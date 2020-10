Tao Te King, le livre de la Voie et de la Vertu, Lao Tseu, traduction de Stanislas Julien, 1842 (Nouvelle version PDF de JBL, 2020)

Nouvelle invitation au voyage…

Tao Te King : Le livre de la Voie et de la Vertu de Lao-Tseu par Stanislas Julien, 1842 – Nouvelle version PDF N° 210 DE 101 pages

(format livre, 1 incarnation par page, à lire et à s’imprimer au fur et à mesure…)

Cliquer pour accéder à tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf

Nous avons trouvé judicieux, avec Résistance71 et après les fragments philosophiques de 3 présocratiques : Parménide, Empédocle et Héraclite, de vous proposer au format PDF ce texte millénaire, traduit dans des dizaines de langues et certainement un des joyaux de la pensée humaine : le « Tao Te King » de Lao Tseu dans la traduction du grand sinologue français Stanislas Julien dans sa version de 1842, pour les Éditions des Mille et Une Nuits, et reprise en maintes occasions.

Dans sa version originale et intégrale, il nous a été facile, à la lecture, de remplacer le mot Saint, par sage… chacun étant libre de voyager sur la Voie du Tao et à son propre rythme.

Résistance71 : Le « Tao Te King », le livre de la Voie et de la Vertu est le type même d’ouvrage qui, une fois lu, demeure présent dans l’inconscient et dont la portée universelle travaille le lecteur au plus profond de lui-même. Nous parlons souvent de lâcher prise de la fausse réalité qui nous est imposée, le « Tao Te King » est un formidable outil pour pouvoir le faire.

