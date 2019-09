Les Zélus locaux tournent les pages de l’Agenda21 !

Preuves supplémentaires que « Quiconque vote pour le Système, a voté, vote pour que celui-ci continue » et l’objectif, la finalité du Plan c’est la réduction programmée de l’Humanité ;

Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID pour enfermer les 500 millions d’individus, maximum, restant dans des Mégalopoles Connectées / Smart-Cities de France et de Navarre…

L’Agenda21 ou Agenda oligarchique de dépopulation, c’est pareil, a été activé par Nicolas Sarkozy, 1ère taupe zunienne placée à l’Élysée, avec le déploiement des compteurs communicants et de la voiture électrique, VIA la 5G pour le tout connecté dans les futures villes connectées avec des Appartements du Futur connectés réservés à la Middle ou High Class et des bidonvilles du futur pour nous les gueux et les gueuses, imprimés en… 3D !

Bienvenue dans le GATTACA planétaire cette énorme SMART-CITY INTERCONNECTÉE, ce GOULAG/GHETTO d’écrasement de l’Humanité pendant que les parasites du haut s’enfermeront dans des « ZONES VERTES TRANSHUMANISTES » aux fontaines de jouvences promises…

OU PAS !

STOPPONS NET LE BUZYN & ARRACHONS UNE À UNE LES PAGES DE L’AGENDA21

Voici le Plan ou les objectifs avoués de l’Agenda21 ;

Les déserts médicaux, c’est loin d’être fini ! 6 500 médecins perdus en huit ans et la courbe qui refuse de s’inverser, contrairement aux estimations de 2012-2014 qui laissaient entrevoir la fin du cauchemar démographique pour 2020. Selon les calculs du Conseil national de l’Ordre, en charge du tableau des effectifs, cette érosion, qui a déjà coûté 6 500 généralistes depuis 2010, va se poursuivre jusqu’en 2025 au moins.

D’ici là, les troupes auront encore fondu de 6 000 généralistes et spécialistes du fait de… 36 000 départs en retraite. Une pénurie qui s’est encore rappelée à notre bon souvenir ces derniers mois avec la crise aux urgences. Dans ces services, rien qu’en Ile-de-France, 308 postes de médecins sont vacants.

Le choix des spécialités moins contraignantes

Malgré l’augmentation du numerus clausus, l’inversion de tendance se fait attendre car l’environnement a changé : féminisation de la profession, préférence pour l’activité salariée où le temps de travail est moindre qu’en libéral, orientation vers les spécialités les moins contraignantes…

L’impact sur l’accès aux soins est tel qu’il vient de s’inviter au congrès des maires des communes rurales qui se tient ce week-end à Eppe-Sauvage (Nord), où Édouard Philippe s’est rendu vendredi pour éteindre l’incendie qui menace.

« Seules 60 000 téléconsultations ont été remboursées par l’assurance maladie sur les 500 000 initialement prévues. La téléconsultation doit donc se développer davantage sur notre territoire », écrivaient le 15 septembre dans une tribune publiée sur Le Parisien seize présidents d’associations départementales d’élus ruraux.

Les aides à l’installation ne suffisent pas

Vendredi, ces élus ont demandé clairement au Premier ministre d’agir pour assouplir les conditions du remboursement des téléconsultations pour que les huit millions de Français qui vivent dans ces zones rurales puissent avoir un meilleur accès aux soins. Édouard Philippe a promis des mesures pour faciliter le recrutement de 600 médecins dans les zones de pénurie. Mais encore faudra-t-il trouver des candidats.

Le recours aux médecins étrangers a été un échec, et même les incitations à s’installer en zone de pénurie mises en place en 2013 peinent à séduire. Remis le 16 septembre, un rapport commandé par Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, fait un bilan « mitigé » des « contrats jeunes médecins ».

Contrats qui offrent des garanties de revenu et des aides financières ainsi que des avantages sociaux mais qui « souffrent aujourd’hui de leur nombre important et du manque de lisibilité ». « L’argent ne fait pas tout », ironise le Dr Laure Dominjon, présidente du syndicat ReAGJIR qui représente les jeunes généralistes.

4000 assistants médicaux

« Les aides financières à l’installation ne sont pas inutiles mais elles ne sont pas suffisantes, réplique de son côté le Dr François Arnault, secrétaire national du conseil national de l’Ordre des médecins. Il faut amener les étudiants dans les zones rurales pendant leurs études, insiste-t-il. Il faut surtout redonner de l’attractivité à cette profession ». Un chiffre le prouve : « Environ un quart de ceux qui entrent en fac de médecine n’exercent pas au bout du compte », selon François Arnault. Tu pousses le Buzyn un peu trop loin Agnès !… La carte vitale sur smartphone arrivera en 2021 La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a annoncé ce jeudi l’expérimentation de la future e-carte Vitale « dès cette année », pour une généralisation en 2021, et l’arrivée de la e-prescription à partir de 2020. Source ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/07/agnes-fout-le-buzyn/ Tous ceux (7.5 millions) qui n’ont pas accès au numérique ► À DÉGAGE ► 95% de réduction de la population qu’on vous a dit et répété !!!

