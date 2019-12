Alexandre Skirda, 1987 : Autonomie Individuelle & Force Collective (Version PDF)

Les anarchistes et l’organisation de Proudhon à nos jours ;

Nouvelle version PDF N° 145 de 227 pages du texte intégral d’Alexandre Skirda*, 1987 sur proposition de Résistance 71 ;

*Alexandre Skirda, né en France en 1942 ; Historien, traducteur et essayiste, Alexandre Skirda, né en 1942, de parents réfugiés de la guerre civile russe de 1918-1920, père ukrainien et mère russe est un spécialiste du mouvement révolutionnaire russe. Il a publié aux éditions de Paris, Nestor Makhno, le cosaque libertaire (1888-1934), Les anarchistes russes, les soviets et la révolution de 1917, Le socialisme des intellectuels de Makhaïski (traduction et présentation), et a assuré la traduction et la présentation des Mémoires de Nestor Makhno chez Ivrea en 2009 – Source Babelio

TABLE DES MATIÈRES :

Présentation de l’auteur P.6

I La faillite du socialisme et les échecs de l’anarchisme P.7

II De l’individu stirnérien au producteur proudhonien P.9

III Bakounine : Programmes de l’anarchisme révolutionnaire P.12

IV L’organisation bakouniniste P.16

V L’Alliance, l’AIT et l’affrontement avec Marx P.21

VI L’AIT fédéraliste : apogée et disparition P.27

VII La propagande par le fait et l’« Anarchie subventionnée » P.33

VIII Anti-organisationnels et bombistes P.40

IX De la libre entente au « Parti ouvrier anarchiste (CGT) » P 46

X Les individualistes, la révolution russe de 1905 et le congrès d’Amiens (1906) P.53

XI Le Congrès anarchiste international d’Amsterdam (1907) P.59

XII Les cégétistes libertaires et les illégalistes (Bonnot et Cie) en action P.70

XIII L’Union sacrée et la « der des ders » P.77

XIV Le « mirage du soviétisme » et la crise de l’anarchisme P.82

XV La Plate-forme organisationnelle du groupe Diélo Trouda P.89

XVI Le débat sur la Plate-forme P.95

XVII La CNT-FAI en 1936-1939 P.105

XVIII L’OPB et la FCL (Fédération communiste libertaire) P.113

XIX La sortie du tunnel : mai 1968 P.120

XX Se donner les moyens de ses fins P.126

TEXTES & DOCUMENTS P.128

Présentation P.128

Partie Générale P.135

I La lutte des classes, son rôle et son sens P.135

II La nécessité d’une révolution sociale violente P.136

III L’anarchisme et le communisme libertaire P.136

IV La négation de la démocratie P.138

V La négation de l’État et de l’autorité P.138

VI Le rôle des anarchistes et des masses dans la lutte et la révolution sociales P.139

VII la période transitoire P.142

VIII Anarchisme et Syndicalisme P. 143

Partie Constructive P.144

1 Le problème du premier jour de la révolution sociale P.144

Partie Organisationnelle P.150

Les principes de l’organisation anarchiste —

1 L’unité idéologique —

2 L’unité tactique ou méthode collective d’action P.151

3 La responsabilité collective —

4 Le fédéralisme —

GROUPE ANARCHISTES RUSSES À L’ÉTRANGER P.161

AVANT-PROPOS —

Le fond du problème —

RIPOSTE À LA RÉPONSE DE QUELQUES ANARCHISTES RUSSES À LA PLATE-FORME P.163

1 Les causes de la faiblesse du mouvement anarchiste P.164

2 La lutte des classes dans le système anarchiste P.165

3 Sur le problème de la direction des masses et des évènements au point de vue des idées —

4 L’idée de la période transitoire P.166

5 Le problème de la production P.167

6 La défense la Révolution P.168

7 L’Organisation anarchiste P.170

Piotr Archinov L’ANCIEN ET LE NOUVEAU DANS L’ANARCHISME (Réponse au camarade Malatesta) P.171

L’Organisation « Nabat » en Ukraine 1919-1920 P.177

Maria Isidine ORGANISATION ET PARTI P.179

Piotr Archinov ÉLÉMENTS NEUFS ET ANCIENS DANS L’ANARCHISME (Réponse à Maria Isidine) P.186

Georges Fontenis Sur l’OPB P.189

Groupe Kronstadt Paris Projet de Principes organisationnels communistes libertaires P.190

Organisation Révolutionnaire Anarchiste Contrat organisationnel P.193

LE GROUPE – LA FÉDÉRATION LOCALE P.194

LA FÉDÉRATION RÉGIONALE – LE PLENUM – LE CONGRÈS P.195

RESPONSABILITÉS NATIONALES P.196

LA TRÉSORERIE – LE BULLETIN INTERNE – SÉCURITÉ P.197

ADMISSIONS – EXCLUSIONS – MODIFICATION DU CONTRAT ORGANISATIONNEL P.198

ADDITIF : Contribution du Groupe Jules Vallès — Paris — à l’élaboration du Contrat organisationnel —

