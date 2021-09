DERNIÈRES IMAGES ET VIDÉOS + PDFs ET ARTICLES POUR FAIRE FOIRER LE PROJEEEEEET DE MACRON ET SA BANDE !

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ-NOUS SOMMES !

Et, si vous ne voulez pas rester confinés les 500 prochaines années qui viennent !

Et si vous pensez que je divague, lisez l’article d’Actu Orange du 06/09/21 qui prévient : Même si les vaccins restent très efficaces contre les formes sévères du Covid-19, le variant Delta diminue la protection vaccinale contre l’infection, souligne l’Institut Pasteur.

Si la situation sanitaire liée au Covid-19 s’améliore en cette rentrée, il ne faut pas baisser la garde prévient l’Institut Pasteur en dévoilant lundi 6 septembre ses nouvelles modélisations pour tenter d’anticiper l’évolution de la crise. En effet, si la couverture vaccinale est plus importante que prévue, le variant Delta rebat les cartes.

Les couvertures vaccinales complètes prises en compte par l’Institut Pasteur sont en effet désormais de 70 % chez les 12-17 ans, de 80 % chez les 18-59 ans et de 90 % chez les 65 ans et plus, alors que lors de ses premiers fin juin, les chercheurs se basaient des taux de vaccination respectivement à 30%, 70% et 90%.

Des bons chiffres contrebalancés par la moindre protection vaccinale contre l’infection face à Delta. Dans son scénario de référence, l’Institut Pasteur se base désormais sur une protection contre l’infection de 60 %, contre 80 % fin juin. En revanche, les scientifiques considèrent toujours que la vaccination réduit le risque d’hospitalisation de 95% et le risque de transmission si une personne vaccinée est infectée de 50%.

La moitié des infections pourraient toucher les vaccinés

Dans ce cas de figure, l’Institut Pasteur estime que les adultes vaccinés devraient représenter une part beaucoup plus importante que prévu des contaminations. » Avec le variant Delta, les personnes vaccinées sont moins bien protégées contre l’infection, même si la protection reste très élevée contre les formes graves », écrivent les chercheurs, qui s’attendent à ce qu’à peu près la moitié des infections aient lieu chez des personnes vaccinées, qui représentent plus de 70% de la population. « Les adultes de 18 à 59 ans ayant terminé leur cycle vaccinal, soit un peu plus de quatre habitants sur 10, pourraient représenter plus d’une personne infectée sur trois. C’est deux fois plus que ce qui était attendu fin juin. Et ils pourraient être à l’origine d’une contamination sur quatre, quasiment trois fois plus qu’initialement anticipé », précise de son côté Le Parisien, qui a eu les chiffres en avance.

Les personnes non vaccinées sont tout de même bien plus à risque, soulignent les scientifiques, avec 1,9 fois plus de risque d’être infecté et 3,8 fois plus de risque de transmettre le virus qu’un vacciné. Un adulte non vacciné a par ailleurs 15 fois plus de risque d’être hospitalisé qu’un adulte vacciné.

L’Institut Pasteur table par ailleurs sur le fait que les enfants et adolescents soient à l’origine d’un tiers des infections, alors qu’il l’estimait à 50% en juin. Cette baisse s’explique par « la part relative plus importante des infections chez les adultes du fait de la baisse de l’efficacité vaccinale contre l’infection avec le variant delta, et à la proportion plus élevée d’adolescents qui se sont vaccinés comparativement aux hypothèses de la simulation de juin. »

De l’importance de respecter les gestes barrières

« Il est donc important que les personnes vaccinées continuent à respecter les gestes barrières et porter un masque pour se protéger de l’infection et éviter de contaminer leurs proches », insistent les chercheurs. « Étant donné les caractéristiques du variant Delta, l’arrêt de toutes mesures de contrôle pourrait conduire à un stress important sur le système de santé. Il est donc important que les efforts actuels pour limiter la transmission soient maintenus », ajoutent-ils.

