Preuve PDF qu’avec la RETRAITE À POINTS#DATAGOULE tout le monde sera mis K.O. !

OU PRESQUE !

Oui, dans tous les cas c’est TOUJOURS NON !

Toutes dernières preuves en chiffres et en version PDF (N° 220 de 20 pages) qu’avec la réforme des retraites par points#DataGoule tout le monde sera mis K.O. par Macron et son Monde et ça fait du monde !

Cas concret, factuel, réel sur lequel je me suis appuyée et qui vous démontre, preuves à l’appui, que cette réforme de la retraite universelle par points est tout sauf plus juste. Et comme je l’ai déjà démontré dans de nombreux billets qui constituent mon DOSSIER SPÉCIAL RÉFORME RETRAITE À POINTS ; Avant la crise sanitaire au COVID19 il avait été établi qu’un homme pauvre sur 4 mourait avant l’âge de la retraite et qu’une personne sur 2 de 60 ans était au chômage et qu’une personne sur deux inscrite au chômage ne percevait RIEN. Et avec la crise du CORONAVIRUS autant vous dire que tout ceci s’est considérablement aggravé…

Vous avez donc là le cas d’une femme de 60 ans qui ne perçoit rien, qui n’a pas assez travaillé, et qui a eu une carrière hachée, qui vient de recevoir une ESTIMATION INDICATIVE GLOBALE de la part d’INFO-RETRAITE qui lui indique qu’elle percevra sa retraite de 448 € à taux plein à partir du 01/01/2028 soit l’année de ses 67 ans, si elle y arrive, puisqu’elle a 60 ans, qu’elle est pauvre, avec une santé précaire et qu’elle n’a aucune ressource !…

Cliquer pour accéder à avec-la-retraite-a-points-datagoule-tout-le-monde-sera-ko-par-jbl-decembre-2020.pdf

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF et dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS car tout est lié !

Cette nouvelle preuve documentaire au format PDF pour faire foirer leur PLANdémie, nous déconfiner immédiatement, stopper la mascarade en enlevant les masques et nous mutualiser localement sans plus attendre !

Parce qu’ils sont peu (0.001%) et que nous sommes nombreux (99.999%) et que 10 à 15% d’entre nous est TOUT CE DONT NOUS AVONS BESOIN !



JBL1960