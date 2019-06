À Paris en vélo, trottinette, bus, voiture, électriques on explose TOUT !

Et pire si vous avez l’indispensable et bientôt obligatoire SMARTPHONE en poche !

Le Galaxy Note 7 de Samsung tire définitivement sa révérence à cause de problèmes récurrents d’explosions de batteries, même après un premier rappel mondial et l’envoi de modèles de remplacement pourtant garantis sans faille mais également défaillants pour certains. Le constructeur coréen n’est pas le seul à avoir connu ce genre de déboires sur des accumulateurs, comme on a pu le voir récemment avec l’embrasement d’une Tesla Model S. Comment et pourquoi ces batteries au lithium peuvent-elles prendre feu ? Nos explications ; SOURCE ► https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7-p33887/galaxy-note-7-comment-batterie-lithium-ion-peut-exploser-n55377.html (05/09/2016)

Et comme je vous en avais déjà alerté, dans ce PDF, très complet de 43 pages ► Stop Linky, Gazpar, 5G & Cie et dans ce dossier ► STOP COMPTEURS COMMUNICANTS, 5G, SMART CITY & CIE

Vélo électrique : incendie d’un magasin lié à l’explosion d’une batterie : Une batterie de vélo électrique a explosé chez un revendeur de cycles, en Allemagne. Bilan : une boutique et un bâtiment partis en fumée. L’occasion de renouveler les conseils de bon usage de ces batteries.

Hauts-de-Seine : une trottinette électrique provoque l’incendie d’un immeuble : Un homme vivant au sixième et dernier étage d’un immeuble à Asnières-sur-Seine avait branché sa trottinette électrique sur le secteur pour la recharger, provoquant un court-circuit. Une trottinette électrique a provoqué un incendie dans un immeuble situé à Asnières-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, mercredi 15 mai. Selon les premiers éléments de l’enquête rapportés par Le Parisien, un homme vivant au sixième et dernier étage de l’immeuble avait branché sa trottinette électrique sur le secteur pour la recharger, ce qui a provoqué un court-circuit.

NOTA BENE : Paris : Hidalgo prend des mesures contre les trottinettes électriques…

Bois-le-Roi. A l’UCPA, le bus électrique s’enflamme : 30 enfants évacués : Ce mardi 21 août 2018, en fin de matinée, l’arrière d’un bus électrique a pris feu accidentellement sur le parking de l’UCPA de Bois-le-Roi, alors que les enfants commençaient à descendre. Les 30 petits passagers, leurs cinq accompagnateurs ainsi que le chauffeur ont pu être évacués à temps, avant que l’incendie se propage à l’ensemble du véhicule. Ils sont sains et saufs.

Le dépôt de bus s’embrase dans la nuit : Dans la soirée du lundi 20 octobre un violent feu ravage un entrepôt abritant une société d’autocars. Dès l’arrivée des secours, la tâche s’annonce ardue et de nombreux moyens sont demandés en renfort. L’incendie, parti de la zone dédié au rechargement des bus électriques, se propage rapidement au 1000m² du bâtiment et menace les installations voisines. Autre source plus complète précisant : Deux explosions entendues ICI & LÀ

Le bus électrique à deux étages se mue en piège mortel ; Un autobus électrique a pris feu à cause d’un dysfonctionnement électrique à Lima (Pérou), provoquant la mort de 17 personnes.

Les batteries de voitures électriques plus dangereuses que les moteurs classiques ? Question posée en… 2011 ! Les nouvelles batteries qui révolutionneraient le monde automobile représentent-elles un danger technique et sanitaire pour les conducteurs et leur entourage ? Les batteries de voitures électriques, plus dangereuses que les moteurs classiques ? C’est en tout cas la question posée dans un article du Monde du 29 juin (article payant).

La batterie vieillit même si on ne l’utilise pas : Il faut savoir qu’une batterie vieillit inexorablement par transformation chimique – et même si on ne l’utilise pas.

Une batterie est généralement garantie 2 ans. En usage normal, elle perd jusqu’à 10% de son autonomie chaque année. pour la faire durer le plus longtemps possible, on évitera surtout de l’exposer au froid et à la chaleur, ou de la laisser longtemps en état de décharge…

Comment les batteries des voitures électriques sont-elles recyclées ? Bonne question !

Même les bornes de recharge peuvent faire exploser les batteries en lithium en causant la surcharge et la surchauffe des batteries à distance par le piratage à distance des bornes de recharge ou problèmes techniques : Incendie au parking Salinières à Bordeaux : il y a eu des précédents.

En résumé ; les vélos, trottinettes, bus, voitures électriques perdront 10% de leur autonomie chaque année, et la batterie vieillira et/ou explosera au bout de 2 ans ! Ce qui ressemble fort, tout de même à de l’obsolescence programmée, voire de l’indécence programmée…

Conclusion ; TOUT ce qui contient des batteries au lithium est dangereux…

Les batteries lithium-ion enflamment… le Web – Les batteries lithium-ion ont fait parler d’elles suite à divers incendies. Les industriels planchent sur la sécurisation de ces accumulateurs, promis à un bel avenir dans les transports électriques.

Boycottage à tous les étages !

De TOUS les compteurs communicants ;

De tous les transports électriques ; Vélo, trottinette, bus, voiture, avion ;

De la 5G (voire+) ;

De la puce RFID ;

Des Assistants Personnels et des GAFAM ;

Des Synthèses vocales / ReadSpeaker (ce synthétiseur de voix est capable d’enregistrer la voix d’une personne et l’utiliser ensuite pour lui faire dire de faux messages. Avec ce logiciel en ligne, il sera simple de vous faire dire n’importe quoi en utilisant la voix d’un acteur ou actrice choisie sur la liste. Preuve qu’avec la Loi de renseignements qui enregistre les voix de tous les français, Big Brother peut usurper votre voix et vous faire tenir des propos que vous n’aurez jamais tenus et ainsi constituer de fausses preuves contre vous pour vous envoyez au zonzon !) ;

De l’appartement du futur ;

Des Smart-cities qui ne sont nullement une légende urbaine (LYON, NICE, NANTES, MONTPELLIER…) ;

De l’Agenda oligarchie de dépopulation ou Agenda21.

Ou alors ► Consommez moins et vous vivrez plus !

JBL1960