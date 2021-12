En Exceptionnalistan aussi…

COVID SS SS Partout où leisme pae : l’Humanité trépae !

Suite de mon billet d’hier ► (MàJ) 1 BLONDE + 2RAY + 1DÉFRAICHI = 3 CLOCHES !

Et de FRANKISTAN, le COVIDisme est EnMarche = STOPPONS-LE !

EXCEPTIONNALISTAN : La pause déjeuner conforme au COVID attise la colère – Source Anguille sous Roche – 10 décembre 2021 – Posté dans mon blog VIA Silvano Trotta ► https://t.me/trottasilvano/14676 : Une vidéo montre des élèves de maternelle forcés de s’asseoir dehors sur des seaux par un temps glacial – Des élèves de maternelle de Portland, dans l’Oregon, ont été contraints de s’asseoir dehors pour déjeuner sur des seaux dans un froid glacial, tout en étant socialement éloignés de leurs camarades de classe. Une vidéo postée sur Twitter montre la scène misérable, qui a été repérée par une personne passant devant l’École Élémentaire Capitol Hill. Les enfants sont obligés de s’asseoir dehors tout en étant séparés de leurs amis, vraisemblablement dans le cadre de la politique d’atténuation du COVID-19 de l’école. « En tant que parent d’un élève de Capitol Hill Elementary, cette politique est odieuse », a déclaré le parent, ajoutant qu’à l’avenir, ils ramèneraient leur enfant à la maison pour le déjeuner. « Je suis plus que furieux, surtout en sachant que les enfants sont à faible risque », ont-ils poursuivi. « Le gouverneur Brown sans masque à Washington ce week-end a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Nous avons été patients avec toutes les politiques ici à Portland dans l’espoir de ne pas être ostracisés au sein de la communauté, mais c’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. »

EXCEPTIONNALISTAN TOUJOURS : Une école de Los Angeles a vacciné des élèves sans l’autorisation de leurs parents après les avoir soudoyés avec de la pizza – Et leur avoir dit bien entendu de ne pas en parler à leurs parents ► https://www.lelibrepenseur.org/une-ecole-de-los-angeles-a-vaccine-des-eleves-sans-lautorisation-de-leurs-parents-apres-les-avoir-soudoyes-avec-de-la-pizza/

Il n’y a qu’un voyou ou un criminel qui peut avoir un tel type de comportement car il sait que ce qu’il fait est illégal voire totalement interdit. Ceci démontre encore une fois à quel point les covidistes sont devenus complètement fous car il s’agit bien ici d’un viol de l’intégrité physique des enfants. On peut également constater que nous avons complètement changé de paradigme puisque il y a à peine 2 ans les instituteurs appelaient en catastrophe les parents pour savoir s’ils avaient le droit de donner à leur enfant un simple comprimé de paracétamol ! Aujourd’hui, à l’instar des femmes enceintes vaccinées, ils s’autorisent un tel comportement qui dépasse l’entendement ! En réalité, le seul fait de donner une pizza contre la vaccination démontre à quel point ces gens sont pathétiques. « La mère d’un étudiant de 13 ans à la Barack Obama Global Prep Academy dans le sud de Los Angeles a découvert que l’école avait vacciné son fils après son retour à la maison avec une carte de vaccination COVID-19. Le fils a expliqué qu’il avait reçu le vaccin en échange d’une pizza et a déclaré que la personne qui lui avait fait l’injection lui avait dit de ne pas en parler à ses parents par crainte de représailles. »

EXCEPTIONNALISTAN POURTANT : Coup de théâtre aux États-Unis : l’État de Géorgie suspend l’obligation vaccinale pour violation de droits par LE COURRIER DU SOIR VIA ► https://lesmoutonsenrages.fr/2021/12/10/coup-de-theatre-aux-etats-unis-letat-de-georgie-suspend-lobligation-vaccinale-pour-violation-de-droits/ Un juge fédéral de l’État de Géorgie aux États-Unis a suspendu, mardi 7 décembre, l’obligation vaccinale imposée par l’administration Biden à tous les salariés fédéraux. Le juge accuse le gouvernement d’outrepasser ses prérogatives. Et ce n’est pas encore fini. En effet, ces dernières heures, Lecourrier-du-soir.com a appris de plusieurs sources américaines qu’un tribunal de Géorgie a suspendu la vaccination obligatoire des employés fédéraux de cet État. C’est du moins ce que le média américain CNBC nous apprend.

