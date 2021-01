Les PROCS contre les PORCS de l’ARRÊT PUBLIC de la part d’un RIEN…

Vaccinez-les TOUSTES ! L’ ARNm reconnaitra les siens…

Ou pas !…

Derniers instantanés du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► ARRÊT – PUBLIC N°1 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/arret-public-n1-de-rien-via-jbl1960-janvier-2021.pdf à compte-à-rebours ET à rebrousse-poils-de-ouilles ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/les-procs-contre-les-porcs.pdf ► À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-RIEN

À relier avec mon dernier billet ► DERNIÈRES INFOS pour dire NON aux VACCINS GÉNIQUES EXPÉRIMENTAUX en cours…

Mais aussi avec la publication d’Olivier Demeulenaere du 22/01/21 que j’ai intégré, en lien, dans l’Arrêt-Public N°1 de RIEN ► Et ça se dit philosophe…Quand je pense que ce philosophe à 2 balles – qui nous refait ici un chantage au vaccin – a fait paraître en septembre dernier un numéro de sa revue Front Populaire intitulé « L’État profond »… OD ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/01/22/et-ca-se-dit-philosophe-onfray-il-faut-vacciner-massivement/

Et avec celle de Résistance71 d’aujourd’hui ► Le grand cirque de la « vaccination » des ordures qui nous gouvernent… On nous prend de plus en plus pour des cons ! (VIDÉO) Résistance 71- 23 janvier 2021 : Le grand cirque de la « vaccination » Pfizer/BioNTech des zélites qui nous gouvernent… Un coup y a pas d’aiguille, un coup le piston est déjà enfoncé sur une seringue vide, un coup le capuchon de sécurité est toujours sur l’aiguille, un coup l’aiguille est escamotable avec une infirmière qui la remet en position après la soi-disant « injection » sur le bras d’un fauteuil.

Admirez cette gigantesque escroquerie ! Toutes ces ordures savent-ils quelque chose que nous sommes supposés ignorer ?

Quand on voit tout ça, on se dit que ce sera dur d’échapper aux tribunaux révolutionnaires quand les peuples auront fait valser tous ces pitres… Le grand cirque de la « vaccination » des zélites (vidéo – Source de la vidéo Réseau International)

1984 : 8 prédictions d’Orwell qui se sont réalisées – URL source ► Observateur Continental et VIA Les Moutons Enragés de ce samedi 23 janvier 2021 ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/01/23/1984-8-predictions-dorwell-qui-se-sont-realisees/ pour ceux qui ont encore des doutes. Ainsi que le texte de Zénon du 5 février 2019 : Inversion – Ou la nécessité de relire 1984, le Prince et l’Art de la guerre – (Version PDF) dans Les Chroniques de Zénon.



Pfizer : le piège de la 6ème dose : VIDÉO YT 22/01/21 + https://www.la-croix.com/Economie/Vaccin-monte-autour-sixieme-dose-Pfizer-2021-01-22-1201136454 – https://www.rtl.fr/actu/bien-etre/coronavirus-quel-est-le-probleme-autour-de-la-6e-dose-du-vaccin-pfizer-7800959747

Rappelez-vous les propos de Macron : Il y aura bientôt 400 000 décès du COVID si on ne fait RIEN ! Et qui lui demande des comptes ? Personne ! Et c’est nous les procureurs ? La meilleure défense, c’est l’attaque, alors que c’est juste une preuve de plus que le Macron-de-Rothschild et son Monde utilisent la crise sanitaire courante comme un outil de notre domestication, de notre domination, par notre soumission. Car il est clair, pour tout le monde maintenant, que l’étape suivante est le fichage par traçage des SURVIVANTS à la vaccination à nanotech massive des populations enrichissant, au passage, à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

Voilà ce que nous souhaitent les italiens pour 2021 :

Franchement, si c’est pour que la majorité continuent de réfléchir avec sa teub, c’est pas la peine, hein ?

On voit le résultat…

Pour ceux qui voudront chercher plus loin que le bout de leur… nez ; Ma BIBLIOTHÈQUE PDF & Mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS que je tiens à jour au fur et à mesure des publications, vidéos, preuves documentaires au format PDF les plus probantes pour NOUS aider à passer à l’action, dans cet ICI et ce MAINTENANT sans plus attendre, parce que c’est tout vu…

JBL1960

MàJ de 17H10 avec 3 x RIEN ;

Veuillez n’utiliser qu’une place de stationnement sur deux !

Schnell, Schlag und Stille !

Hé ? Les crétins masqués, c’est pas fini : Kill Bill LaPiquouze Gates veut, aussi, confiner le soleil ! Si, si !



Source ► Rusty Weiss, The Mental Recession, le 2 janvier 2021 – Traduit par Vers où va-t-on ? VIA ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2021/01/23/bill-gates-veut-confiner-aussi-le-soleil/

Bill Gates, promoteur du confinement, finance tranquillement un plan pour diminuer le rayonnement solaire

Selon M. Gates, la vie après le COVID ne reviendra pas à la normale avant 2022

Bill Gates, un fan d’ingénierie sociale, a fait parler de lui au début du mois lorsqu’il a voulu, au sens figuré, assombrir la société en suggérant que les mesures de confinement des pandémies pourraient et devraient être étendues.

Cet « expert » a exprimé son soutien à la fermeture des bars et des restaurants pour une période supplémentaire de six mois, et a indiqué que les mesures de confinement pourraient se poursuivre jusqu’en 2022.

Alors ? Prêts pour le meilleur des mondes puissance x ∝ ???

