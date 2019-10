DOSSIER COMPLET pour STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE par Jo Busta Lally (PDF)

DOSSIER COMPLET : POURQUOI & COMMENT

STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE

Par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ;

Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées ;

Version PDF N° 111 de 65 pages par Jo Busta Lally

PRÉSENTÉ COMME SUIT :

Page 4 INTRODUCTION

Page 8 La finalité c’est la ville connectée

Page 10 Sarkozy, les compteurs intelligents et la voiture électrique

Page 13 À propos du compteur LINKY

Page 19 À propos du compteur GAZPAR

Page 22 À propos des compteurs d’EAU

Page 25 Grâce à la 5G ► LE TOUT CONNECTÉ

Page 27 NON au projet SMARTGRID

Page 31 Campagne Technopolice : contre les dérives des villes intelligentes

Page 34 Rapport de recherche sur les micro-ondes & fréquences radio, 1972 (NMRI)*

Page 40 À propos de la 5G

Page 42 À propos de l’E-Santé

Page 47 Fiscalité des retraités – Preuves en chiffres que Macron ment

Page 51 Les dessous de la cryptomonnaie par Veterans Today

Page 55 La 5G & l’esclavagisme blockchain, cryptomonnaie en prépa par D. Henderson

Page 58 Puce RFID en France

Page 61 Focus sur Énedis « Linky tout simplement » + l’arnaque du tout électrique

Page 63 CONCLUSION

Page 65 Lectures complémentaires en version PDF pour briser nos chaînes…

J’ai conçu ce PDF pour vous en permettre une lecture soit d’un bloc, ou par centres d’intérêt et vous pouvez ainsi l’imprimer de même et si vous le souhaitez le diffuser et/ou le partager.

*Publication spécifique par Résistance 71 ce dimanche 29 septembre 2019 dans ► 5G, santé et dictature technotronique : Rapport de recherche de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine des États-Unis de 1972 sur les effets des ondes et micro-ondes sur l’organisme (US-NMRI)

▼▼▼

Puisque la finalité est la Ville Connectée !

Et donc pour mettre un coup d’arrêt définitif au projet SMARTGRID/SMART CITY sur tout le territoire National ;



En boycottant les prochaines élections municipales par exemple, puisque vous avez toutes les preuves, dans ce PDF, que les Mairies, les Collectivités Locales, les Maires et tous les élus locaux tournent les pages de l’Agenda21 qui est un Agenda oligarchique de dépopulation ► Les Zélus locaux tournent les pages de l’Agenda21 !

En complément, dans ce blog dans la CATÉGORIE : STOP COMPTEURS COMMUNICANTS, 5G & VILLES CONNECTÉES

Vous pouvez retrouver ce PDF dans ma page dédiée (136 en tout) ► LES PDFs RÉALISÉS PAR JBL1960 qui sont tous en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage entièrement libres et gratuits car j’estime que TOUT ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement !

Et je puis dire, aujourd’hui et au-delà de toute espérance, que vous l’avez bien compris car non seulement cette page de mon blog est la plus consultée, mais sur le seul mois de septembre j’ai noté une hausse des téléchargements de plus de 12 000 à ce jour et le PDF le plus téléchargé à lui seul (2300) est celui sur la fiscalité des retraités qui bien entendu figure à la page 47 de ce tout dernier PDF.

Preuve supplémentaire que nous sommes de plus en plus nombreux (avec ou sans Gilet Jaune) à nous éveiller mais surtout à comprendre que l’État, les institutions, le pouvoir oppresseur sont LE/NOTRE PROBLÈME et non pas la solution.

Et qu’à un moment donné – constituant sans nul doute ce déclic, cet éveil ou cette prise de conscience politique individuels d’abord, collectifs ensuite — en nourrissant notre réflexion avec des lectures idoines, connexes, en l’affutant pour devenir aussi tranchante qu’une lame, nous serons en capacité de trancher la tête de l’Hydre/Bête/Système seule action indispensable pour rompre avec ce cycle mortifère conduit par une mini-élite totalement consanguine et dégénérée dont la finalité se confirme être bien pire que l’inévitable Nouvel Ordre Mondial initié par Sarkozy soit une DICTATURE TECHNOTRONIQUE que Macron & tout son orchestre sont chargés d’en achever la mise en place, comme vous pourrez le lire dans ce tout dernier PDF pour nous permettre de dénoncer et de refuser ce GATTACA/GHETTO planétaire, auquel nos Zélus locaux participent pleinement aussi bien avec le déploiement des compteurs communicants, de la 5G, du tout électrique au N.O.M. du RCA de mes 2 tiques, comme de sa finalité totalement assumée ► La VILLE CONNECTÉE !

JBL1960