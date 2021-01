DÉMASQUONS-LES en devenant TOUSTES des RÉVÉLATEURS de VÉRITÉS !

PAS D’EMBALLEMENT ! CAR ON A TOUTES LES PREUVES !

Pour stopper les confinements sans fin ET la vaccination OBLIGATOIRE à ARNm que le gouvernement-qui-ment vous vend comme SEULE & UNIQUE solution à…. RIEN ► Puisqu’aucun retour à la normale n’a jamais été prévu au programme ! Bon alors ça tombe bien car on n’avait pas l’intention de reprendre les choses exactement là où on les avait laissés, voyez-vous ?

Oh mais qu’elle surprise… On va probablement vers un 3ème confinement ► On ne s’y attendait pas, mais vraiment pas… La momie Delfraissy a parlé. Après Olivier Véreux, elle nous a informés, la mort dans l’âme, qu’il n’est pas possible de lutter contre ces affreux “variants” qui détruisent notre santé, notre économie et toute notre vie culturelle et sociale. « C’est l’équivalent d’une deuxième pandémie. Et je pèse mes mots »… Il faudra donc encore s’enfermer chez soi, on n’a pas le choix. C’est une solution « barbare » mais c’est la seule, a déclaré le vénérable Sachem. En attendant la piqûre génique pour tous, naturellement ! Sauf que cette “vaccination” semble plutôt booster les virus que l’inverse… OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/01/24/oh-mais-quelle-surprise-on-va-probablement-vers-un-3eme-confinement/



C’est pourquoi, pour nous permettre à TOUSTES de faire FOIRER fissa tous les PROJEEEEET de Macron et son monde, je vous propose une nouvelle version mise à jour du livre de Kevin D. Annett : « Truth Teller’s Shield : A Manual for Whistle Blower & Hell Raisers » / Le Bouclier du Lanceur d’Alerte – Un manuel pour les lanceurs d’alerte et les empêcheurs de tourner en rond – La théorie et la pratique pour faire prévaloir votre vérité et la vérité. Que Résistance71, en accord avec l’auteur, avait entièrement traduit en français, pour m’en permettre une mise au format PDF N° 2 de 70 pages ICI et publié initialement et conjointement en novembre 2016, sous le titre dans mon blog de TOUTES & TOUS DES LANCEURS D’ALERTE.

Et comme, pour en avoir discuté avec d’autres lanceurs d’alerte, nous considérons qu’il n’est plus temps d’alerter, mais bien, chacun dans son domaine d’expertises, D’EXPOSER LES PREUVES et ainsi DIRE LES VÉRITÉS et FAIRE TOMBER TOUTES LES MASCARADES en cours.

Pour ma part, c’est avec ce manuel en tête : très complet et écrit d’expérience qui a pour but d’armer les lanceurs d’alerte et diseurs de vérité contre l’arsenal technotronique de l’establishment réprimant la dissidence et ceux qui exposent ses turpitudes et crimes en tout genre. Et en mains : qui s’adresse à toute forme de lancement d’alerte, mais surtout fournit un mode d’action et une attente réalistes quant à l’entreprise de dire et d’exposer au grand jour les mensonges, les méfaits et les crimes des Entreprises, Gouvernements, États et toutes autres entités privées. Que j’ai pu aller aussi loin que possible dans la recherche de la vérité sur de nombreux sujets, comme celui, phare de mon blog et très convergeant avec l’auteur du livre : le génocide des Natifs et Peuples premiers depuis 1492 sur l’île de la Grande Tortue plus spécialement, mais plus largement sur tous les continents selon la même Doctrine chrétienne de la Découverte.

Qui trouve son pendant, en France ;

Les uns et les autres, nous avons donné, pour le moins, toutes les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante comme d’un outil de notre domestication et de notre domination, que vous pouvez retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS.

Les uns et les autres, nous vous avons donné toutes les preuves que l’unique objectif de cette PLANdémie PLANétaire totalement PLANifiée a toujours été la vaccination massive à nanotech (ARNm ou à vaccins géniques expérimentaux) de TOUTES les populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

Et pour faire FOIRER ce PROJEEEET aux visées eugénistes, nous pouvons décider de nous mutualiser ICI et MAINTENANT, parce que ça urge un chouïa quand même, afin d’ EXPOSER / DIRE toutes les vérités que nous détenons et qui seules nous libérerons nous les peuples, à tout jamais…

Strophe célèbre du Poème de Percy Shelley pages 7 et 95 du PDF ;

“Levez-vous tels les lions après la sieste,

En nombre invincible,

Secouez vos chaînes et jetez-les au sol comme rosée du matin,

Chaînes sur vous tombées durant votre sommeil.

Vous êtes nombreux (99.999%), ils sont peu (0.001%).”

Et 10 à 15% d’entre NOUS est TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN pour vaincre cette foutue inertie de départ…

JBL1960