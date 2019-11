Exemple d’alternative pour nous gérer sans État ni institutions coercitives obsolètes…

Juste un exemple !

Et à l’heure où la « gauche » étatique se cherche en Bolivie, au Venezuela, au Mexique, après un retour continu de la droite au pouvoir en Amérique latine ; L’année 2015 fait figure de tournant, avec l’élection de Mauricio Macri en Argentine et la défaite du camp chaviste aux élections législatives vénézuéliennes, avant que le rejet par référendum de la réforme de la Constitution bolivienne voulue par Morales en 2016, la victoire de Sebastián Piñera au Chili en 2017, celles d’Ivan Duque en Colombie, de Mario Abdo au Paraguay et de Jair Bolsonaro au Brésil en 2018 n’attestent définitivement un retournement de la conjoncture politique. Seule l’élection d’Andrés Manuel López Obrador au Mexique, en juillet de cette année, semble aller à l’encontre de cette dynamique régionale que l’on peut également observer au travers d’autres prismes que ceux des consultations électorales – ainsi, la mise en sourdine de la révolution citoyenne équatorienne par Lenín Moreno, qui avait pourtant été le vice-président de Rafael Correa, ou le tournant violemment répressif pris par le gouvernement nicaraguayen de Daniel Ortega depuis avril. Source Libé de novembre 2018.

Exemple de Charte Confédérale d’inspiration Bakounienne en 13 points ;

Dans une nouvelle version PDF N° 141 de 9 pages, mise à jour ► Exemple de Charte Confédérale inspirée par Michel Bakounine en 1895 – Revu & Corrigé par JBL en novembre 2019

Publié initialement en analyse le 3 mai 2017, soit entre les deux tours de la dernière présidentielle en France, qui a vu l’avènement de la seconde taupe zunienne dans le fauteuil élyséen, Emmanuel « Jupiter » Macron. Dans : Exemple de Charte Confédérale, inspirée par un texte de Michel Bakounine

“Le congrès réuni à St Imier déclare que :

La destruction de tout pouvoir politique est le premier devoir du prolétariat.

2) Toute organisation d’un pouvoir politique soi-disant provisoire et révolutionnaire pour amener cette destruction ne peut être qu’une tromperie de plus et serait aussi dangereuse pour le prolétariat, que tous les gouvernements existant aujourd’hui.”

~ Congrès de l’Internationale anti-autoritaire de St Imier, 1872 ~

Résistance 71 qui a porté à notre connaissance ce texte, précisait ceci à l’époque : Une des raisons qui amena la 1ère guerre mondiale fut pour l’oligarchie industrio-banquière de détruire le prolétariat radical européen. Quand on lit cette charte, on comprend pourquoi l’oligarchie a eu pour mission l’éradication du prolétariat conscient et radical. À noter aussi qu’à cette époque dans toute l’Europe, en Amérique du nord et du sud, l’anarchisme supplantait et de loin en volume de lutte sociale, le marxisme qui était quasi inexistant. La CNT espagnole a fini par avoir plus d’un million et demi d’adhérents avant 1936, loin, très loin devant un parti communiste espagnol quasi inexistant… L’idée et l’action anarchistes ont mûri en Espagne, par exemple, depuis 1868, l’aboutissement fut le brouillon de révolution sociale de 1936, dans : Résistance politique : Un exemple de charte confédérale

Michel Bakounine, en versions PDFs que j’ai toutes réalisées, sur ce blog ;

La Théorie identique de l’Église et de l’État, Michel Bakounine, 1869 – PDF N° 97 de 15 pages

La Commune de Paris et la notion d’État, Michel Bakounine, 1871 – Création originale au format PDF N° 96 de 16 pages

Dieu et l’État, Michel Bakounine – 1ère édition française de 1882 – PDF N° 53 de 59 pages

Bakounine et l’État marxiste par Gaston Leval – PDF N° 31 de 26 pages

Et c’est grâce à nos échanges permanents avec Résistance 71, réalisant toutes leurs versions PDFs, en plus des miennes, que nous pouvons également préciser ceci : quelle que « charte » que ce soit, il faut aussi comprendre qu’elles ont été écrites, sont écrites, dans un contexte politique et historique particulier qui peut ne plus s’appliquer au moment présent, mais il y a un fond universel en toutes que chacun peut retrouver et qui sera de fait toujours applicable. Il faut à notre sens toujours faire attention en présentant ces textes en précisant comme pour, par exemple, Kaianerekowa ou la Sixta ou le Confédéralisme Démocratique du Rojava que ce sont des exemples actifs qui fonctionnent dans leur contexte particulier, ce ne sont pas des recettes à appliquer à la lettre. Idem pour celle de Bakounine etc…