NÉCESSITÉ D’UNE STRUCTURE D’ACCUEIL – CERCLES FRONT LIBERTAIRES

IMPLANTATION DES CERCLES P.199

INTÉGRATION DÉFINITIVE P.200

Notes P.201

LECTURES COMPLÉMENTAIRES (R71 – JBL1960) P.207

Présentation R71 : De Proudhon à mai 68 en passant par la Commune, la révolution russe de 1905 et 1917, le makhnovisme dont il est un spécialiste, l’Espagne 36, Alexandre Skirda, historien français anarchiste d’origine ukrainienne nous fait revivre les grands moments historiques où la société humaine s’est organisée contre l’État avec plus ou moins de succès, plus ou moins aussi de trahison. L’annexe de fin de texte fait une grande part à ce que fut « la Plateforme » (1927), directement issue du makhnovisme ukrainien.

Cet écrit donne une idée de ce qui a été fait, de ce qui peut être repris et de ce qui doit être abandonné, il est une fenêtre ouverte sur l’expérience de l’organisation anarchiste sur une période de près de 150 ans, ses succès et ses échecs.

À lire et diffuser pour mieux comprendre le fond de l’affaire à laquelle nous faisons face.

Et avec cette analyse Alexandre Skirda présente tous les aspects et son travail couvre toutes les tendances, et le lecteur peut se retrouver là où il /elle le sent le mieux tout en étant exposé aux idées complémentaires…

À chaque lecteur/lectrice de faire appel à son propre discernement, encore une fois, cette proposition de lecture, nous parait intéressante à lire, étudier, mieux à conscientiser, [et selon La Pédagogie des Opprimés de Paulo Freire] pour adapter ce qui peut l’être à notre réalité d’aujourd’hui, en France, à la veille de cet appel à la Grève Générale, Illimitée, Expropriatrice et Autogestionnaire du Jeudi 5 décembre 2019.

Car pour ma part, je ne crois pas à La nécessité d’une révolution sociale violente (VII, P. 136) et j’estime que la révolution sociale ne sera pas violente si elle intègre le plus de gens possible et si elle s’opère depuis la base, pas en renversant les palais, mais en changeant les structures et en se réappropriant et diluant le pouvoir dans le corps social…

Par contre que nous nous tenions prêt-e-s à la défendre et à rester vigilant, absolument et pour que tout se passe le moins violemment possible, elle doit aussi être planétaire lorsque les conditions sont réunies.

L’implosion du capitalisme est proche, l’oligarchie le sait puisqu’elle accélère le process même si elle ne peut plus faire grand chose sauf à gagner un peu de temps.

Et c’est bien pour cela qu’elle doit mettre en place sa grille de contrôle 5G AVANT l’implosion qui ne dépend pas d’elle. C’est en cela que nous sommes tous, indépendamment de notre position par rapport à la barrière, dans une sorte de course contre la montre.

Et qu’il est plus que l’heure de réveiller nos consciences politiques collectives…

Vous pouvez retrouver ce tout dernier PDF (N° 145) et tous les autres dans cette page spéciale de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

Je vous propose mes coups de cœurs en rapport avec l’analyse de d’Alexandre Skirda :

L’essentiel de Pierre Joseph Proudhon ;

L’APPEL AU SOCIALISME : Pour la société des sociétés – Gustav Landauer, 1911 (2nde Édition de 1919) ;

ÉCRITS DE NESTOR MAKHNO : Ou l’anarchie ukrainienne dans la révolution russe ; Ce PDF sur quelques écrits choisis de Nestor Makhno montre l’influence et la pratique anarchiste dans la révolution russe. Makhno et ses forces paysannes ukrainiennes combattirent les deux facettes de la contre-révolution en Ukraine : l’opposition tsariste et internationale ET les bolchéviques de Lénine et Trotski qui ont trahi le peuple et la révolution en reprenant le pouvoir aux soviets (conseils ouvriers et populaires). Léninisme et trotskisme ne sont que des capitalismes d’État doctrinaires et totalitaires, bras armés de la City de Londres (Lénine) et de sa succursale de Wall Street (Trotski) ;

Exemple de Charte Confédérale inspirée par Michel Bakounine, dans sa dernière version actualisée ;

L’indispensable de Pierre Kropotkine, N° 105 de 30 pages, qui contient tous les PDFs que j’ai réalisée de/sur Kropotkine ;

Extraits Choisis Anarchistes d’Errico Malatesta, juin 2017 + ADDENDUM VERS L’ANARCHIE, pages 56 à 63, juin 2019 ;

PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État ;

Manifeste pour la Société des Sociétés & Société, Pouvoir, État & Violence ; Résoudre l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres – Ou comment lâcher prise des antagonismes induits pour une société des sociétés par Résistance 71

Et j’en oublie, c’est sûr ! Bonne lecture à toutes et à tous et surtout n’hésitez pas à apporter vos avis et commentaires pour nous permettre ainsi, pour le moins, de :

“Fonder la liberté des individus, en organisant l’initiative des masses.”

P. J. Proudhon, Confessions d’un révolutionnaire, 1849

JBL1960