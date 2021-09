Mohawk Nation News : END OF THE EMPIRE OF THE VAMPIRE / FIN DE L’EMPIRE DES VAMPIRES (Traduit en analyse par JBL1960)

Depuis au moins 529 ans ( 1492 ) !

3► Murder By Decree ► Great Reset / Meurtre par Décret ► Grande Réinitialisation ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf ;

2► Expérience d’Ingénierie Sociale PLANétaire en cours ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf ;

1► Quand le PLAN a été muté en PLANdemic/PLANdémie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf ;

Avec pour double objectif des psychopathes aux manettes de : faire accepter comme unique solution à TOUTES LES POPULATIONS l’inoculation de vaccins géniques expérimentaux à ARNm VIA le passeport vaccinal (COVI PASS) ; Pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller dont l’obsession a toujours été la réduction de la population mondiale à 500 millions d’individus maximum.

Conseil d’une femme Mohawk en territoire Mohawk lors de la crise d’Oka, 1990 aux Canadiens et Québécois de papier ; Regardez-bien ce qu’il se passe ici car lorsqu’ils en auront fini avec nous (les Natifs), ce sera votre tour !

Et notre tour est venu, nous y sommes et si nous ne nous levons pas en masse s’en est finie de NOUS et de l’Humanité toute entière !

Aujourd’hui, la Nation Mohawk, encore une fois, nous appelle à faire tomber l’Empire, sans haine, ni armes, ni violence ! Soutenons-les, et ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ NOUS SOMMES ► FAISONS DE MÊME ► Qu’est-ce qu’on risque ? Nous savons qu’ils ne pourront pas arrêter tout le monde, puisque NOUS sommes les 99.999% et qu’ils ne sont que le 0.001% !

END OF THE EMPIRE OF THE VAMPIRE

Mohawk Nation News – 3 septembre 2021 – URL de l’article source en anglais ► https://mohawknationnews.com/blog/2021/09/03/end-of-the-empire-of-the-vampire-audio/

FIN DE L’EMPIRE DES VAMPIRES

Traduit avec l’aide de DeepL.com, complétée & enrichie par Jo Busta Lally le 5 septembre 2021

MNN – 03/09/21 : Nous devrions maintenant tous nous tenir ensemble en tenant les armes, planter un arbre de la paix et enterrer nos armes pour toujours sous celui-ci. Quand il n’y a pas d’armes, personne n’est blessé. Les gens sont convertis à la paix. Les Américains ont saboté le matériel qu’ils ont laissé derrière eux en Afghanistan. Ces gens pourraient en faire quelque chose de plus utile que de rester assis à attendre de tirer sur quelqu’un ! La nature n’a pas besoin d’armes. Nous devons juste travailler et survivre. Sans armes, nous devons utiliser notre esprit.

Le pouvoir de détruire est enivrant pour les impérialistes. Les États-Unis ont perdu la guerre illégale et non déclarée et prévoient de déstabiliser l’Afghanistan en finançant et en armant le désordre et le chaos, comme ils l’ont fait au cours des 100 dernières années dans de nombreux autres pays. Les organisations militaires véreuses de l’empire ont toujours travaillé derrière des marionnettes indiennes (Foies Jaunes) et des conseils tribaux pour nous diviser, nous affaiblir et nous génocider. Les départements de guerre, les églises et les ONG mènent les guerres civiles et la terreur. Ce système a créé le plus grand holocauste au monde de 150 millions d’indigènes de l’hémisphère occidental.

Les empires étrangers prétendent avoir le droit de nous piller, de nous exploiter, de nous asservir, de nous violer et de nous terroriser depuis 500 ans sur l’île de la Grande Tortue. Comme s’est exclamé Joe Biden à propos du bombardement des Américains en fuite à l’aéroport de Kaboul en Afghanistan, « Ceux qui ont perpétré cette attaque, nous ne leur pardonnerons pas, nous ne les oublierons pas. Nous allons vous traquer et vous faire payer ». Il veut dire : » Nous allons vous attraper avec un drone. «

Lorsque les Américains ont saboté les armes qu’ils ont laissées en Afghanistan, ils doivent ensuite détruire les leurs, comme nous le demandons depuis 500 ans pour avoir la paix. Selon le kaianerekowa / La Grande Loi de la Paix (PDF) nous avons enterré toutes les armes de guerre qui se trouvent dans l’esprit des autres, ces pensées qui nous rendent haineux, agressifs et nous tuent les uns les autres. Les hostilités seraient inconnues. Le monde entier doit faire cela. Seule la hache de guerre n’est pas enterrée pour exécuter un traître (gauntlet). La hache de guerre pour la défense n’a pas été enterrée.