FRANKISTAN, c’est pas mieux c’est pire !

Preuve que le COVIDisme est une maladie mentale par les déclarations – à 24 près – des Prs Éric Caumes et de Jean-François Delfraissy qui sont totalement contradictoires ! Sur France Info le 7 décembre Éric Caumes affirme qu’après la 3e dose on pourra tous vivre comme avant. Le lendemain, Delfraissy sur BFM nous explique qu’il est tout à fait possible de devoir piquer une 4e fois ! Ces gens sont des charlatans, ce sont des menteurs qui manipulent la population depuis le début de cette crise sanitaire, ils sont responsables d’une large défiance envers les médecins et le corps scientifique. Le covidisme est une maladie mentale qui va tous nous mener au cimetière si on les laisse faire ► https://www.lelibrepenseur.org/les-morticoles-ont-fait-beaucoup-de-mal-a-la-medecine/

OU PAS !

LEVONS-NOUS en nombre invincible car il devrait être clair pour tout le monde maintenant ; Colonisés / Indigènes / Aborigènes et Non Indigènes que les zélites mondiales ne nous veulent pas GUÉRIS d’une PLANdémie PLANétaire PLANifiée au coronavirus ou virus à couronne fabriquée ; Mais juste QRCodés & Injectés jusqu’aux derniers !

ET REMONTONS AUX ORIGINES DE LA PLANdémie PLANétaire PLANifiée lorsque le PLAN avait déjà été muté en PLANdémie à la variole par les mêmes qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité aujourd’hui et qui ont confinés les Natifs de l’île de la Grande Tortue / premiers cobayes des armes virologiques et biologiques, dès 1492 au N.O.M. du Fric, du Flouze et de la Sainte-Ozeille pour les siècles et les siècles… Si nous les laissons faire aujourd’hui encore à Portland à Los Angeles…



Ensemble, afin de ne pas reproduire les mêmes FATALERROR / erreurs fatales du passé qui nous ont conduites exactement où nous sommes ; Remplaçons l’antagonisme à l’œuvre depuis des millénaires par notre complémentarité unificatrice !

END OF THE EMPIRE OF THE VAMPIRE / FIN DE L’EMPIRE DES VAMPIRES ► Répandre l’amour ► Comment éliminer les empires (?) ► Suivez la philosophie du kaianerekowa, la Grande Loi de la Paix, où chacun est souverain, égal à l’autre et où chaque voix compte… Les intrus (colons) ont apporté des fusils, puis des guerres. Revenons à 1491, lorsque nous avions des outils pour chasser pour nous nourrir. L’armement étant le seul moyen pour ces empires d’exister. Une fois qu’il n’y en a plus, ils perdent. Lorsque tout le monde est souverain, il n’y a pas besoin de président ou de premier ministre. Notre Esprit/Spirit/Geist, la Nature et la Grande Paix nous guident / guideront…

SI NOUS NE NOUS LEVONS PAS = ILS NE S’ARRÊTERONT PAS !

Aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée – For Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

Cliquer pour accéder à for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF & mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS

JUIN 2021 ► MEURTRES DE MASSE DANS LES PENSIONNATS / HÔPITAUX POUR INDIENS AU CANADA = Génocide passé et présent… Les États-Unis se vantent des armes qu’ils fabriquent pour maintenir leur pouvoir impérial et ont des « laboratoires de guerre » dans des universités comme McGill à Montréal pour concevoir des armes de destruction massive. C’est la définition du mal. Quelle raison le Canada et les États-Unis avaient-ils pour assassiner ces enfants ?