Une fois précisé cela on peut diffuser ces textes que les gens puissent les avoir en référence et non pas en « modèle ». Si les Gilets Jaunes en faisaient une, il faudra qu’elle intègre leur réalité, encore faut-il que les gens sachent de quoi il retourne. C’est pourquoi nous pensons que le Texte de Paulo Freire « La pédagogie des opprimés » est hyper important. Ce texte explique pas à pas le cheminement intellectuel et pratique vers l’émancipation en adéquation avec la réalité bien comprise pour chacun.

Cela est particulièrement vrai avec la Sixta, charte actuellement en cours d’application/adaptation au Chiapas principalement, et sur laquelle n’ont pas voulu prendre « exemple », ni même l’étudier, où tout simplement s’en inspirer, les autres pays d’Amérique latine ; le Venezuela, la Colombie, l’Uruguay, le Paraguay, l’Argentine, le Chili, le Brésil et comme nous l’avons vu dernièrement avec la Bolivie. Mais bien pire, encore, avec le nouveau président élu de « gauche » Mexicain Andrés Manuel López Obrador qui réprime, dans le sang, le Mouvement Zapatiste, et tous ceux qui s’en inspirent pour le pratiquer !

Dans l’Esprit Zapatiste : L’Humain nait de la diversité ;

El votán Zapata est l’esprit qui ne meurt jamais ou, plus exactement, qui meurt et qui toujours renaît. C’est l’esprit de révolte, l’esprit rebelle, l’esprit du guerrier qui sourd de la montagne et qui s’étend dans la vallée, c’est l’esprit des hautes plaines et des déserts arides, c’est l’esprit sioux, l’esprit apache, l’esprit Zapata.

Dans un recoin du Mexique, le peuple zapatiste s’est soulevé en armes le 1er janvier de l’année 1994. Il était animé par un esprit, el votán Zapata. El votán Zapata c’est seulement l’esprit prophétique. Mais cet esprit prophétique n’est pas celui d’un homme, d’un individu, d’un prophète marchant à la tête de son peuple et faisant en sorte que les eaux se retirent devant lui. […] celui d’un monde à venir et à construire : « Votre jour était notre nuit, notre jour sera votre nuit.* » Ce n’est pas non plus l’esprit révolutionnaire et religieux. Ce n’est pas annoncer ce qui va nécessairement arriver ; c’est s’engager dans ce qui advient, ne pas annoncer le mouvement, mais devenir mouvement, épouser son propre mouvement, redevenir humain en quelque sorte ; l’esprit prophétique est tout simplement l’esprit pragmatique, il est se réalisant. […] Les zapatistes ne cherchent pas à imposer leur point de vue sur le monde comme point de vue unique sur le monde. Chacun est appelé à s’organiser à sa manière, selon son propre point de vue. C’est une cosmovision à rebrousse-poil de la nôtre (a contrapelo) et, représentant une véritable déflagration de nos certitudes les plus enfouies, elle ébranle notre subjectivité la plus profonde. Ne sommes-nous pas les enfants d’une civilisation qui s’impose comme point de vue unique sur le monde, celui des marchands ? […] Les zapatistes portent la critique au cœur de notre monde, ils n’opposent pas un point de vue unique à un point de vue unique, un universalisme à un universalisme. […] La résistance des peuples face à l’hégémonie capitaliste est bien réelle. Cette résistance est une critique réelle du monde marchand, mais elle reste statique, elle fait du surplace, elle peut bien s’organiser et se construire, mais elle reste bloquée à la défense d’un mode de vie, elle s’attarde seulement à défendre son point de vue, elle n’est pas porteuse de l’idée qui lui permettrait d’aller au-delà de ce qu’elle défend, elle n’est pas animée par l’esprit prophétique, par le souffle qui met en branle le mouvement, l’ollin. El votán Zapata est ce souffle. L’idée de pluriversalité est ce souffle, elle est en porte-à-faux avec celle d’un monde unique et universel, elle offre un véritable changement de perspective : il n’y a pas un point de vue unique et universel sur l’homme et le monde, mais différents points de vue, c’est-à-dire différents modes de vie, qui sont différents modes d’adaptations aux milieux géographiques : l’humain naît de la diversité.

