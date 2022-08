APPEL AU PEUPLE DES PERFORÉS…

POUR METTRE FIN À LEURRE MONDE… ENSEMBLE !

Hé les gueux, et les gueuses ► En attendant le paSSe-climatic de mes 2 tiques – le PaSS-Carburant avec quota hebdomadaire comme au Sri Lanka ; S ri Lanka : Kanchana Wijesekera, Ministre de l'Énergie « Vous pouvez enregistrer 1 véhicule seulement. Après vérification par le dépt de la circulation, vous recevrez un QRcode. Ce Pass sera le seul moyen d'acheter du carburant » Le « Contrôle social » ou « Crédit social » étape 1 ► https://twitter.com/El_Dic_TatoR/status/1555604879271514112 – On vous avait prévenu !



Tao Te King : Le livre de la Voie et de la Vertu de Lao-Tseu par Stanislas Julien, 1842 – Dans une nouvelle version PDF N° 210 de 101 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf

Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, l’UKrainisme, le MONkEYPOX, le sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein…

C’est pourquoi je pense que le moment est venu de nous : transcender et aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun. Si pour beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné. La question est de savoir s’il n’est pas déjà trop tard, c’est pourquoi, pousser à la réforme du système est pour moi perdre un temps que nous n’avons plus !

Alors ? Prêts pour la Grande Réinitialisation des cyborgs OU la Révolte des Nations ? Sans arme d’attaques mais d’auto-défense, selon le principe qui m’est cher du sans haine et sans violence ? Car, nous le voyons bien que Macron & son Monde ont été chargés de mettre En Marche l’Agenda oligarchique de dépopulation, initié par Sarkozy, 1ère taupe Zunienne, pour nous faire monter marche par marche l’escalier de la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. !

Comme nous le constatons, toujours plus nombreux ; tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel d’abord et collectif ensuite est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf ► Finalement, l’utopie, aujourd’hui, n’est-elle pas de croire encore en l’État ?

OUI ► Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère !

Comprenons une fois pour toutes qu’il NOUS suffit de leur dire NON !

Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe, mais non-violente, coordonnée et volontaire, donc créatrice…

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE – UNIS – SOLIDAIRES – 0-DOSÉS & PERFORÉS…



Nous n’avons pas besoin d’eux ! Et désormais, en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et sa bande iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si nous ne les arrêtons pas ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES !



C’est pourquoi, je vous repropose la lecture indispensable à mon sens de la « bible » des propagandistes écrite en 1928 par Edward Bernays (1891-1995), neveu de Sigmund Freud et un des pères fondateurs des “relations publiques”, nouveau nom, plus moderne, plus « positif » du mot propagande. C’est Bernays qui a dénaturé le mot de « propagande » par ce livre. Auparavant, la « propagande » était juste la propagation d’une information ou d’une idée, d’un concept. Il n’y avait rien de péjoratif ni de négatif dans ce mot. Après Bernays, des gens comme Beria, garde-chiourme stalinien et Joseph Goebbels, ministre de la propagande nazi et bien d’autres, utilisèrent les idées et les conseils de Bernays. Au début des années 1950, il organisa des campagnes de déstabilisation politique dans des pays d’Amérique Latine et aida au renversement du gouvernement du Guatemala en conseillant la CIA. C’est en mettant au point les techniques de relations publiques / publicitaires modernes que Bernays a contribué à l’accélération sans précédent de la dictature marchande dans le monde.

Ou on met FIN à LEURRE MONDE ?



Pour y parvenir vous pouvez lire ce livre et analyser sous ce prisme le monde dans lequel nous vivons depuis des décennies, depuis les attentats faux-drapeau du 11 septembre 2001 et aujourd’hui sous la loi martiale médicale imposée au nom du SRAS-COV-2 ou Coronavirus CoV19… Puis posez-vous les bonnes questions…

“La propagande ne cessera jamais d’exister. Les esprits intelligents doivent comprendre qu’elle leur offre l’outil moderne dont ils doivent se saisir à des fins productives, pour créer de l’ordre à partir du chaos.”

(Dernier paragraphe du livre d’Edward Bernays « Propaganda » 1928)

Nouvelle version PDF N° 175 de 89 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf