C’est l’heure de réveiller nos consciences hypnotisées par le MK Ultra…

…Et de sortir d’un long coma traumatique !

Maintenant que nous savons qui se cachaient derrière Jeffrey Epstein ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/07/31/qui-se-cache-derriere-epstein-le-pedophile-par-gordon-duff-traduction-lsf-complete-et-enrichi-par-jbl-maj-du-13-08-19/

En plus du Donnie « Mains d’Enfant » Trump, le POTUS qui a fait plus pour Israël qu’aucun autre président et qui s’en vante… ICI & LÀ & ICI !

Et plus encore, en visionnant la première partie de L’Heure De Se Réveiller, LHDSR, parue le 25 novembre 2019, dans la série APPRENEZ À VOIR ;

Et à propos de DYNCORP sur ce blog spécifiquement, dès le 13/03/2016 ICI, le 26/08/2016 LÀ et le 23/12/2017 sous Macron ICI ; Sur le MK Ultra dès juin 2016 via le Contre-rapport de la Commission Vérité & Réconciliation dans les Pensionnats/Hôpitaux pour Indiens de 1840 à 1996 au Canada [version PDF N° 1 de 58 pages que j’ai réalisée grâce à la traduction partielle mais substantielle en français de Résistance 71, et que je tiens régulièrement à jour] ; Et avec ce billet Qu’est-ce que le Neuvième Cercle ? Que je tiens à jour régulièrement aussi, publié initialement le 30/04/2017 il explique clairement ce qu’est ce Neuvième Cercle :

Le Neuvième Cercle est un culte rituel secret impliquant des sacrifices sataniques au sein de l’église catholique romaine ; ce culte a été fondé au XVIIe siècle par l’ordre des Jésuites. Il est ainsi nommé en rapport avec le neuvième cercle de l’enfer, décrit dans le poème de Dante « L’Enfer », et fait référence à la demeure de Satan, et à tous ceux qui trahissent la confiance sacrée.

Selon d’anciens initiés du culte et des documents du Vatican soumis au Tribunal International de Droit Coutumier à Bruxelles en 2014 ; le Neuvième Cercle pratique des sacrifices de bébés nouveau-nés et de jeunes enfants à dates précises chaque année, et ce en toute connaissance du pape et des principaux cardinaux de l’église catholique. Ceux-ci doivent observer et y participer avant d’assumer leurs éventuelles responsabilités papales.

Le Neuvième cercle est également utilisé comme moyen de chantage sur des personnalités de la politique, des membres de gouvernements et des chefs d’entreprise, des magistrats et hauts-fonctionnaires de la police, pour les piéger et en faire de loyaux serviteurs du Cercle, et du Vatican.

Vous pouvez en complément lire Les Confessions Intimes d’un évêque jésuite, le Dr. Alberto Rivera que j’ai publiée dans une version PDF N° 44 de 23 pages en exclusivité pour mon tout petit lectorat et en partage pour diffusion la plus large par ceux qui voudront ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/01/confessionsdalbertorivera.pdf

Et pour remonter aux origines de la malfaisance régnante, ce PDF N° 54 de 34 pages La City de Londres ; Au cœur de l’Empire (du mal) que j’ai réalisée à la demande de R71 en avril 2018.

Très complémentaire, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de cet article de Gordon Duff du 25 novembre 2019 sur Veterans Today traduit en français par Résistance 71 ;

La parade falsificatrice Wikileaks : Assange mourra en prison puis ira rejoindre Epstein en Israël

Israël est la patrie de douzaines si pas de centaines de pédophiles, d’escrocs de la finance, de criminels de guerre et de terroristes soit disant “morts”, tous y vivant une “vie de pacha”…

Au cours des années, seules peu de choses ont été consistantes dans ce monde, comme l’amour de Julian Assange pour la brutalité israélienne et son déni total que les attentats du 11 septembre fussent une opération faux-drapeau, ou comme il le dit lui même de tous ceux qui ne sont pas dans le train du Mossad, “une distraction”.

