Du Cabinet Médical à la Pharmacie puis au Cimetière ?…

Les Vieux, 1963

Les vieux… ne parlent plus, ou alors, seulement, du bout des yeux…

En vous attendant… Nous on sème !

Car si on ne fait RIEN aujourd’hui ; Demain sera BIEN pire !

Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRAS-COV-2 et la "pandémie" COVID19 associée – Version PDF JBL1960, Janvier 2021

Sinon, ben c’est FIN DE PARTIE pour l’Humanité !…

Revoici donc, le détournement du poème de Martin Niemöller écrit en 1942, par mézigue une première fois en août 2020 au format TRACT-PDF ICI et aujourd’hui, 28 janvier 2021 piske Macron et son monde nous menace d’un confinement sans fin et de notre fin grâce aux vaccins…

« Lorsque les Brigades de Contrôle Sanitaire sont venues chercher les COVID+,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas POSITIF.

Lorsqu’ils ont enfermé les ANTIVAXX,

je n’ai rien dit,

j’attendais ma dose de VAXX à ARNm.

Lorsqu’ils sont venus chercher les ANTIMASK,

je n’ai rien dit,

je portais le mien en attendant de me faire piquouzer.

Lorsqu’ils sont venus chercher les Théoriciens du Complot,

je n’ai rien dit,

je n’étais pas complotiste.

Lorsqu’ils sont venus me chercher,

il ne restait plus personne

pour protester. »

Parce qu’ils étaient TOUSTES shooté-e-s à l’OBÉICINE !



L’heure est venue de DIRE NON, de REFUSER d’avaler cette potion, et donc de DÉSOBÉIR pour faire FOIRER le PROJEEEEEET de Macron et son monde, NOUS, TOUS LES PEUPLES de la TERRE !

Pour y parvenir, toutes les preuves documentaires à diffuser, sans pitié dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

