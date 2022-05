ROBERT F. KENNEDY Jr. – Version Française de son livre dynamite : Le véritable Anthony Fauci au format PDF

Création d’une toute nouvelle page entièrement dédiée à l’œuvre phare de Robert F. Kennedy Jr publiée en exclusivité pour les lecteurs francophones d’ICI ou d’AILLEURS au format PDF N° 08042022 de 154 pages du livre dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ► Le véritable Anthony Fauci – Bill Gates – Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la Santé publique par de larges extraits de traduction de Résistance71 – Création originale du PDF : Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;

Et à l’heure où Macron2 ou le Second-En-Pire se prépare à respecter la seule promesse qu’il nous a fait au soir de sa réélection-piège-à-crons, à savoir que « Les années à venir ne seront pas tranquilles mais elles seront historiques »…

N’attendons RIEN pour voir des élections législatives, notamment, et levons-nous dès maintenant, sans plus attendre ► Parce que c’est tout vu !

ICI ou AILLEURS, il est clair, maintenant pour tout le monde que : L’oligarchie a décidé de nous mener à une nouvelle grande boucherie dans sa soif de contrôle absolu et de dépopulation mondiale au nom de pseudos-sciences ancrées dans un néo-malthusianisme et darwinisme-social tout aussi nauséabonds que moribonds dans leur idéologie. La capacité de nuisance et de destruction de la pourriture étatico-marchande est gigantesque certes, mais elle ne peut se mettre en œuvre qu’avec notre consentement. Nous l’avons dit de très longue date : il suffit de dire NON ! et leur vaste fumisterie s’arrête de facto. La voie / voix prolétarienne mentionnée ci-dessous par Robert Bibeau du site Les 7 du Québec, passe avant tout par la compréhension radicale et définitive qu’il n’y a pas de solution au sein du système et ne saurait y en avoir ► Résistance71 ► https://resistance71.wordpress.com/2022/05/15/communique-des-7-du-quebec-du-14-mai-2022-vers-un-saut-qualitatif-de-la-conscience-politique-propice-a-une-revolution/

AUSSI ;

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS lever, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour l’oligarchie régnante !

Pour y parvenir avec des ACTIONS DIRECTES RÉFLÉCHIES & NON VIOLENTES ► POUR NOUS LIBÉRER et BRISER NOS CHAINES ;

+ dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour en temps réel et en ce moment ça rigole pas !

+ dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF ;

+ dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN avec LAIDS JEUX SONT FAITS ou Chronique du JOUR J ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/laids-jeux-sont-faits-de-rien-24-04-22.pdf ;



+ dans LES CHRONIQUES DE ZÉNON avec son tout dernier texte ► Crash-Test, Ou le saut périlleux de l’Humanité dans l’abîme de Zénon en version PDF N° 300422 de 9 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/zenon-crash-test-ou-le-saut-perilleux-de-lhumanite-dans-labime-avril-2022-1.pdf ;



+ tout le reste avec tout mon ♥

JBL1960

COMPTONS SUR NOUS pour que CHAQUE JOUR COMPTE !