Il y a longtemps, Wikileaks fut exposé pour ne fuiter que du menu fretin en tant que plateforme et pour insérer les ragots et les fantasmes du Mossad dans le monde des médias. Après étude, on se rend compte que tout le matériel fuité par Wikileaks a son origine dans le renseignement partagé entre Israël et les Etats-Unis alors que de fausses informations attaquant tout ennemi attaquant Israël y étaient implantées. Notre patrouille a rattrapé wikileaks en 2010 :

Extraits de l’article :

“Pris ! Wikileaks travaille pour Israël” (8 décembre 2010)

“Assange, au fond, est tout ce qu’on veut sauf progressiste et ouvert d’esprit. Assange, tel qu’il est décrit par son entourage, est un dictateur, un manipulateur et un allié du pouvoir et de la richesse.”

[…]

“Assange a rencontré des officiels israéliens à Genève plus tôt cette année [2010] et a scellé un accord secret. Le gouvernement d’Israël a semble t’il trouvé ou anticipé que les documents qui devaient être fuités contenaient un grand nombre de documents au sujet des attaques israéliennes sr le Liban et Gaza en 2006 et 2008-9 respectivement. Ces documents, qui sont dits avoir pour origine essentiellement des ambassades israéliennes à Tel Aviv et de Beyrouth, furent retirés et possiblement détruits par Assange, qui est la seule personne à connaître le mot de passe capable d’ouvrir ces documents, ont ajouté les sources.”

[…]

“Après la fuite (et même avant celle-ci), le premier ministre Benjamin Netanyahou a dit dans une conférence de presse qu’Israël “avait travaillé en prévision” de limiter tous dégâts posés par la fuite de renseignements, ajoutant qu’ “aucun matériel de renseignement israélien n’a été exposé par Wikileaks”. Dans un entretien avec le magazine du “Time” à peu près à la même période, Assange félicita Netanyahou comme héros de la “transparence et de l’ouverture”.” (NdT : liens de ces articles en anglais sur l’article original)

[…]

“D’abord, la source de Wikileaks est liée à l’AIPAC, le puissant lobby israélien aux États-Unis, au travers d’information fuitée dans une affaire judiciaire privée. Puis nous apprenons qu’Assange travaille, non seulement directement pour Israël, mais qu’il est très étroitement lié à l’empire médiatique de Rupert Murdoch, qui gère la critique la plus violente de Wikileaks.

Tout cela aura t’il une fin, ce petit cinéma en aparté “pas si innocent que ça” qui aurait bien pu avoir été concocté afin de pousser le monde vers sa guerre finale ?

« Par la tromperie tu feras la guerre »

Puis, volant à la défense d’Assange, arrive l’Anti Diffamation League (ADL), autre lobby puissant, preuve positive que Wikileaks est directement lié au renseignement israélien :

Voilà une “perle” de l’ADL : “Beaucoup de théories conspirationnistes au sujet d’Israël et de Wikileaks furent promues par Gordon Duff, un théoricien du complot antisémite et postées sur son site internet “Veterans Today”. Les articles de Duff ont aussi été publiés sur des sites suprémacistes blancs comme “Stormfront”, un forum très populaire pour les extrémistes.”



Bien entendu, VT a été attaqué par ledit Stormfront, financé par l’ADL, pour avoir des membres juifs et une très forte politique d’opposition à la discrimination raciale et ethnique. VT, bien sûr, est politiquement progressiste et extrêmement populaire auprès de son très large lectorat de confession juive, ce qui dérange énormément et horriblement la Kosher Nostra.

Au sujet d’Assange ? D’abord, ceux qui pleurnichent et ont le coup de blues à son sujet sont tous des agents du Mossad, identifiés depuis bien longtemps et maintenant soutenu grandement par la chaîne Russia Today (RT), un organe médiatique qui a été récupéré par la Kosher Nostra d’après nos sources sûres et profondes à Moscou, celles qui font dire au Washington Post que VT est “le torchon espion du Kremlin”.

Quant à Assange, il va “mourir” et va renaître en Israël, passant ses jours avec Jeffrey Epstein. [NdJBL : Et pourquoi pas avec Baghdadi, aussi ?]

Nos sources fiables de Londres l’ont localisé sortant et entrant de l’ambassade d’Équateur, faisant le tour des 22 palaces des Rothschild de Grande-Bretagne et de France pendant ses années passées là ;

Sa sortie de l’ambassade [NdJBL : complètement débunkée ICI par Mézigue, R71, GD, et autres désenfumeurs archanés] ayant été précautionneusement mise en scène par un gouvernement équatorien géré par Israël, refabriquant ainsi une nouvelle aura pour un Wikileaks discrédité depuis bien longtemps et mettant en scène une fausse mort pour Assange menant à sa canonisation en martyr ; Assange, ce voyou du Mossad.