Pour autant, l’Institut Pasteur ne plaident pas pour des mesures de reconfinement.* « Grâce à la vaccination, l’intensité des mesures nécessaires pour que les hospitalisations restent à des niveaux gérables devrait être moindre que ce qu’il fallait avant la campagne de vaccination. Alors que les confinements en 2020 ont réduit les taux de transmission de 70-80%, des réductions de 20-30% pourraient maintenant suffire pour fortement réduire l’impact sur le système de santé », estiment les spécialistes.

*Pour autant, l’Institut Pasteur ne plaident pas pour des mesures de reconfinement : En France, les confinements ont coûté la vie de milliers de personnes et le système de soins du pays se dégrade à vue d’œil ► Source Contrepoints & h16 VIA JEMINFORMETV.COM (nombreux graphiques dans l’article source) ;

Système de soins qui n’avait pas besoin de cette confusion politique, tant la dégradation dont il est victime est maintenant visible de tous (au point que certains médecins s’en ouvrent sur les réseaux sociaux) et qui se traduit, comme on peut le voir dans la figure ci-dessous, par une augmentation progressive inquiétante du nombre de morts mensuels pour 100.000 habitants depuis 2008.

+ Les chiffres de l’Institut Pasteur à l’épreuve de la vérité ► https://lemediaen442.fr/les-chiffres-de-linstitut-pasteur-a-lepreuve-de-la-verite/

Incluant l’étude de l’Institut Pasteur, publiée le 29 juin 2021 : « Épidémiologie de Sars-cov-2 dans une population partiellement vaccinée […] » https://modelisation-covid19.pasteur.fr/evaluate-control-measures/impact-partially-vaccinated-population/ Il s’agit d’une prépublication et non d’une étude validée par des pairs. Une de ses sources est une étude sur la contamination dans les foyers. Or l’étude de Pasteur porte sur la contamination à l’extérieur. Ça commence mal !

Deuxième problème, seules ont été prises en compte les personnes qui se sont faites tester spontanément. Les personnes vaccinées ont moins tendance à avoir recours aux tests. Comment donc savoir si elles sont contaminantes ? Impossible. Heureusement d’autres études ont, elles, suivi systématiquement toutes les personnes du foyer. Elles ont observé la charge virale (une des causes de contamination). Et le résultat est différent : la charge virale est supérieure chez les vaccinés. Notre conclusion : à quoi bon le pass sanitaire ?

+ Cyrille Cohen : l’immunité vaccinale en Israël et dans les autres pays diminue ► https://lemediaen442.fr/cyrille-cohen-limmunite-vaccinale-en-israel-et-dans-les-autres-pays-diminue/

+ Israël – Ceux qui refuseront la 3ème dose auront leur pass ANNULÉ ► https://reseauinternational.net/israel-ceux-qui-refuseront-la-3eme-dose-auront-leur-pass-annule/

Frankistan , 7 septembre 2021 ► Vous êtes prévenus les vaxxinés de la 2nde dose, hein ?

La Capsule #62 de La Croix du Sud ► La Dictature en échec

(Vidéo rumble de 14MN11)

(R)APPEL AUX PARENTS – AUX FAMILLES – AUX ENSEIGNANTS

BOYCOT TONS ENSEMBLE CETTE RENTRÉE VAXXINALE !

TOUJOURS À TÉLÉCHARGER/IMPRIMER/PARTAGER ► SUPPLÉMENT PDF N° 335 de 43 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/08/guide_juridique_pour_la_liberte_vaccinale.v1.0.pdf ► Publication d’un Guide juridique pour la liberté vaccinale et contre le pass sanitaire ► La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations (LNPLV) vient de publier un « Guide juridique pour la liberté vaccinale » pour aider les Français à contrer par des moyens légaux une ségrégation sanitaire manifestement hors-la-loi – Source ► https://www.infovaccin.fr/

POUR STOPPER LA VAXXINATION DES 12/17ANS ► NOW ► IMMÉDIATEMENT !

