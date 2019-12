Que les gros salaires lèvent le doigt !

Les bais*s = Comptez-vous !

Rigolez pas, c’est pas eux, c’est toujours nous !

Comme d’hab on a envie de dire. Si on les laisse faire car ce n’est pas faute de vous avoir prévenu ► Quand Macron & son orchestre parachève l’Agenda oligarchique de dépopulation…

Relevé et relayé par Aphadolie ► https://aphadolie.com/2019/12/21/retraites-un-braquage-a-72-milliards-et-les-vrais-gagnants-sont-videos/

Ainsi que par Volti sur Les Moutons Enragés ► https://lesmoutonsenrages.fr/2019/12/21/retraites-un-braquage-a-72-milliards-et-les-vrais-gagnants-sont/

Où l’on apprend que la réforme pour une retraite UNIVERSELLE par points que Macron et tout son orchestre ont été chargés de nous mettre euh nous imposer est vraiment le plus grand casse du siècle, ICI & LÀ ;

Retraites : un braquage à 72 milliards. Aucun média ne parle du pire scandale de la réforme des retraites.

En sortant les plus gros salaires des cadres du système, Macron ampute le financement des retraites de 4,5 milliards/an.

Vous avez bien lu : 4,5 milliards de perdus chaque année jusqu’en 2040.

Mais pourquoi creuser le déficit des retraites ?

Et bien, sur ces 4,5 milliards/an, 2,7 milliards iront aux grosses entreprises.

Jusqu’en 2040, ça va faire 43 milliards de cadeaux. Y’en a qui vont pas rater Noël !

Et le pire : c’est que ça va être à nous tous de payer la retraite des cadres les plus riches !

RoooOooor, elle est pas belle la vie en Macronnie ???

Euh… Nan !

Pour faire court, résumons le tout ;

La retraite universelle par points exigée par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité c’est uniquement pour nous, les gueux et les gueuses, les sans plus rien, ceux qui mangent avec leurs doigts !

Pas pour les députés ni pour les sénateurs ► https://www.lepoint.fr/politique/retraites-a-quelle-sauce-les-parlementaires-vont-ils-etre-manges-12-12-2019-2352741_20.php

Je vous mets un extrait (et vous rappelle que c’était avant la démission de Delevoye, le gars, qui de bonne foi à juste oublié de déclarer 14 mandats…) : Il y a plus de dix ans, une fois ses 60 ans atteints, Jean-Paul Delevoye a donc pu faire valoir ses droits à la retraite, pour reprendre l’expression usuelle. Combien touche-t-il désormais ? Sans doute moins que la retraite moyenne à taux plein d’un député (environ 2 700 euros) et d’un sénateur (près de 3 900 euros), puisque le haut-commissaire n’a pas cumulé assez d’années pour bénéficier d’une pension complète.

Pas pour les militaires non plus : À Abidjan, Macron rassure les militaires sur les retraites ► https://www.parismatch.com/Actu/Politique/A-Abidjan-Macron-rassure-les-militaires-sur-les-retraites-1666063

En Côte d’Ivoire pour réveillonner avec les troupes du camp de Port-Bouët, Emmanuel Macron a eu un mot sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron a fait une brève allusion au dossier des retraites vendredi en s’adressant en Côte d’Ivoire à un millier de soldats français, et a souligné de nouveau que les militaires touchaient une pension précisant ainsi qu’ils n’étaient pas concernés par la réforme envisagée. « Quand on est militaire on ne touche pas la retraite, on a une pension. C’est différent« , a déclaré le chef de l’État au cours d’un discours prononcé pour le Noël des troupes dans le camp de Port-Bouët peu après son arrivée en Côte d’Ivoire.

Et bien sûr, comme sur le Hold-up à 72 milliards, ou l’arnaque de l’âge pivot, (voir la vidéo d’Osons Causer, ICI) y’a personne qui lui a expliqué au Zident que tous les retraités de France et de Navarre, lorsqu’ils liquident leur droit à la retraite, comme l’homme de bonne foi Delevoye, perçoivent une pension de retraite !