Aussi, à chacun d’entre nous de lire LA SIXTA de l’intégrer, mieux de la conscientiser, et de l’adapter à notre réalité de terrain dans cet ICI, (France) et ce MAINTENANT (Novembre 2019) Ainsi que cet autre exemple de Charte Confédérale et plus ancienne « constitution » active au monde, datant du 12ème siècle, Kaianere’ko:wa ou la Grande Loi de la Paix de la Confédération Iroquoise.Il n’est pas question d’en prôner une application Per se à nos sociétés qui sont culturellement et structurellement différentes de la société iroquoise, mais nous pouvons l’étudier et adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité de la prise de décision politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir*. Une charte de ce style a non seulement un impact sur le processus politique d’une société, mais aussi sur le processus économique et donc écologique. Il est également à noter le processus politique par des femmes et des conseils des femmes, dans une société matrilinéaire et égalitaire. Et enfin, faire de même, avec le Manifeste du Confédéralisme Démocratique du Rojava par Abdullah Öcalan, 2011. Öcalan s’étant lui-même inspiré du texte de Murray Bookchin « Le Municipalisme Libertaire, 1995 » pour sortir de la ligne “orthodoxe” marxiste empruntée par son parti depuis le milieu des années 70 pour épouser la méthodologie du municipalisme libertaire. Ce sont ces principes fondamentaux et sa réflexion personnelle sur la société, l’État et la civilisation, qui ont amené Öcalan à fonder le Confédéralisme Démocratique en 1999, qui fut mis en application au Rojava dès 2005.

RIEN NE NOUS INTERDIT DE FAIRE DE MÊME ;

Bien au contraire, toutes ces lectures combinées avec ces autres textes fondamentaux que je vous propose, ci-dessous, et faisons le P.A.R.I. que nous serons ainsi, TOUTES & TOUS en capacité, dans cet ICI & MAINTENANT, mais surtout d’OÙ NOUS SOMMES, de nous MUTUALISER/COORDONER en associations libres, volontaires et autogérées ;

Nouvelle Version PDF de La Société du Spectacle de Guy Debord, 1967 – Version PDF N° 139 de 88 pages

Nouvelle Version PDF du Municipalisme Libertaire de Murray Bookchin, 1995 – PDF N° 140 de 21 pages

Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019, dans une version PDF N° 137 de 41 pages

L’Indispensable de Pierre Kropotkine, PDF N° 105 de 30 pages

Textes choisis anarchistes de Ricardo Flores Magon (1874-1922) – PDF N° 77 de 40 pages. Ricardo Flores Magon était un journaliste et activiste anarchiste mexicain, né à Oaxaca influencé par les pensées de Bakounine, Reclus et surtout Kropotkine dont l’ouvrage “La conquête du pain”fut une grande source d’éveil politique pour lui. À partir des années 1910, il fut impliqué avec la révolution sociale mexicaine d’Emiliano Zapata et Pancho Villa. RFM inspira Paulo Freire, le Sous-Commandant Marcos, et tant d’autres jusqu’à nous…

La pédagogie des opprimés de Paulo Freire, 1970 (réédition en français, traduction du Collectif R71, et mise en page PDF de Jo Busta Lally) PDF N° 83 de 111 pages ;

Manifeste pour la société des sociétés du Collectif R71

Solution anthropologique pour une société des sociétés ► résoudre l’aporie de Pierre Clastres, par R71

ANTHROPOLOGIE POLITIQUE AVEC PIERRE CLASTRES (5) ;

Conférences (10), Causerie et Analyses de Charles Macdonald, Anthropologue au CNRS – Version PDF N° de 109 de 144 pages

Anarchisme Africain ; L’Histoire d’un mouvement par Sam Mbah et I.E. Igariwey, PDF N° 56 de 43 pages

PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État

Qu’est-ce qu’on risque à essayer ?

Sinon peut-être de réussir ?

Éteignons les écrans et rallumons les cerveaux… MAINTENANT !

