenon-crash-test-ou-le-saut-perilleux-de-lhumanite-dans-labime-avril-2022-1.pdf ;



+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

Nouvelle Version PDF N° 182 de 21 pages ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/10/faramineuse-consultation-sur-lavenir-par-emile-pouget-le-pere-peinard-1896-nouvelle-version-pdf-gratos/

Page 5 de la conversation gouailleuse : Ah, qu’il fera bon vivre dans une société libre ! Si vous pouviez admirer les trognes réjouies du populo vous seriez convaincus subito. Les gueules misérables de rachitiques, de scrofuleux, d’anémiques, de tuberculeux sont des raretés qui disparaissent au fur et à mesure qu’on s’éloigne du passé.

«Quand ça viendra-t-il ?… Quand ça viendra-t-il ?…»