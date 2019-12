Marche ET/OU Crève ? NON ! (R)ÉVEILLONS-NOUS !

Et marchons pour que nos rêves deviennent notre réalité !

Puisqu’une image, souvent, vaut mille mots ;

Voilà la réalité de terrain de la présence militaire française au Mali ; Terreur Marchande – La France au Mali ;

L’instrument de cette petite élite, l’État, est simultanément la violence organisée de la classe dominante et propriétaire et le système de sa volonté exécutrice. Comme le dit plus avant le groupe Dielo Trouda : “L’État et l’autorité retirent l’initiative des masses, tuent l’esprit créatif et de la libre activité et cultive en elles la psychologie servile de la soumission.” Page 6 du PDF N° 56 de 43 pages ; L’Anarchisme Africain, l’histoire d’un mouvement par Sam Mbah et I.E. Igariwey

Et avec ce texte puissant, lumineux preuve est faite et lien est fait, que l’ÉVEIL de nos consciences c’est réaliser et abattre le plus grand fléau de l’Humanité : le COLONIALISME et ce par quoi il arrive, toujours, l’ÉTAT ;

À compléter, sans nul doute, par le Discours sur le colonialisme, d’Aimé Césaire et ainsi comprendre combien, à des degrés divers, nous sommes TOUS des colonisés…

IL EST L’HEURE DE RÉVEILLER NOS CONSCIENCES POLITIQUES COLLECTIVES

Car la guerre nucléaire est déjà EnMarche !

Histoire nucléaire : L’AIEA confirme l’utilisation continuelle d’armes nucléaires contre la Syrie (et les États-Unis)

Ian Greenhalgh et James Smith (ex-inspecteur de l’AIEA) | 27 novembre 2019 | URL de l’article original (avec vidéos, photos et graphiques) ► https://www.veteranstoday.com/2019/11/27/nuclear-history-iaea-confirms-israels-continual-use-of-nukes-against-syria-and-the-us/ – Traduit de l’anglais par Résistance 71, dans : La guerre nucléaire est déjà en marche… L’AIEA confirme l’utilisation d’armes nucléaires tactiques (VT)

Comme d’hab, on a envie de dire, non ? À lire : Au sujet d’un 11 septembre nucléaire, version PDF N° 39 de 34 pages (Source Veterans Today)

AU N.O.M. DU FRIC, DU FLOUZE & DE LA SAINTE OSEILLE !

IN GAZ WE TRUST est la nouvelle devise de l’Empire !

À lire : La City de Londres – Au cœur de l’Empire, PDF N° 54 de 34 pages

Guerre impérialiste au Moyen-Orient : Le pillage du pétrole syrien sous contrôle yankee s’organise de plus belle…