Et comme me le signale le Presque Dr. T’Ché-RIEN qui me fournie cette image : Quand je pense que le plus jeune bachelier de France avec mention n’a que 11,5 ans et que ses parents ne l’ont jamais scolarisé et lui ont fait l’école à la maison !

Vous comprenez maintenant pourquoi Macron et sa bande ont limité, drastiquement, l’école à la maison pour la rentrée 2022/23 ? ICI & LÀ…

NE FAITES PAS VAXXINER VOS ENFANTS !

Vidéo rumble proposée par Quadrillage Traduction ► Ne faites pas vacciner vos enfants (2MN23) VOSTFR

LEVONS-NOUS & STOPPONS-LES !

Pour y parvenir, je vous propose ces 3 documents PDF postés dans mon blog et également proposé par JEMINFORMETV : « PAR LE BOUT DU NEZ » L’HISTOIRE DU COVID – TOUT N’EST QUE THÉÂTRE ET SOUFFRANCE – Ces 3 documents constituant un memento d’environ 200 liens internet réunis dans un « scénario » qui explique ce qui s’est passé. Le premier document est la « table des matières », le second la liste des liens internet insérés dans le texte, enfin le troisième permet une lecture « scénarisée » de ces informations. Ce travail est imparfait (les relectures et corrections sont encore en cours) mais c’est une excellent base de donnée qui dévoile l’opération en cours. Il faut que les gens prennent conscience le plus vite possible de ces COVIDélires, de l’arnaque et de l’ampleur du crime. Il faut absolument se « déshypnotiser » le plus vite possible. La bataille des idées est une course contre la montre. La vaccination obligatoire a déjà débutée en Polynésie et en Nouvelle Calédonie. Alors qu’il n’y a pas plus de « flambée épidémique » là bas qu’ici. Tout va donc aller très vite, si on les laisse faire ► À PARTAGER / DIFFUSER SANS PITIÉ !

Alors je me permets d’apporter une précision à la conclusion de ce mémo avec laquelle je suis en désaccord notamment sur les solutions préconisées par le ou les auteurs de ce scénario page 39 du PDF (je souligne mes désaccords en gras et en italique) ;

La 5ème république est morte, vive la 6ème république.

Mais nous n’en sommes pas là. La lutte commence à peine, elle va être longue et dure. Si par miracle (sic) nous y arrivons, nous souhaitons que Justice soit faite et que la reprise en main par le peuple français de l’appareil d’État, de la nation et de ses droits se fasse pacifiquement.

Il est important d’affirmer cette volonté pacifique car à n’en pas douter c’est une révolution de très grande ampleur qu’il va falloir mener.

La constitution de la 5ème république a failli a protéger le peuple d’une élite malfaisante et autocratique. Nous appelons à l’union de toutes les forces populaires et démocratique pour restaurer l’état de droit. Il est indispensable de construire une nouvelle constitution qui reconstruise les garde-fous qui n’ont pas résisté à la trahison. Il faudra comprendre les mécanismes qui ont conduit à cette faillite systémique. L’hyper-présidentialisation, le clientélisme et la soumission culturelle à l’autorité doivent être interrogées. Les partis politiques et les parlementaires qui ont participé activement à cette infamie, ne doivent pas participer ni à la reconstruction, ni au gouvernement transitoire d’urgence nationale, ni à l’assemblée constituante. Il faut que la justice soit faite, dans la dignité des personnes au plus haut degré qu’il soit.

Pour beaucoup, dont je suis, #NOUS SAVONS qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et virer/destituer Macron ne nous servira à RIEN à nous le peuple ! Car, le véritable ennemi n’est pas Macron ni tous les sbires combinés du système mis en place pour faire avancer le projet de contrôle planétaire de la masse survivante au génocide qui s’engage et du nirvana transhumaniste pour les “élus” auto-sélectionnés, mais bel et bien le système lui-même, ses fonctions, ses institutions, sa fallacie marchande, tout ce qu’il représente et qui ne peut être que négatif, néfaste, coercitif et réducteur pour la réalisation de notre humanité ► (R71, 30/07/21).