La république de la guerre a dépensé 2 000 milliards de dollars pour détruire l’Afghanistan : pour armer et entraîner des militaires afghans corrompus, mettre en place des infrastructures de gouvernance de style fasciste, afin que les envahisseurs puissent vivre confortablement parmi les autochtones appauvris qu’ils attaquent, asservissent et volent. Le reste a été siphonné par des groupes d’aide étrangers, des tueurs à gages appelés entrepreneurs privés et des consultants extérieurs.

Les comptes financiers afghans ont été gelés et les Américains ont pris le reste. Le président a été le premier à fuir, laissant sur le tarmac des morceaux de papier [argent] sans valeur (ICI). Le FMI ne veut rien leur prêter. Pas de nourriture. Infrastructures détruites. Prix élevés des aliments. Sanctions, pas d’aide. Pas de salaires. Les soins de santé se sont effondrés.

Les manipulateurs de pouvoirs n’ont pas de comptes à rendre en public et échappent à tout contrôle. Le Canada préside actuellement avec allégresse à la mort de nos enfants, qui n’est pas mentionnée dans la campagne électorale actuelle. Les électeurs ne s’en soucient pas non plus. La potence qu’ils nous fabriquent est en fait pour eux-mêmes.

L’empire est humilié par les Afghans, la Syrie, l’Irak, la Libye, Cuba, le Vietnam et les peuples indigènes qui continuent à résister. L’empire voit sa force déclinante et son incompétence, sa sauvagerie. Ils tournent autour de l’industrie de la guerre. Les bureaucrates regardent. Les critiques sont tués. Les médias sont complices. Le peuple est désespéré. Tout espoir est perdu.

Il n’y a aucun esprit de rétribution ou de droiture. Kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix, guérit les violations de l’ordre naturel et le mal qu’elles causent. L’empire exige de tuer la vraie démocratie pour produire des dictatures militaires, une énorme armée permanente et des guerres continues sous une présidence impériale. Ils sont accros aux armes, à tuer des gens et à l’argent.

Le MI5 et la CIA sont des organisations militaires véreuses qui supervisent cette construction secrète de l’empire. La GRC (GRC = Gendarmerie Royale du Canada) a enlevé des millions de nos enfants pour que les Gouvernements et les Églises puissent appliquer « les solutions finales au problème indien » en résistant au vol de l’île de la Grande Tortue et de ses ressources. La GRC a fusionné avec le SCRS pour créer l’Équipe d’intervention autochtone ART, qui est la Gestapo moderne du 4e Reich. Aujourd’hui encore, ils nous suivent dans leurs voitures noires lorsque nous quittons la « réserve ».

Les camps de la mort ou les Pensionnats pour Indiens étaient des lieux d’interrogatoire, d’expérimentation, de torture et d’assassinats ciblés d’enfants indigènes innocents et sans défense et de civils non armés.

Nous, les autochtones, sommes craints parce que nous exposons la vérité sur l’empire. Les homicides et les génocides commis par les États-Unis et le Canada ne sont pas mentionnés parce que nous les avons humiliés. Ils veulent que nous payions de nos vies le fait d’avoir brisé leur faux mythe de grande puissance. Nous ne serons jamais pardonnés pour avoir exposé leur immoralité flagrante, leur faiblesse et les rouages sordides de leur empire.