Réveille-toi, TOI ! Car Agnès va te remplacer par la E-SANTÉ !

Je vous ai proposé, au format PDF, un dossier complet sur les visées réelles de la TÉLÉ-MÉDECINE qui serait, selon la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le sésame absolu pour régler TOUS les problèmes, et surtout celui de l’engorgement aux URGENCES de France et de Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

Alors, OUI, il y a urgence à STOPPER la BUZYN MAINTENANT et de ne surtout pas attendre 2040 comme elle le prétend : Retraites : la grève RATP est « abusée », selon Agnès Buzyn sur RTL INVITÉE RTL – La ministre des Solidarités et de la Santé rappelle que les négociations sont toujours en cours pour les 42 régimes spéciaux de retraite. « Pourquoi être en grève le 5 décembre alors que nous commençons une discussion sur la transition qui va mettre 20 ans. Je trouve ça un peu abusé alors que les négociations ne font que commencer », estime Agnès Buzyn. VIDÉO + ARTICLE ► https://www.rtl.fr/actu/politique/greve-ratp-contre-la-reforme-des-retraites-agnes-buzyn-trouve-cela-un-peu-abuse-7798360206

PARCE QUE LE CHANGEMENT DE PARADIGME, C’EST MAINTENANT !

C’est parce que nous sommes de plus en plus de gens (avec ou sans Gilet Jaune) à nous éveiller mais surtout à comprendre que l’État, les institutions, le pouvoir oppresseur se sont efforcés, depuis des millénaires, à nous cacher, sinon à nous en abstraire tant, précisément, les valeurs morales de l’anarchisme d’un point de vue anthropologique lorsqu’on les étudient, émergent, jaillissent tout naturellement à un moment donné de notre réflexion, constituant sans nul doute ce déclic, cet éveil ou cette prise de conscience politique individuels d’abord, collectifs ensuite, qu’en nourrissant avec des lectures idoines, connexes, s’aiguise pour devenir aussi tranchante qu’une lame, afin d’être en capacité de trancher la tête de l’Hydre/Bête/Système seule action indispensable pour rompre avec ce cycle mortifère conduit par une mini-élite totalement consanguine et dégénérée dont la finalité se confirme être bien pire que l’inévitable Nouvel Ordre Mondial promis, par Sarkozy, par exemple, soit une DICTATURE TECHNOTRONIQUE qui se met en place comme vous pourrez le lire dans ce DOSSIER COMPLET en version PDF que j’ai réalisé précisément pour dénoncer et refuser ce GATTACA planétaire, auquel les Zélus locaux participent pleinement aussi bien avec le déploiement des compteurs communicants, de la 5G, du tout électrique au N.O.M. du RCA de mes 2 tiques, comme de la finalité ► La VILLE CONNECTÉE !

Pour preuve, page 14 de ce PDF concernant le Compteur Linky ► https://www.cpchardware.com/download/hw28_linky.pdf

Puis-je refuser le compteur Linky ?

Non, le compteur appartient aux collectivités locales qui en ont délégué la gestion à ERDF dans la plupart des cas. De plus, le déploiement des compteurs communicants est inscrit dans la Loi de Transition Énergétique. Ni les lettres des clients ni les délibération des Conseils Municipaux n’ont donc de valeur juridique en l’absence d’une jurisprudence contraire. Malgré tout, ERDF ne fait pas de forcing vu le faible nombre de refus. Pour l’instant (Avril/Mai 2016)

LA SOLUTION EST HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS !

Aussi boycottons les prochaines élections Municipales, car le Maire est le premier représentant de l’État et garant des institutions. Et une population qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traitres, n’est pas victime.

Elle est complice ► Les Levaloisiens et les Levaloisiennes ne sont pas les victimes du Système Balkany

Et il n’y a pas 36 solutions pour stopper net la Dictature Technotronique EnMarche ;

Arrêter de voter ► POUR UNE ABSTENTION POLITIQUE ACTIVE et convaincre les mougeons d’arrêter de voter en rond

Car Macron le Liquidateur, le spécialiste de la Fusion/Acquisition pour la Banque Rothschild et 2nde taupe placée à l’Élysée, a pour mission de parachever l’Agenda21 et par tous moyens à sa convenance : Soit en liquidant un max, nous compris !

Lectures complémentaires pour boycotter les Municipales ;

Bonne lecture et à très bientôt avec la publication prochaine de mon tout dernier PDF !

JBL1960