Et comme il est clair maintenant pour tout le monde que tous les partis politiques servent le but oligarchique de la division, tous sans exception ; Le politique a, toujours, été vendu et acheté par l’économique et son cartel mortifère et tout(e) politichien(ne) est écrasé(e) sous ce fardeau et ne peut rien faire a contrario, quelles que soient ses bonnes intentions potentielles, quand il en a… Macron le cyborg, lui n’a jamais rien eu à redire sur le script de départ, il faut le rappeler aux endormis qui ont encore quelques doutes !

C’est cela qui nous conduit, les uns et les autres, à affirmer qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système et se préoccuper de tout parti politique et de son petit chef gesticulant est une perte de temps totale qui nous détourne de la véritable nécessité : celle de l’union des peuples, MAIS TOTALEMENT hors système, hors État et ses institutions, pour reconstruire ou mieux coconstruire la Société des sociétés, celles des confédérations des associations libres, volontaires et autogérées !



Toujours page 39 du PDF : […] il faudra inviter les peuples du monde à reprendre leurs libertés, à réformer leurs institutions […] NON ! car comme l’a dit l’anthropologue James C. Scott : « Lorsque la révolution devient l’État, elle devient mon ennemie »



C’est parce qu’il est plus question ici d’une (r)ÉVOLUTION que je me permets de donner mon avis car nos petits points de désaccord ne me semblent pas indépassables et donneront lieu, au contraire je l’espère, à des échanges, comme avec Résistance 71, mon presque RIEN et/ou mon Zénon, et bien d’autres, et cela sans se connaitre, pour nous permettre d’affuter notre propre réflexion pour la rendre tranchante comme une lame car notre objectif, commun, est et demeurera toujours la (r)évolution sociale émancipatrice hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat. SINON ?…

Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels et institutionnalisés à dessein…

C’est pourquoi je pense que nous devrons (nous) transcender et aller au-delà des querelles de clochers de la division systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun. Si pour beaucoup c’est mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné. La question est de savoir s’il n’est pas déjà trop tard, c’est pourquoi, pousser à la réforme du système est pour moi perdre un temps que nous n’avons plus !

Alors ? Prêts pour la Grande Réinitialisation des cyborgs OU la Révolte des Nations ? Sans arme d’attaques mais d’auto-défense, selon le principe qui m’est cher du sans haine et sans violence ? Car, nous le voyons bien que Macron & son Monde ont été chargés de mettre En Marche l’Agenda oligarchique de dépopulation, initié par Sarkozy, 1ère taupe Zunienne, pour nous faire monter marche par marche l’escalier de la Grande Réinitialisation jusqu’au N.O.M. !

Mais comme nous le constatons, toujours plus nombreux ; tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel d’abord et collectif ensuite est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour toutes ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf ► Finalement, l’utopie, aujourd’hui, n’est-elle pas de croire encore en l’État ?

OUI ► Arrêtons de nous laisser diviser sur des zones de fractures artificielles, fabriquées et amplifiées, arrêtons de nous soumettre aux vastes opérations de psychologie de masse auxquelles se livre l’oligarchie au nom de la métamorphose en cours de leur paradigme mortifère ! Comprenons une fois pour toutes qu’il NOUS suffit de leur dire NON ! Suffisamment haut et fort et de le faire suivre d’une action directe, mais non-violente, coordonnée et volontaire, donc créatrice…

UNISSONS-NOUS ! NOUS SOMMES LA SOLUTION – NOUS, LES PEUPLES DE LA TERRE…

Mais nous nous n’avons pas besoin d’eux ! Et désormais, en ABSURDISTAN vous avez toutes les preuves que Macron et sa bande iront jusqu’au bout de notre réinitialisation totale si nous ne les arrêtons pas IMMÉDIATEMENT !