Les salariés perçoivent un salaire ;

Les fonctionnaires un traitement ;

Les militaires une solde ;

Mais à la fin, toutes et tous percevront une pension retraite !

Tenez, pour tout comprendre sur la fiscalité des retraités, qui sont riches à partir de 1200 €/mois pour Macron et son orchestre ► Avec ou Sans Gilet Jaune = Pour la Société des sociétés, PDF de 11 pages

Sans surprise, puisque ce régime ne tient plus que par sa police, pas pour les policiers non plus : Retraites : les policiers gardent leur régime dérogatoire, confirme Castaner ► https://www.lepoint.fr/societe/retraites-les-policiers-gardent-leur-regime-derogatoire-confirme-castaner-14-12-2019-2353157_23.php

Voili, voilou !

Bon, j’arrête là, car ça va nous refiler le tournis et nous avons besoin de garder la tête froide, car pour nous, les sans-rien, pas de trêve dans ce Marche ET Crève permanent, on surconsomme pas aussi bien parce qu’on ne peut de toute façon pas mais surtout parce que nous le voulons !

Et ce que NOUS voulons = Ce n’est pas DEMAIN ; C’est MAINTENANT !

Car le pire, ce serait que nous continuions à nous accommoder du pire…

Aussi ça commence, MAINTENANT, en boycottant les MUNICIPALES de 2020, que les Balkany n’organiseront pas du zonzon c’est déjà ça et aussi par des lectures ciblées pour mieux comprendre et transformer sa réalité avec ;

Paulo Freire ; La Pédagogie des opprimés, 1970, version PDF N° 83 de 111 pages

L’impasse cityoenniste, contribution à une critique du citoyennisme du Collectif, 2001 PDF N° 146 de 30 pages ;

Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019, PDF N° 137 de 41 pages ;

Bref Manifeste pour un futur proche de Francis Cousin, 2010, PDF N° 88 de 16 pages ;

MANIFESTE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS par Résistance 71, Octobre 2017 (MàJ en 05/2018) ;

Société, Pouvoir, État & Violence ; Résoudre l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres – Ou comment lâcher prise des antagonismes induits pour une société des sociétés par Résistance 71 – PDF N° 110 de 37 pages ;

Et je vous recommande tout particulièrement ;

Voline, la synthèse anarchiste, Version PDF N° 144 de 10 pages ;

Autonomie Individuelle & Force Collective : Les anarchistes et l’organisation de Proudhon à nos jours d’Alexandre Skirda, 1987, nouvelle version PDF N° 145 de 227 pages ;



Et l’introduction au Défi Celtique d’Alain Guillerm (PDF N° 6bis de 43 pages) ;

Que je viens de mettre à jour avec toutes les réalisations ad hoc et connexes au format PDF que vous pouvez retrouver dans cette page spéciale de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Car ne perdez jamais de vue que Macron et tout son orchestre ont été « missionnés » pour mettre en place VIA la 5G, les “cryptomonnaies” et le puçage RFID une grille de contrôle à l’échelle planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les rois seront les CEO des grandes entreprises = la preuve par Macron, Delevoye puis Pietraszewski, Pénicaud, Belloubet, Darmanin et Cie et surtout comme expliqué plus haut dans la vidéo.

Et s’il y a une accélération de la part des «programmateurs» pour nous refermer la grille de contrôle planétaire sur la tronche ; Il en est de même du nombre de gens qui s’éveillent et prennent conscience que L’État et le gouvernement-qui-ment, qui veut nous imposer, pour mieux nous soumettre, cette réforme des retraites pour le profit du 0.0001% et par la force si besoin est, grâce aux syndicats réformistes prêts à négocier et toutes celles et ceux qui pensent impossible, inéluctable et irréversible de sortir de ce cycle mortifère pour une société SANS/CONTRE l’État !

JBL1960