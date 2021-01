4 MAINS POUR FERMER LA GOULE À CHARLIE ET SES CHARLOTS !

À RELIER À MON BILLET D’HIER ► DÉMASQUONS-LES en devenant TOUSTES des RÉVÉLATEURS de VÉRITÉS !

Parce que ça urge, un peu, quand même et depuis le temps qu’on vous prévient ! Ben ça y est, nous y sommes !

AVANT :

Voici la VIDÉO France Soir de 2MN17S de La Minute de Ricardo.com de ce 26 janvier 2021 que m’a postée le presque Dr. T’Ché-Rien et que j’ai retranscrite, complétée et enrichie, pour les ceusses qui croient encore que la seule solution est dans la vaccination à ARNm ;

Ricardo nous informe que les Chefs des Établissements de Santé ont reçu ce dimanche 24 janvier une Circulaire de l’ARS signée par le Ministre Olivier Véran, de nouvelles instructions très strictes, d’appel à la dénonce de personnes radicalisées. Et que veut dire radicale dans l’esprit de l’ARS ? Il ne s’agit plus uniquement de terroriste islamiste, non, il s’agit de VOUS, de MOI ! En gros des 66 millions de procureurs comme vient de dire, qui vous savez.

Et dans l’esprit du Ministre, il s’agit d’un individu lié à un contenu politique, social ou religieux qui conteste l’ordre établi sur un plan politique, social et même culturel. Est-ce que vous pouvez imaginer, un instant ce que cela peut signifier ? Voilà ce qui va se passer, la circulaire invite le Chef délateur/zélateur à se rendre soit à la police ou à la gendarmerie, soit à la préfecture ou appeler un numéro vert du CNAPR.

Jusqu’à présent il leur était demandé de signaler toute radicalisation islamiste (ICI) mais aujourd’hui, nous sommes TOUSTES potentiellement assimilé-e-s à des TERRORISTES.

Le plus choquant et ce pourquoi je suis là, devant vous, pour une minute nécessaire, c’est qu’il a été rajouté, dans cette liste, des radicalisations, donc, et des théories complotistes et conspirationnistes. Aussi, si les chefs zélateurs/délateurs suivent ses consignes à la lettre [NdJBL : et vu leur zèle à vouloir nous piquouzer, on peut avoir des doutes, hein ?] bon nombre d’entre-nous allons faire l’objet de signalement, et de fichage…

Et comme je préviens, ici-même depuis plus de 5 ans maintenant, en ces termes ;

Après les terroristes ?

Demain les criminels ordinaires ?

Après-demain, les voleurs de poules ?

Après-après demain les opposants politiques ?

Puis enfin, VOUS, MOI, NOUS et il n’y aura plus personne pour protester si nous ne nous levons pas ICI et MAINTENANT ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf

APRÈS :

Y’a pas comme un gros BLÈME ?…

Pour les ceusses qui voient toujours pas où est le blème, voici la dernière chronique du presque Dr. T’Ché-RIEN qui m’a fournie en plus de la vidéo de Ricardo, les 2 photos/infos plus haut et à laquelle j’ai rajouté ma patounnette pour cloquer une bonne mandale danlagoule des Charlots des Charlie, entre autre, paskia du monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/4-mains-dans-ta-gueule-charlie-rien-et-jbl1960-de-janvier-2021.pdf

Cliquer pour accéder à 4-mains-dans-ta-gueule-charlie-rien-et-jbl1960-de-janvier-2021.pdf

À RETROUVER DANS MA BIBLIOTHÈQUE PDF & DANS MON DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

Je vous recommande, à ce stade, en complément de ces informations du jour, l’excellent article de James Corbett du 16 janvier 2021 traduit par Résistance71 que je vais mettre au format PDF pour l’intégrer dans un dossier spécial compilant tous les articles, en français, de James Corbett qui est l’un des rares journalistes d’investigation indépendant qui soit resté sur sa ligne et qui, de plus, se concentre sur les solutions à mettre à la place de ce monde façonné POUR nous, PAR nous et ça change TOUT !

