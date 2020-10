Elle a dit la vérité = Elle doit être exécutée !

Comme hier le fut le Pr. Judy Mikovits

En France, la généticienne Alexandra Henrion-Caude, que je relaye depuis le début et que j’ai même intégrée dans mon tout dernier PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf car c’est l’une des rares a avoir tenu un discours simple, clair, compréhensible par le plus grand nombre, qui dit : je ne sais pas, lorsqu’elle ne sait pas, a été censurée comme les 300 autres personnes dans la dernière tribune ► https://fr.theepochtimes.com/pres-de-300-scientifiques-denoncent-mesures-gouvernementales-disproportionnees-1550978.html ; puis aujourd’hui publiquement désavouée par ses pairs : l’Inserm se désolidarise d’une de ses ex-chercheuses ; Alexandra Henrion Caude, une des signataires de la tribune censurée expliquait à France Soir, le 28 septembre dernier : « c’est la seconde censure que je vis après celle de Libé et le checknews sur mes déclarations au cours de l’été. Incroyable que le JDD choisisse une tribune de sept médecins contre plus de 250 personnes. »

Logique, au contraire ; Ces médecins sont parmi ceux que l’on retrouve sur les plateaux de télévision depuis le début de la pandémie Karine Lacombe (Mme Gilead & N°3), Gilbert Deray (N° 5), Bruno Megarbane (qui veut qu’on porte la muselière jour/nuit 24/24 7/7) – Car tout ce fait

AU N.O.M. DU FRIC, DU FLOUZE, ET DE LA SAINTE-OZEILLE !

Revenus versés aux médecins par Big Pharma ;

À partir de 12 on a un foyer épidémique de conflits d’intérêts ?

N°1. La Palme d’Or revient au Pr François Raffi de Nantes. 541.729 €, dont 52.812 € de Gilead. Est-ce un hasard si on nous apprend que le coup de téléphone anonyme pour menacer Didier Raoult, s’il persistait avec l’hydroxychloroquine, est parti du téléphone portable du service d’infectiologie du CHU de Nantes, dont François Raffi est chef de service ? Sûrement une pure coïncidence.

N°2. Le Pr Jacques Reynes de Montpellier. 291.741 €, dont 48.006 € de Gilead et 64.493 € d’Abbvie. Or Jacques Reynes a été sollicité par Olivier Véran pour piloter l’essai clinique du protocole Raoult à Montpellier alors qu’il est en même temps le coordinateur national de deux études sur le remdesivir pour le compte de Gilead. Il n’avait sûrement pas eu le temps d’envoyer au Ministre sa Déclaration publique d’intérêts (DPI).

N°3. La Pr Karine Lacombe de Paris – Saint Antoine. 212.209 €, dont 28.412 € de Gilead. Elle est sur la dernière marche du podium, mais l’essentiel est d’y être. Il n’y a pas que le podium avec les Ministres à Matignon.

N°4. Le Pr Jean Michel Molina de Paris – Saint Louis. 184.034 €, dont 26.950 € de Gilead et 22.864 € d’Abbvie. Or Jean-Michel Molina est co-auteur d’un article publié dans Médecine et Maladies Infectieuses sur quelques cas, pour dire que l’hydroxychloroquine ne marche pas. Médecine et Maladies Infectieuses est le journal officiel de la SPILF (Société de Pathologie infectieuse de Langue Française).

N°5. Le Pr Gilbert Deray de Paris. 160.649€. Une belle somme pour un néphrologue qui très présent sur les plateaux télés. Attention le remdesivir peut être très toxique pour les reins.

N°6. Le Pr Jean-Paul Stahl de Grenoble. 100.358 €, dont 4.552 € d’Abbvie. À noter que cette somme n’a pas été déclarée sur sa DPI. Or Jean-Paul Stahl est rédacteur en chef du journal Médecine et Maladies Infectieuses. C’est lui qui a comparé le Plaquénil* au papier toilette.

N°7. Le Pr Christian Chidiac de Lyon. 90.741 €, dont 16.563 € de Gilead. Or Christian Chidiac est président de la Commission Maladies transmissibles du Haut Conseil de la Santé Publique qui a rendu le fameux Avis interdisant l’hydroxychloroquine, sauf aux mourants et demandant d’inclure les malades dans les essais officiels (donc Discovery). Son adjointe, la Pr Florence Ader, citée ci-dessous, est l’investigatrice principale de Discovery. Pure coïncidence.

