Dr Bones : Le capitalisme est un culte de la mort et la science sa pute – Traduction R71 – Création originale du PDF JBL1960

« Nous ne voulons plus travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle. » Guy Debord ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/11/nvelle-version-pdf-de-la-societe-du-spectacle-de-guy-debord-1967-nov-2019.pdf

Dans le prolongement de mon dernier billet ► ROBERT F. KENNEDY Jr. – Version Française de son livre dynamite : Le véritable Anthony Fauci au format PDF ► Je vous propose une version originale au format PDF N° 170522 de 19 pages du texte du Dr. Bones (2015) : Le capitalisme est un culte de la mort et la science sa pute, traduit de l’anglais par Résistance71, dans : De la pourriture ambiante : le capitalisme comme culte de la mort et la science comme pute de luxe au service d’une idéologie marchande moribonde mais toujours bien dangereuse…

Dr Bones (2015) : Le capitalisme est un culte de la mort Traduction R71 pagination JBL mai 2022 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/05/dr-bones-le-capitalisme-est-un-culte-de-la-mort-traduction-r71-pagination-jbl-mai-2022.pdf

Aussi et dans une parfaite unicité et complémentarité, dans un souffle parfaitement synchrone d’un lâcher prise collectif, comprenons que tout ce que nous avons à faire, c’est d’éclairer la voie qui est là depuis des millénaires et qui n’attend plus que NOUS, solidaires de TOUSTES pour le bonheur de CHAQUE UN, pour être, à nouveau, empruntée.

Après quoi nous rentrerons à la maison…

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour l’oligarchie régnante !

Pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER ► BRISER NOS CHAINES & METTRE FIN à la plus grande ARNAQUE de tous les temps ;

+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960