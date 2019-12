Quand Macron & son orchestre parachève l’Agenda oligarchique de dépopulation…

…Initié par Sarko & Co comme 1ère Taupe Zunienne placée dans le fauteuil élyséen par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ;

Lequel Sarko l’Américain persiste, paraphe et estampille en septembre 2019 devant le public conquis du MEDEF, et Jacline Mouraud, toute dernière victime du syndrome du larbin…

C’est cela, leur Plan, leur Agenda21 ou Agenda Oligarchique de dépopulation, en France initié par Sarkozy ► l’Agenda Oligarchique de la dépopulation, Sarkozy et les compteurs intelligents, version PDF N° 92 de 17 pages.

Que le LIQUIDATEUR Macron a pour « mission » de parachever grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant étant parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Et pour parvenir à leur fin, la malfaisance régnante instille depuis des siècles dans les cortex de la population occidentale, que nous serions trop nombreux, et que nous serions menacés d’un Grand Remplacement par les populations africaines et de migrants Proche et Moyen-Orientaux. Après leur avoir fait croire qu’ils étaient des êtres « supérieurs » qu’ils seraient même les « élus » et qu’ils ont été choisis et donc seront sauvés » de la prochaine, et inévitable Apocalypse en acceptant la Dictature Technotronique déjà mise en place.

Pour dire NON à ce GATTACA planétaire, cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité ► Quand le peuple chinois s’éveillera…

Après Sarko & Co 1ère taupe zunienne ;

Hollande, Roitelet du Golf, a poursuivi l’Agenda21 et même élargi le champ des possibles, avec la complicité active de Ségolène Royal, Reine des Pôles sous Macron, avec le déploiement des compteurs communicants Linky principalement, ouvrant la voie aux GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO des futures villes connectées. Et maintenant des Mini-réseaux Pinky : Énedis prévoit un millier de centrales « Pinky » d’ici 2021 [EUW 2019]

Macron ; 2nde taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen, avec la complicité active de ses Ministres, Secrétaires et Sous-secrétaires d’État, Député-e-s, Assistant-e-s parlementaires, Sénateurs, Sénatrices, Élu-e-s locaux* et territoriaux, des Forces de l’Ordre, aux ordres donc, ce régime ne tennant plus que par sa POLICE et tous les pouvoirs régaliens : Armée, Police, Justice, et donc l’État et ses Institutions, au N.O.M. de l’UE d’abord, de la Mondialisation ensuite ;

En mission pour liquider la France, les françaises et les français avec la réforme de la retraite Universelle par points ► Réforme des Retraites ; Ta Grand-Mère !…

Nous liquidant pour le seul profit des Banksters, des Grands Groupes et Fonds de pension comme BlackRock avec la totale complicité des Ripoulitiques, syndicaux et médiatique qui nous conduisent dans l’impasse cityoenniste habituelle dont nous pouvons sortir en prenant la tangente ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/18/limpasse-citoyenniste-contribution-a-une-critique-du-citoyennisme-du-collectif-en-2001-version-pdf-decembre-2019/ Sinon à se prendre le mur…

*Les Maires, par la BUSH de François Baroin, himself : sont les premiers de cordés, les piliers voire la garde nationale de la République… Rien que ça ! ICI d’où mes nombreux appels à boycotter les prochaines Municipales, pour commencer.

Il n’y a pas de solutions « réformistes » au sein du système, il n’y en a jamais eu, et il n’y en aura jamais !

La preuve par l’enfumage immédiat avec le distrait M. Delevoye pour qui c’est une histoire sans fin, avec la découverte d’un 14ème mandat oublié…

Mais également son remplaçant Laurent Pietraszewski, ancien DRH d’Auchan du Groupe Mulliez.

Et à nouveau Muriel Pénicaud, Ministre du Travail (et du temps perdu qui ne reviendra plus) qui avait organisée la fameuse soirée de Las Vegas (États-Unis) du 6 janvier 2016, avec en vedette Emmanuel Macron, ministre de l’Économie sous Hollande. Elle avait été organisée par Business France, organisme public chargé de faire la promotion des entreprises françaises à l’étranger et dirigé alors par Muriel Pénicaud ► http://www.leparisien.fr/politique/deplacement-de-macron-a-las-vegas-ca-se-complique-pour-muriel-penicaud-08-07-2017-7119444.php

Source Wikipédia de Muriel Pénicaud : dirigeante d’entreprise, haute fonctionnaire et femme politique française.

