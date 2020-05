Le Dossier Rockefeller / THE ROCKEFELLER’S FILES par Gary Allen, 1976 – version PDF, mai 2020

AU CŒUR DU NOUVEL ORDRE MONDIAL

ET POUR LUI DIRE NON / TO SAY NO/NONE et le tuer dans l’œuf !



Résistance 71, en 2011, a traduit de larges extraits d’un livre de Gary Allen publié en 1976 « The Rockefeller’s Files » ou « Le dossier Rockefeller » en 3 parties et ils ont jugé opportun de les réunifier dans une version PDF que j’ai donc réalisée et que j’ai le plaisir de vous proposer à la lecture ci-dessous ;

Le Dossier Rockefeller / The Rockefeller’s Files, de Gary Allen, 1976, traduction R71 en 2011, PDF mai 2020 version PDF N° 177 de 30 pages par Jo Busta Lally

Cliquer pour accéder à le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf

Cet ouvrage est plus que jamais d’une importance capitale, tout comme le sont ceux de l’historien de Stanford University Antony C. Sutton, pour la compréhension de ce qui est la dynamique implacable et destructrice du Nouvel Ordre Mondial/N.O.M., comme l’appelait de ses vœux Nicolas Sarkozy, le 16 janvier 2009 ; « Nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial, et personne, je dis bien personne, ne pourra s’y opposer. » Nicolas Sarkozy vidéo (16 janvier 2009)



Puis Gordon Brown, alors Premier Ministre Britannique le 26 janvier 2009 suite à la « crise financière » de Septembre 2008.



L’ouvrage original se compose de 196 pages, trop long à traduire dans sa totalité, aussi a été sélectionné la « substantifique moelle » pour la traduction et la diffusion la plus large possible (ceci étant subjectif bien entendu et tous ceux qui peuvent lire l’anglais peuvent lire le livre en VO, il est disponible gratuitement sur la toile, une possibilité ici ).

Sans partager les convictions politiques et sociales de l’auteur, cela n’enlève rien à la pertinence de cette étude unique, qui est de l’avis des spécialistes, la meilleure étude jamais réalisée sur la famille Rockefeller, car elle analyse les dessous du pouvoir d’une des familles les plus puissantes au monde, ses ramifications et ses conséquences tentaculaires sur le monde d’aujourd’hui.

Et avec l’apparition d’un nouvelle crise sanitaire cette fois au Coronavirus ou CoV19 qui a conduit à l’assignation à résidence de plus de 3 milliards d’humains, Gordon Brown (ICI) et Henry Kissinger (LÀ) qui fut le bras droit politique de David Rockefeller ont réclamé, comme seul remède au mal ; un nouveau Nouvel Ordre Mondial…

En France, le 11 mai verra la levée progressive du Plan de confinement imposé le 17 mars 2020 à partir de 12:00 alors que l’état d’urgence sanitaire ou Loi Martiale Médicale vient d’être prolongé par l’Assemblée Nationale et le Sénat jusqu’au 10 juillet 2020 : ce qui leur laisse tout le temps nécessaire pour entretenir une Psychose à la Coronavirose, avec un Macronavirose tout près du Pot-Aux-Roses quand même…

