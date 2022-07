INÉDIT : Compilation complète des textes, réflexions, extraits de livre du Dr Bones en français dans une version PDF originale

Compilation complète des textes, réflexions, extraits de livre du Dr Bones – Traduction Résistance 71 – PDF N° 250722 de 76 pages dans une création originale de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/07/compilation-complete-de-textes-reflexions-extraits-de-livre-du-dr-bones-traduction-r71-pagination-jbl1960.pdf

J’ai conçu ce PDF de telle manière que chaque chapitre est indépendant pour être imprimé par centre d’intérêt et comme bon vous semble, comme suit ;

Page 3 ► Mettre le gauchisme, traître à la révolution sociale, face à ses insuffisances et ses contradictions avec le Dr Bones… Résistance 71 – 3 juin 2022 ;



Page 6 ► De la pourriture ambiante : le capitalisme comme culte de la mort et la science comme pute de luxe au service d’une idéologie marchande moribonde mais toujours bien dangereuse… Résistance 71 – 16 mai 2022 /Le capitalisme est un culte de la mort et la science sa pute + PDF N° 170522 de 19 pages – JBL1960 -17 mai 2022 ;

Page 25 ► Personne ne vient te sauver camarade ! Ou le petit monde étriqué du gauchisme BOurgeois BOhême (Dr Bones) – Résistance71 – 7 juin 2022 / NI WAIT – NI SEE = Nous sommes ceux que nous attendons ! JBL1960 – 7 juin 2022 ;

Page 30 ► Réflexion supplémentaire sur le peuple en armes (Dr Bones) – Résistance 71 – 16 juin 2022 ;

Page 42 ► Insurrection, destruction, création, utopie… parce qu’il n’y a pas de solution au sein du système (Dr Bones) – Résistance 71 – 30 mai 2022 / INSURRECTION et UTOPIE par le Dr Bones (2015) – Traduction R71 dans une création originale au format PDF N° 310522 de 25 pages – JBL1960 – 31 mai 2022 – Avec mise à jour, page 58 du scandale Uber/UBERFILES ;

Page 66 ► Se libérer des idéologies réformistes pour un changement radical (à sa racine) de notre paradigme politique, organisation et action acéphales (Dr Bones) – Résistance71 – 19 juillet 2022 ;

Page 76 ► Conclusions Résistance71 & JBL1960 ;

TRANSFORMONS LA COLÈRE ET LA RAGE (légitimes) EN COURAGE pour NOUS soulever sans armes d’attaque, sans haine ni violence, TOUS & TOUTES et c’est FIN de PARTIE pour les psychopathes aux manettes car le temps de la DÉSOBÉISSANCE est arrivé !



FAISONS FOIRER LES PROJEEEETS mortifères des psychopathes aux manettes car ils sont très peu, à peine 0.001%, mis en œuvre par les Bien-Zélés puisque NOUS sommes nombreux, 99.999% et que 10 à 15% d’entre nous est tout ce dont nous avons besoin !

+ Sur les peuples en armes ;

LUTTE ANARCHISTE DU ROJAVA – Entretien avec des membres du Tekosîna Anarsîst, octobre 2020 ► PDF N° 212 de 71 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/lutte-anarchiste-du-rojava-entretien-avec-ta-octobre-2020.pdf ;

3 TEXTES de RÉFLEXIONS sur le PEUPLE en ARMES, la RÉSISTANCE et la RÉBELLION ► PDF N° 223 de 29 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/3-textes-de-reflexions-sur-le-peuple-en-armes-la-resistance-et-la-rebellion-r71-jbl1960-decembre-2020.pdf ;

Pour tout changer, un appel anarchiste, Le manifeste de CrimethInc réactualisé en 2020, dans une nouvelle version française, traduction Résistance71 au format PDF N° 200321 de 24 pages de JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/03/pour-tout-changer-un-appel-anarchiste-19-mars-2021.pdf ;

Comme NOUS SOMMES TOUTES & TOUS DES PAYSANS HOLLANDAIS maintenant et en attendant de se retrouver pour des actions directes et réfléchies voici pour affuter notre réflexion afin qu’elle soit aussi tranchante qu’une lame mais toujours sans haine ni violence ;

+ DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► RAPPEL À LIRE ► Le véritable A. Fauci – B. Gates – Big Pharma et la guerre totale contre la démocratie et la Santé publique de RFK Jr – Traduction R71 – PDF N° 08042022 de 154 pages dans une création originale ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/04/rfk-jr-le-veritable-anthony-fauci-larges-extraits-de-traduction-r71-pagination-jbl-du-7-avril-2022.pdf ;

+ CHRONIQUES DU PRESQUE DR. T’CHÉ-RIEN ;

+ LES CHRONIQUES DE ZÉNON ► Nouvelle version PDF avec mises à jour de l’après-Histoire – Ou la révolution par le don réciproque et universel de Zénon, mai 2016 – PDF N° 160722 de 15 pages mise à jour ce 16 juillet 2022 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/07/nouvelle-version-pdf-maj-juillet-2022-de-lapres-histoire-de-zenon-mai-2016.pdf ;

+ tout le reste avec tout notre ♥

JBL1960

R71 ; Cette compilation comprend des réflexions sur l’insurrection et l’utopie, le peuple en arme, commencer sa propre guerre contre le système dans un soucis d’émancipation universelle, sur le fait que seuls nous-mêmes pourrons nous sauver, sur le culte de la mort capitaliste et la prostitution / corruption totale de la science en une religion de la pensée unique, du formatage propagandiste de la dictature marchande à tous les étages… Des réflexions, percutantes, décapantes, sans langue de bois, qui devraient agir comme un coup de pied au cul au bon moment. Il est plus que grand temps de foutre toute cette merdasse étatico-marchande par dessus bord et de reprendre la barre du bateau ivre de notre société subissant les aléas de la trajectoire auto-destructrice de la dictature de la marchandise en mouvement.

Qu’est-ce qu’on risque à essayer ? Sinon, peut-être, de réussir, ENSEMBLE !