À partir de 2002, elle occupe des postes de direction au sein de grandes entreprises : directrice générale adjointe de Dassault Systèmes (2002-2008) puis directrice générale des ressources humaines du groupe Danone (2008-2014). Elle participe ensuite à la création de Business France, dont elle est directrice générale jusqu’en 2017. Parallèlement à ces activités, elle siège dans différents conseils d’administration d’autres grandes entreprises : Orange, la SNCF puis Aéroports de Paris.

Sur Pénicaud encore ► https://www.marianne.net/societe/affaire-penicaud-havas-et-macron-les-relations-secretes

Sur Pénicaud toujours ► https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2019/12/20/conflit-interets-alertee-par-la-hatvp-penicaud-quitte-le-forum-de-davos/

S’attaquer à la retraite plutôt qu’à la relance de l’emploi, c’est mettre la charrue avant les bœufs ; Oui mais non, car Macron & son orchestre ne sont pas là pour ça, je le rappelle !

La finalité du projet ou Plan est la mise en place VIA la 5G, les “cryptomonnaies” et le puçage RFID d’une grille de contrôle à l’échelle planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les rois seront les CEO des grandes entreprises = la preuve par Macron, Delevoye puis Pietraszewski, Pénicaud, Belloubet, Darmanin et Cie…

Et s’il y a une accélération de la part des «programmateurs» pour nous refermer la grille de contrôle planétaire sur la tronche ; Il en est de même du nombre de gens qui s’éveillent et prennent conscience que L’État et le gouvernement-qui-ment, qui veut nous imposer, pour mieux nous soumettre, cette réforme des retraites pour le profit du 0.0001% et par la force si besoin est, grâce aux syndicats réformistes prêts à négocier et toutes celles et ceux qui pensent impossible, inéluctable et irréversible de sortir de ce cycle mortifère pour une société SANS/CONTRE l’État ► Nouvelle version PDF de l’Introduction au Défi Celtique d’Alain Guillerm {6bis de 43 pages}

L’État n’est RIEN, soyons TOUT !

Comme le rappelle Raoul Vaneigem, dernier situationniste, en version PDF sur ce blog : La gratuité est une arme qui ne tue pas. C’est en toute légitimité que nous avons le droit de refuser de payer les taxes, les impôts, les péages en tous genres que nous imposent l’État et les mafias financières qui le gèrent. Car jadis affecté (en partie) au bien public, cet argent sert désormais à renflouer les malversations bancaires.

Agir individuellement tomberait aussitôt sous le matraquage des lois édictées par le profit. Agir ensemble en revanche assure l’impunité.

« Ne payons plus » est une réponse appropriée à ceux qui nous paupérisent pour s’enrichir. Ne payons plus les trains, les transports en commun. Ne payons plus l’État, ne payons plus ses taxes et ses impôts. Décrétons l’autonomie de lieux de vie où coopératives et inventivité solidaire jettent les bases d’une société d’abondance et de gratuité.

Les zapatistes du Chiapas ont montré que de petites collectivités autonomes et fédérées pouvaient cultiver la terre par et pour tous et toutes, assurer des soins médicaux, produire une énergie naturelle, renouvelable et gratuite (une option parfaitement ignorée par les mafias écologiques). Il est primordial que la gratuité pénètre, à l’instar de la vie, dans nos mœurs et dans nos mentalités, dont elle a été bannie, exclue, interdite pendant des millénaires. Pas d’illusions cependant : le combat contre les chaînes dont nous nous sommes entravés sciemment risque d’être très long. Ce qui est une bonne raison pour s’y vouer immédiatement.

Aussi, plutôt que de faire une pause ou une trêve au motif qu’il faut que les braves gens partent en vacances de Noël, consomment et donc continuent leur train-train quotidien, pourquoi pas une grève par la gratuité des transports ? ICI & LÀ dans un premier temps, sachant que ; Nous pouvons pratiquer en masse la grève de la consommation ICI et MAINTENANT et surtout d’OÙ NOUS SOMMES !

Il est très clair maintenant que toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais totalement contre-productive, aussi ignorons-les ► Tract Aux Gilets Jaunes (PDF) à diffuser sans pitié.

Noël tombant encore en décembre le père noël de la défense du progrès social capitaliste est toujours une ordure… En avant… Vers la grève sauvage généralisée contre tous les bonzes politiques, syndicaux et médiatiques de la merde capitaliste et pour l’abolition du salariat et de l’État ► https://guerredeclasse.fr/wp-content/uploads/2019/12/tract-GDC-2.pdf

Le pire, c’est maintenant, si nous devions continuer à nous accommoder… du pire… Alors que nous avons pu établir que La renaissance de l’humain est la seule croissance qui nous agrée !



