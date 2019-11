Réforme des Retraites ; Ta Grand-mère !…

PREUVE SUPPLÉMENTAIRE (s’il en était encore besoin) que Macron et son gouvernement-qui-ment : MENTENT !

Gilles Raveaud : « Il n’y a pas de problème de financement des retraites »

« Au bas mot on a 150 milliards d’euros de réserve pour les retraites »

Olivier Demeulenaere du 30 novembre 2019

Gilles Raveaud est professeur d’économie à l’Université Paris 8.

Raveaud : « Sur les retraites il se trouve que c’est un sujet où l’action publique a agi, il y a quelqu’un que tout le monde a oublié effectivement qui s’appelle Lionel Jospin, qui avait mis en place un fonds de réserve pour les retraites. Ce fonds de réserve il est doté de plus de 30 milliards…. D’autre part, les systèmes de retraites complémentaires ont eux aussi des fonds de réserve. Et le président du Conseil d’orientation des retraites, qui est censé quand même être la personne qui connaît le mieux l’état des retraites en France, nous dit: “ces fonds de réserve, leur total c’est 116 milliards d’euros”. Donc au bas mot on a 150 milliards de réserves pour les retraites. Attendez, j’ai pas fini. Qui se souvient de la CADES ? »

L’animateur Nicolas Doze : « Moi ! 1996, la Caisse d’amortissement de la dette sociale financée par la CRDS, la contribution de remboursement de la dette sociale dont la durée de vie a été prolongée en théorie et ne peut plus être prolongée au-delà de 2024. »

Raveaud : « Élève Doze, vous avez les félicitations du jury… Donc la CADES effectivement aura fini de rembourser la dette de la Sécu en 2024 et dégagera au minimum encore 24 milliards d’euros. Le président de la CADES Jean-Louis Rey déclare: “aucun gouvernement n’a eu à arbitrer une telle manne”. Donc ce que ça veut dire c’est qu’en fait, et donc c’est là qui est quand même sidérant, je suis désolé de décevoir tout le monde mais en fait il n’y a pas de problème de financement des retraites et je pourrais continuer longtemps comme ça en expliquant qu’avec une politique d’emploi un peu moins débile, en créant des emplois et en augmentant les salaires on finance les retraites mais hyper large !

Et pourquoi ? Parce qu’il y a eu plein de réformes des retraites. Et qu’en fait les gens qui arrivent à la retraite aujourd’hui le constatent : les retraites ont vachement baissé ! Et en fait le vrai problème des retraites c’est la pauvreté des vieux qui va arriver de façon évidente les prochaines années… La première réussite de notre système social c’est qu’on a un taux de pauvreté parmi les vieux qui est effectivement un des plus bas du monde et un des plus bas de l’histoire évidemment. Mais demain avec la dépendance, les amis des EHPAD qui se gavent et qui nous coûtent 2000 ou 3000 euros par mois, on va avoir un énorme problème social qui va être la pauvreté en fait des vieux, des gens, des parents, les enfants qui vont devoir revendre la maison qu’ils ont mis 20 ans à acheter pour payer la dépendance de mamie, papy, etc., c’est ça le vrai souci, et je passe sur l’incroyable écart d’espérance de vie qui existe dans notre pays, étude de l’INSEE de 2017, 13 ans, 13 ans d’écart d’espérance de vie entre un ouvrier qualifié et quelqu’un comme moi !

C’est quand même des trucs énormes ! Donc pourquoi on ne parle pas de ça et on nous gave une fois de plus avec un problème monétaire qui je suis désolé n’existe pas ? »

Concernant la fiscalité des retraités : CSG/CRDS retrouvez le détail chiffré à partir d’un exemple concret et tout ce qu’il y a de plus réel dans ce PDF de 11 pages que j’ai réalisé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf incluant un dossier sur l’AAH, qui a trouvé sa finalité, me concernant et comme les autres 100 000 dossiers rejetés chaque année, ICI & LÀ, dans ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/11/version-pdf-dune-notification-rejet-mdph-jo-busta-lally.pdf & en analyse dans ce billet blog ► Moi, Jo Busta Lally : J’ACCUSE ! (MàJ du 24/11/19 – PDF) ; Pour les grincheux qui ont toujours kèke chose à redire je précise ne percevoir aucun revenu car je n’ai que 15 ans d’activité salarié à mon actif. J’ai eu des enfants et je suis grand-mère, je devrais travailler jusqu’à 84 ans pour espérer percevoir une retraite, dans ce système-là, que je m’applique non pas à réformer, mais à déconstruire pierre par pierre, pour en construire un autre plus solidaire, plus humain, ou pour le moins, à en semer les graines… Mais en attendant de voir se lever la société des sociétés, je dois pouvoir me soigner, me nourrir, m’habiller, me chausser, me chauffer a minima, c’est tout ce que je demande et ce pourquoi j’ai encore la force de me battre…

Mais il y a mieux, ou pire c’est selon ; Récemment un chômeur de 63 ans, à 6 mois de la retraite, s’est vu supprimer un mois d’allocation chômage pour défaut de recherche active d’emploi. Si c’est pas la preuve que Macron et tout son orchestre ont été mis là pour pousser au désespoir par la précarisation et même au suicide, un max de gens, qu’est-ce qu’il vous faut de plus ?