N°8. Le Pr Bruno Hoen de l’Institut Pasteur. 82.610 €, dont 52.012 € de Gilead. A noter que sur sa DPI, il a noté n’avoir reçu que 1000 € de Gilead ! Or Bruno Hoen a attaqué l’équipe de Marseille dans un courriel du 18 mars 2020, partagé avec tous les infectiologues.

N°9. Le Pr Pierre Tattevin de Rennes. 79.956 €, dont 15.028 € de Gilead. A noter que sur sa DPI, comme son prédécesseur, il a noté n’avoir reçu que 1000 € de Gilead ! Ca doit être le surmenage. Or Pierre Tattevin est président de la SPILF. Cette Société savante a attaqué l’hydroxychloroquine pour encourager les inclusions dans Discovery, ainsi que dans les autres études par tirage au sort avec des groupes de patients non traités (études randomisées).

N°10. Le Pr Vincent Le Moing de Montpellier. 68.435 €, dont 4.776 € de Gilead et 9.642 € d’Abbvie. Or Vincent Le Moing pilote, avec son patron Jacques Reynes cité ci-dessus, l’essai clinique de Montpellier.

N°11. Le Dr Alain Makinson de Montpellier. 63.873 €, dont 15.054 € de Gilead. Or Alain Makinson participe à l’étude de Montpellier avec Jacques Reynes et Vincent Le Moing. Un beau trio. Montpellier est très bien représentée.

N°12. François-Xavier Lescure de Paris – Bichat. 28.929 €, dont 8.621 € de Gilead. Or François-Xavier Lescure est l’adjoint de notre célèbre Yazdan Yazdanpanah qui est dans le Conseil scientifique Covid-19. Il a publiquement critiqué l’équipe de Marseille pour discréditer l’hydroxychloroquine. Il est co-auteur de l’étude très contestable sur le remdésivir de Gilead, publiée dans le New England Journal of Medicine. Or cette étude n’a aucune méthodologie.

N°13. La Pr Florence Ader de Lyon. 11.842 € , dont 3.750 € de Gilead. Or Florence Ader est l’investigatrice principale de Discovery.

À partir de douze, ça commence à faire un foyer épidémique !

Source France Soir du 24 juin grâce à Olivier Demeulenaere du 27 juin 2020.

Nous sommes en guerre, qu’il avait dit, Macron le cyborg

En guerre contre nous, le peuple !

Ce 9 octobre 2020, alors qu’on déplore 1 millions de morts dans le monde attribués au CoV19, contre 7.8 milliards d’humains ;

France – Covid-19 : pour le président du Conseil scientifique, il faudra vivre avec le virus «jusqu’à l’été prochain» – Jean-François Delfraissy n’a pas exclu vendredi la possibilité d’un reconfinement local et a averti les Français qu’il fallait apprendre à vivre «sur le long terme» avec le virus ► https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-pour-le-president-du-conseil-scientifique-il-faudra-vivre-avec-le-virus-jusqu-a-l-ete-prochain-20201009 ; Voilà, nous sommes prévenus, hein ?

Et en même temps ; http://www.francesoir.fr/actualites-france/fermer-les-bars-cest-arreter-la-vie-sociale ; Ben oui mais c’est le but ! Depuis le temps qu’on vous le dit ;

Alors qu’en Angleterre : Boris Johnson annonce le « Grand Reset » britannique : les « théoriciens du complot » Covid avaient-ils raison depuis le début ? Nous resterons cloîtrés chez nous, ferons presque tout par Internet (vive la 5G) et ne sortirons plus que lorsque nous y serons autorisés. Ainsi en ont décidé les gnomes de Davos, sous le prétexte d’une pandémie fictive. À part ça tout va bien merci et les merdias peuvent continuer à vilipender les horribles “théoriciens du complot” qui dénoncent la grande supercherie… OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/10/08/le-virus-c-est-nous-boris-johnson-confirme-oligarchie-mondialiste-ne-veut-pas-retour-a-la-normale/

Alors qu’il suffit de dire NON, de nous lever, et leur petit jeu s’arrête, immédiatement !