Bio-sécurité !

James Corbett le 16 janvier 2021 – corbettreport.com – URL source en anglais ► https://www.minds.com/CorbettReport/blog/the-year-ahead-part-2-biosecurity-1197558914186309632

Traduit par Résistance71 dans : SRAS-CoV-2, COVID et vaccination : développement de l’infrastructure technotronique dictatoriale et fin de l’humanité programmée (James Corbett)

Je n’ai pas besoin de vous dire que nous vivons en ce moment même des temps historiques. La fréquence de changement des évènements s’accélère alors même que l’impact de ces évènements sur nos vies quotidiennes augmente.

Comme Lénine l’avait fort justement observé : “Il y a des décennies où rien ne se passe et il y a des semaines où se déroulent des décennies.”

Il y a peut-être des années où des siècles se déroulent. Avec ceci en tête, je regarde l’année à venir et la sépare en trois parties.

Cette semaine, je vais examiner la crise du COVID (induite) et ce que nous pouvons en attendre sur le plan de la bio-sécurité alors que cette ère continue de se développer.

Quand va s’arrêter cette Plandémie ?

Il y a 5 écoles de pensée à ce sujet.

Pour lire l’intégralité de l’article ► https://resistance71.wordpress.com/2021/01/26/sras-cov-2-covid-et-vaccination-developpement-de-linfrastructure-technotronique-dictatoriale-et-fin-de-lhumanite-programmee-james-corbett/

Et sur ce blog, concernant le développement de l’infrastructure technotronique dictatoriale et la Fin de l’humanité programmée.

Quelques infos pour comprendre pourquoi il n’est plus temps d’attendre ;

Covid-19 : en Suisse, les tout-petits n’ont plus le droit de chanter à la crèche ► https://www.francesoir.fr/societe-sante/covid-19-en-suisse-les-tout-petits-nont-plus-le-droit-de-chanter-la-creche

1 preuve documentaire de plus ► https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/01/23/vaccin-covid-marchands-de-tapis-ou-medecins-312337.html

France – CoV19 masques – la mascarade et/ou la muselière :

Masques – étude sur les enfants

Irritabilité (60%)

Maux de tête (53%)

Difficultés à se concentrer (50%)

Tristesse (49%)

Réticence à fréquenter l’école (44%)

Malaise (42%)

Troubles d’apprentissage (38%)

Fatigue et somnolence (37%)

Source ► Nicolas Bonnal + France Soir & Ricardo du 21 janvier 2021

France toujours : Info Roseau : École – 3 jetons par jour (triangulaire le jeton !) pour aller dehors respirer, ou au petit coin ! Preuve VIDÉO (1MN57) de Guy Fawkes sur la Coronafolie : les jetons pour respirer à l’école !… Je vous recommande pour ma part de revisionner la bande annonce en VOSTFR du visionnaire AmeriGeddon qui n’a jamais vu le jour, of course (2017).

Preuve documentaire irréfragable : Allemagne : la prison pour ceux qui ne respectent pas leur quarantaine : Ce reportage vidéo de Bild vise ostensiblement à inciter les gens à rester chez eux, au risque sinon d’être traités comme des criminels. Les termes « détenus » et « prison corona » y sont par exemple mentionnés. Même si Jan Peter Schröder, administrateur du district de Segeberg, reconnaît qu’il s’agit là de la dernière étape possible à mettre en place dans la lutte contre la pandémie, puisque celle-ci va directement à l’encontre « de la liberté fondamentale de circuler », Sönke E. Schulz, le directeur général du Land, se veut quant à lui moins diplomate. Il prévient : Si tu ne te soumets pas à la quarantaine… Dernière chance, ou on a un bel établissement à Moltsfelde. Source : Olivier Demeulenaere du 25 janvier 2021

Faites, vous-même vos propres recherches, au lieu de suivre le troupeau, car rappelez-vous quand même ►

C’est bien pour cela que la réduction de la population par la vaccination a été programmée…

En espérant tout de même ne pas faire connaissance au zonzon !

JBL1960