En relisant tout spécialement les pages 39 / 40 et suivantes du CR à la CV&R vous comprendrez quelles raisons le Canada et les États-Unis mais aussi l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la France -en fait tous les pays régis par la Doctrine Chrétienne de la découverte, qu’ils ont muté en nouvelle religion = le COVIDisme– ont pour vous assaSSiner vous et vos enfants avec ces injections géniques (OGM) expérimentales et nouvelles armes bactériologiques et virologiques !

Les États-Unis et le Canada ont fait muter la pensée du Capitaine Richard Pratt, fondateur du Pensionnat pour Indiens de Carlyle qu’il fallait « Tuer l’indien pour sauver l’Homme, blanc et de surcroit chrétien » comme le préconisait le rapport du prêtre Paul Durieu, remontant à 1864, et qui servi de base aux premiers pensionnats catholiques pour Indiens institutionnalisant sa méthode afin de détruire ou d’écrémer les « païens » hier, les NON-VAXINÉS aujourd’hui…

Page 39 : les conditions journalières que ces survivants ont endurés dans les “Pensionnats” entre 1932 et 1981 dans 38 Pensionnats pour Indiens différents gérés par les Églises catholique, anglicane et Unifiée du Canada :

• Nourriture rance et contaminée ;

• Habillement insuffisant ;

• Dortoirs non chauffés et non ventilés ;

• Mise en isolation permanente des familles, des amis et de toute

source d’amour et d’affection ;

• Un environnement quotidien de violence indiscriminée, de

racisme, de punitions non méritées distribuées de manière

aléatoire et une mise sous stress permanente ;

• Exposition régulière, quotidienne avec des enfants malades et

avec ceux souffrant de sévères grippes et de la tuberculose ;

• Pas d’attention médicale ni d’examens médicaux réguliers ;

• Pas de visites régulières d’agents du gouvernement ou

d’assistants sociaux ;

• Abus et attaques physiques et sexuels permanents ;

• Décès réguliers de pensionnaires qui ne firent jamais l’objet

d’une quelconque enquête ;

• Punitions régulières pour avoir parlé leur langue maternelle,

punitions incluant des tortures extrêmes ;

• Travail forcé non rémunéré.

Comparez maintenant avec ce qui se passe de manière coordonnée dans de nombreux pays pour éradiquer un virus létal à 0.03% !

Cette relecture du Contre-Rapport à la Commission Vérité et Réconciliation : Meurtre Par Décret – Le Crime de Génocide dans les Pensionnats et Hôpitaux pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada que j’aie donc intégré dans cette compilation d’analyses et de liens. Démontre, à mon sens, que l’organisation et la planification qui furent décidées pour exterminer les Indigènes/autochtones de l’île de la Grande Tortue et d’Amérique Latine, hier -le même procédé ayant été utilisé de 1820 à 1980 aux USA- utilisent les mêmes pratiques coloniales qui fondent le Canada Inc. Since 1348 sur lesquelles s’est construit, l’empire Anglo-Américano-Christo-Sioniste ! Car à chaque fois et comme vous pourrez le constater, c’est le même ressort utilisé pour cibler une population donnée et la nier, en l’exterminant par tous moyens à sa convenance, y compris en l’utilisant comme esclave domestique.

Et en relisant le PLAN en regard de nos différentes analyses, les plus fouillées, que j’ai placée à la suite du CR à la CV&R nous avons ainsi toutes les preuves de l’utilisation de la crise sanitaire courante / COVID-19 AUJOURD’HUI, comme d’un outil de notre domestication et de notre domination par les mêmes psychopathes aux manettes. Tant il était clair alors et pour tout le monde, que l’unique objectif de cette PLANdémie est la vaccination massive à nanotech (ARNm ou Thérapie Génique) des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller.