Car Macron a été missionné pour achever l’Agenda oligarchique de dépopulation initié par Sarkozy, par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité, grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et au biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant étant parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Voilà l’objectif réel, la « mission » que Macron a accepté sans déplaisir !

Et une nouvelle petite musique commence à se jouer, un air de pipeau, repris en chœur par tous les merdias aux ordres pour casser l’appel à la grève générale et illimitée et que nous souhaitons expropriatrice et auto-gestionnaire dont le point de départ est le 5 décembre prochain : Rallier les syndicats « réformistes » à cette indispensable réforme des retraites.

Or par définition un syndicat réformiste, quel que soit son N.O.M., qui veut à toute force négocier avec Macron, à l’exemple de la FNSEA qui le Mercredi 27 novembre alors que les agriculteurs arrivaient en ville pour des actions fortes pour rappeler que le monde paysan existe encore mais est à l’agonie, a demandé la suspension du « Mouvement » dès l’annonce d’une rencontre avec le Premier Ministre du Gouvernement-qui-ment le 3 décembre prochain… ICI & LÀ ; N’a rien à voir avec un syndicat « révolutionnaire » puisqu’il se soumet à l’organisation étatique « verticale » qui prévaut depuis plus de 200 ans, mais est un véritable Syndicat « Foie Jaune » absolument ! Démonstration ;

Soyons anarchistes d’abord et par-dessus tout soyons syndicalistes. Mais réciproquement, non pas ! Déclaration de Pierre Ramus



L’anarcho-syndicalisme, cherchant à introduire avec force les idées libertaires dans l’aile gauche du syndicalisme révolutionnaire, au moyen de la création de syndicats de type anarchiste, représente, sous ce rapport, un pas en avant ; mais il ne dépasse pas encore tout à fait la méthode empirique. Car l’anarcho-syndicalisme ne lie pas obligatoirement l’œuvre « d’anarchisation » du mouvement syndicaliste avec celle de l’organisation des forces anarchistes en dehors de ce mouvement. Or, ce n’est qu’à la condition d’une telle liaison qu’il est possible « d’anarchiser » le syndicalisme révolutionnaire et de l’empêcher de dévier vers l’opportunisme et le réformisme.

Considérant le syndicalisme révolutionnaire uniquement comme un mouvement professionnel des travailleurs n’ayant pas une théorie sociale et politique déterminée et, par conséquent, étant impuissant à résoudre par lui-même la question sociale, nous estimons que la tâche des anarchistes dans les rangs de ce mouvement consiste à y développer les idées libertaires, à le diriger dans un sens libertaire, afin de le transformer en une armée active de la révolution sociale. Il importe de ne jamais oublier que, si le syndicalisme ne trouve pas d’appui en temps opportun de la théorie anarchiste, il s’appuie alors, bon gré mal gré, sur l’idéologie d’un parti politique étatiste quelconque.

Le syndicalisme français, qui a brillé jadis de mots d’ordre et de tactiques anarchistes, tombé ensuite sous l’influence des bolcheviks, et surtout, des socialistes opportunistes, en est un exemple frappant.

Extrait de l’Autonomie Individuelle et Force Collective ; Les anarchistes et l’organisation de Proudhon à nos jours, d’Alexandre Skirda, 1987 – Chapitre VIII : Anarchisme & Syndicalisme

Le plus possible, nous souhaitons que le 5 décembre 2019 soit le point de départ d’une grève générale, illimitée, expropriatrice et autogestionnaire et non une énième négociation en ordre dispersé chacun prêchant pour sa petite paroisse, avec le pouvoir opprimant et oppresseur qui n’a qu’un but ► la continuité de ce système sous sa forme actuelle.

Et ce que le Mouvement des Gilets Jaunes aura mis en exergue, pour le moins, car nous sommes nombreux à le démontrer/dénoncer ici-même, comme LÀ depuis des années ; c’est que toute négociation avec l’État et les représentants de l’oligarchie est non seulement futile mais contre-productive.

Aussi, je me permets ces quelques lectures complémentaires et essentielles de textes fondamentaux, à mon sens, pour parvenir TOUS ENSEMBLE à une société émancipée et donc libre, celles des Associations Libres, Volontaires & Autogérées ;

JBL1960