[…]

Rideau sur une imposture…

À ce stade, je pose une question qui m’interroge depuis le début : Juan Branco est l’avocat du fondateur de Wikileaks, Julian Assange ; ICI & LÀ ; Curieux tout de même, non ?

Mais plus curieux encore, désormais il se présente comme l’ancien conseiller juridique de Julian Assange (Wikileaks) et de Jean Luc Mélenchon (LFI), et voici pourquoi, sans doute : La tuile pour Juan Branco. L’ancien conseiller juridique de Julian Assange (WikiLeaks) et de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) a récemment tenté d’ouvrir un compte bancaire chez HSBC Premier, à Paris. L’avocat, qui avait rejoint les rangs des Gilets jaunes en défendant des figures du mouvement, a vu sa demande refusée. Mécontent, celui-ci a choisi de partager le courrier de la banque sur les réseaux sociaux avec ce message. Source La Dépêche.fr du 23/09/19 ;

Comme il est relevé dans l’article de la Dépêche ; Cependant, en janvier 2019, Juan Branco déclarait publiquement qu’il touchait le Revenu de Solidarité Active : une prestation d’un montant bien en deçà de ce qui exigé par HSBC Premier. Cette affirmation de Juan Branco est vérifiable dans l’une de ses vidéos qu’il a mise en ligne (celle du 1er mai je crois, et qui est en lien dans cet article ICI) et VIA Panamza.

Rideau sur une autre imposture…

Car pour qui a touché le RMI Famille, comme ce fut mon cas un temps (794€/M pour 4 personnes, ouvrant droit à l’Allocation Logement, l’ARS & Bourses scolaires, ainsi qu’aux Restos du ♥), avant de ne plus rien percevoir du tout et de me voir, une fois encore refuser l’AAH. Ou pour qui est obligé de bénévoler pour percevoir le RSA aujourd’hui. Ce jeune Branquignole ferait bien de ne plus nous prendre pour des oncs, car nous sommes sans dents, bien souvent, mais nous savons lire, pas besoin d’avoir fait l’ENA. Et surtout nous avons un cerveau, et on s’en sert !

Et si j’ai conseillé, ici-même, la lecture de son PDF « Le Crépuscule de Macron » qu’il proposait en lecture gratuite et avant de faire tout un cinoche sur les prétendues censures, pressions et difficultés pour la sortie du livre et malgré le soutien de Denis Robert qui a fait un oukaze sur Le Média en virant Aude Ancelin et la suivante, pour prendre la place… C’est parce que j’estime que tout ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement.

C’est pourquoi je vous propose ces quelques lectures, au format PDF, essentielles et fondamentales, à mon sens, en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage totalement libres et gratuits pour réveiller nos consciences politiques collectivement ;

Voline, la synthèse anarchiste, Version PDF N° 144 de 10 pages ;

Murray Bookchin : Écoute camarade ! Mai 1969, Version PDF N° 142 de 39 pages ;

Nouvelle Version PDF de La Société du Spectacle de Guy Debord, 1967, Version PDF N° 139 de 88 pages ;

Nouvelle Version PDF du Municipalisme Libertaire de Murray Bookchin, 1995, Version PDF N° 140 de 21 pages ;

L’essentiel & l’indispensable de Paulo Freire ;

La Pédagogie des opprimés, 1970 – Version PDF N° 83 de 111 pages

Effondrer les empires coloniaux par apostasie collective en récusation de la doctrine chrétienne de la découverte, par Jo Busta Lally

Et je vous laisse farfouiller dans cette page de mon blog qui contient toutes mes réalisations au format PDF, il y en a 144 à cette heure, et demain paraitra le 145ème PDF pour ceux qui voudront faire du 5 décembre 2019, le Jour Zéro/Temps Zéro (Tep Zépi) et point de départ d’une prise de conscience politique collective ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Pour convaincre et non vaincre, construire et non détruire, descendre et non monter, et instaurer une société des sociétés, hors État et ses institutions soumises au MK Ultra, au Neuvième Cercle… Celle des associations libres, volontaires et autogérées !

JBL1960