C’est pourquoi, pour briser les chaines de la dissonance cognitive, j’ai trouvé judicieux de compiler dans un même document toutes les preuves pour nous permettre ENSEMBLE & IMMÉDIATEMENT ;

D’arrêter de consentir, de dire NON aux reconfinements sans fin, aux couvres-feux totalitaires, aux injections mortifères, au paSSe sanitaire…

De nous mutualiser, de nous solidariser TOUSTES, ICI, MAINTENANT et surtout d’OÙ-NOUS SOMMES !

Non pour une énième réforme inutile du système, (en remplaçant Macron le cyborg, par… Asselineau, Mélenchon, un autre Cron, ou Cronne d’ailleurs) ; Mais totalement hors de tout système marchand, monétaire et étatique !

Mais pour au contraire en adopter en l’adaptant le principe des Peuples Originels, qui eux sont confinés depuis 530 ans, du continent des Amériques qui dit que chaque décision prise doit l’être en considération de ce que pensera de nos actions la 7ème génération à venir. Car ainsi, il devient très, très difficile de faire fausse route parce que non seulement l’intérêt commun immédiat est évalué et pris en compte, mais aussi celui d’un lointain futur, éradiquant toute velléité égoïste conjoncturelle.

Ici ou là, nous sommes de plus en plus nombreux à démontrer qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce Système sinon de lâcher-prise à ces derniers scintillements factices d’un système totalement illusoire et mortifère dont il n’y a RIEN à garder car pour nous il convient de TOUT benner ! Tout, absolument TOUT doit partir et OUI, être remplacé par cet élan naturel de l’humanité vers la Vie… Tout simplement.

Pour comprendre et réaliser que l’avenir de l’Humanité et le salut de l’Occident passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur terre ;

Je vous propose donc ces quelques (re)lectures essentielles pour leur dire NON et mettre fin au MEURTRE PAR DÉCRET qui a TOUJOURS cours, AUJOURD’HUI en France…

Le Meilleur des Mondes d’Aldous Huxley ? (Version PDF inédite) – Il suffit de dire NON ensemble et TOUT s’arrête ! Version originale et inédite PDF N° 301121 de 29 pages des larges extraits de traduction par Résistance71 du livre d’Aldous Huxley : Brave New World Révisited /Retour au Meilleur des Mondes, 1958 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/aldous-huxley-analyse-et-reflexions-sur-la-dictature-postmoderne-retour-au-meilleur-des-mondes-traduction-r71-pagination-jbl1960.pdf ;



Il était une dernière fois… D’un RIEN et d’une RIENne, décembre 2021 (PDF) ► Chronique finale d’un presque RIEN, PDF N° 2122021 de 9 pages, complétée & enrichie par une presque RIENne ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/il-etait-une-derniere-fois-chronique-finale-dun-rien-et-dun-rienne-decembre-2021.pdf ;

Réflexions sur le totalitarisme avec Hannah Arendt – Version PDF inédite JBL1960 de larges extraits de traduction de R71 ► Réflexions sur le totalitarisme avec Hannah Arendt, traduction R71 par de larges extraits du livre The Origins Of Totalitarism, Harcourt réédition 1994, Chapitre 13, dans une version originale et inédite au format PDF N° 6122021 de 19 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/12/hannah-arendt-reflexions-sur-le-totalitarisme-pagination-jbl1960-de-la-traduction-de-r71-decembre-2021.pdf ;



ALERTE ! LES VAXXXINS TUENT ! ILS DISENT QUE C’EST LE COVID ! STOPPONS LES COVIDÉLIRES avec le PDF inédit de Julien Vignet ! – Julien Vignet Novembre 2018, Anarchisme, Sciences sociales et Autonomie du social, Novembre 2021 ► Création originale de la version PDF N° 241121 de 26 pages, JBL1960 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/11/julien-vignet-novembre-2018-anarchisme-sciences-sociales-et-autonomie-du-social-pdf-novembre-2021.pdf ;

En attendant de se retrouver TOUSTES dehors à l’air libre, NOUS on sème encore…

JBL1960