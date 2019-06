Tu pousses le Buzyn un peu trop loin, Agnès !…

Il est toujours temps de STOPPER LE BUZYN

Réveille-toi, TOI ! Car Agnès va te remplacer par la E-SANTÉ !

Je vous ai démontré que Dame Agnès fout le Buzyn à tous les étages…

Et après que le projet de loi Buzyn (ait été) adopté par le Sénat le mardi 11 juin 2019 et ce malgré une grève dans les urgences, depuis 3 mois, qui ne cesse de se renforcer et de se durcir ; Urgence à l’hôpital, la grève se durcit ; La grève aux urgences est partie pour durer. Après trois mois de mobilisation, plusieurs autres catégories de soignants sont entrées dans le conflit, mardi 11 juin ► Source FRANCE INFO du 12 juin 2019

Je vous propose, au format PDF, un dossier complet sur les visées réelles de la TÉLÉ-MÉDECINE qui serait, selon la Ministre de la Santé, Agnès Buzyn, le sésame absolu pour régler TOUS les problèmes, et surtout celui de l’engorgement aux URGENCES de France et de Navarre ;

Car vous l’avez compris, l’objectif c’est l’E-santé c’est à dire la thérapie par la dématérialisation…

Voilà notamment comment on vous vend le truc ; Fini la carte Vitale oubliée ou perdue au milieu d’autres cartes dans le portefeuille. Voilà l’« apCV », la future appli « Carte Vitale » qui bientôt ne quittera plus votre smartphone qui déjà ne vous quitte plus. [Lire ► À Paris en vélo, trottinette, bus, voiture, électriques on explose TOUT !]

Et le Sénat, après l’Assemblée Nationale, d’accélérer la dématérialisation ; Les sénateurs ont «enrichi» le volet numérique du texte, rendant automatique l’ouverture de «l’espace numérique de santé», un compte personnel en ligne pour accéder notamment au dossier médical partagé, ainsi qu’à différents services…. Source Libération du 11/06/19

Notez bien que pour Buzyn : « une prime ne permettra pas de régler la difficulté » et surtout qu’Agnès Buzyn ne veut plus «de gens sur des brancards» à l’hôpital…

Ah bah ça va être pratique !…

Alors, dans la série, tous les objets connectés contiennent une pile, batterie au lithium-ion ; Dans ce billet j’ai exposé tous les dangers liés à la surchauffe provoquant explosions et/ou incendies mais aussi le piratage et le vol de vos données ► Rouler exclusivement en tout électrique ? Alors vous pensez bien qu’avec le DMP tout Gogole sera au courant de vos dernières poussées hémorroïdaires où de votre léger surpoids, comme cela est parfaitement expliqué dans le film Amérique – De la liberté au fascisme par Aaron Russo, 2006 (VOSTFR) ICI où encore LÀ sur les puces RFID en France !

Le fait est que l’on n’a absolument aucun recul sur les « montres-connectées » par exemple alors que l’on peut raisonnablement se poser des questions, comme ICI et pour le moins…

Vous connaissez mon point de vue sur la question ; TOUT CONNECTÉ VIA 5G = SMART CITIES & Cie…

Si vous voulez STOPPER LE BUZYN c’est simple, il suffit de dire NON au TOUT CONNECTÉ, sur le modèle du refus du Linky, la résistance s’organise, et il ne s’agit pas de refuser le progrès, les avancées technologiques, mais bien de les maitriser avant que ce ne soit eux qui nous contrôlent…

Ne laissez pas les ALGORITHMES rythmer vos vies…

JBL1960