Comment éliminer les empires (?) ► Suivez la philosophie du kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix, où chacun est souverain, égal à l’autre et où chaque voix compte… Les intrus (colons) ont apporté des fusils, puis des guerres. Revenons à 1491, lorsque nous avions des outils pour chasser pour nous nourrir. L’armement étant le seul moyen pour ces empires d’exister. Une fois qu’il n’y en a plus, ils perdent. Lorsque tout le monde est souverain, il n’y a pas besoin de président ou de premier ministre. Notre Esprit/Spirit/Geist, la Nature et la Grande Paix nous guident.

“Vous ne serez et ne demeurerez que des commodités aussi longtemps que l’empire existera…” ► Russell Means, Oglala, Lakota

AUX GENS D’ARMES : APPEL SANS HAINE ET SANS VIOLENCE

À REJOINDRE LES PEUPLES ► Crosses en l’air et à lâcher ceux qui NOUS gouvernent !

Qui nous exterminent, nous génocident, nous colonisent au N.O.M. d’un Dieu hier, au N.O.M. de la République aujourd’hui alors que : Nous sommes TOUSTES des colonisés !

AUX GENS D’ARMES hier bras armé des colonisateurs/envahisseurs/exterminateurs ; En France, obéissant aux ordres d’un Préfet, raflant hommes, femmes, enfants parce qu’ils portaient une étoile jaune. Depuis 2018, fer de lance d’un pouvoir aux abois, mutilant, tabassant, samedi après samedi, ceux qui portaient un Gilet Jaune et aujourd’hui ceux qui osent encore porter du jaune… Ou encore manifester chaque samedi contre le paSSe-sanitaire et/ou la vaxxination anticovid OBLIGATOIRE !



Alors que vous êtes censés nous protéger quand nos gouvernants nous ont déclarés la guerre VIA un virus invisible, un coronavirus ou virus à couronne en nous assignant à résidence par des confinements sans fin, nous interdisant de respirer, de nous déplacer, de nous étreindre, de nous claquer la bise, de rire, de danser, de boire des coups en exigeant votre concours toujours plus serviles à nous réprimer…

Ainsi, selon vous, c’est ceux qui appellent à une décolonisation concertée qui entraineraient une guerre raciale ?

C’est pourquoi avec d’autres, je pense que l’avenir de l’Humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore moins au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre-Mère dans cet ICI et ce MAINTENANT et surtout ► D’OÙ NOUS SOMMES !

Et non pas dans une semi-position dominante qui prévaudrait, encore, qu’aucune personne indigène traditionnelle ou Nation de pourraient être autorisées à survivre en dehors de la chrétienté et de sa Nation “blanche” comme c’est toujours le cas au Canada, aux USA, en Amérique du Sud, en Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie/Kanaky et donc en France/Frankistan sous Macron, ou encore en Asie et en fait partout où « domine » la Doctrine chrétienne de la découverte, y compris sur le continent Africain, dans son entier !

Aussi, dans le PDF N° 230 de 115 pages et N° 3 en préambule de ce billet ► Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 ; vous avez une analyse sur le colonialisme et l’importance de ce qui peut nous aider à formuler cette pensée cruciale à mon sens et pour quiconque travaille à l’émancipation définitive de nos sociétés de la sclérose criminelle étatico-capitaliste à l’ère du COVID-19 pour enfin parachever notre humanité vraie, profonde et organique dans une société des sociétés affirmant notre être en lâchant prise de la tyrannie de l’avoir et de ses antagonismes factices à l’œuvre depuis des millénaires ! SANS ARMES, NI HAINE, NI VIOLENCE ► Contrairement à vous, les Gens d’Armes !

REJOIGNEZ-NOUS ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES

OUI ► Nous pouvons agir, ICI et MAINTENANT, en ne réitérant pas les erreurs du passé. Pour se faire, nous devons comprendre et transformer notre réalité, aussi ; REJOIGNEZ TOUS LES PEUPLES DE LA TERRE… CROSSES EN L’AIR !

Et cessez de servir nos gouvernants, nos exterminateurs, nos génocideurs, car lorsqu’ils en auront finis avec NOUS (les peuples, les RES NULLUS) et bien ce sera votre tour !

MAIS NOUS, ON NE SE SOUMETTRA PAS !

