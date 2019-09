Les Levaloisiens et les Levaloisiennes ne sont pas les victimes du Système Balkany

Mais bien les complices !

Puisque nous avons pu établir, comme le disait en substance, George Orwell

« Quiconque vote pour le système a voté et vote pour que celui-ci continue »

Mohawk Nation News du 22/12/2016 et du 14/09/2019 ► L’élimination de l’espèce envahissante, Mohawk Nation News (13/09/19) – Traduit, complété et enrichi par JBL

Et pire, en élisant et réélisant les Balkany & Co, les Levaloisiens et les Levaloisiennes placent directement aux manettes des corrompus, des renégats des imposteurs et des traitres… ICI ou LÀ

Alors qu’il n’y a pas 36 solutions pour stopper net la dictature technotronique mise en place par le petit frère de Balkany, Nicolas Sarkozy, 1ère taupe zunienne placée à l’Élysée par ceux-là même qui sont derrière la réduction « programmée » de l’Humanité :

Arrêter de voter ► POUR UNE ABSTENTION POLITIQUE ACTIVE et convaincre les mougeons d’arrêter de voter en rond

Démonstration et preuves que voter c’est comme pisser dans un violon…

Que Macron le Liquidateur, le spécialiste de la Fusion/Acquisition pour la Banque Rothschild et 2nde taupe placée à l’Élysée, a pour mission de parachever par tous moyens à sa convenance : Soit en liquidant un max, nous compris…

Et ça commence maintenant en boycottant les Municipales de 2020, car le Maire est le premier représentant de l’État et de ses institutions et garant de ses fonctions régaliennes et dans ce système de Monarchie Républicaine, il y a 36500 communes en France, et presque autant de Maires ;

Or, là encore, nous avons pu définir que la solution était HORS ÉTAT et ses institutions.

Donc que vous veautiez Grivaux ou Villani pour la Mairie de Paris, au hasard, de toute façon la finalité c’est la SMART-CITY / VILLE CONNECTÉE !

Or, depuis près de 10 ans nous savons quoi faire pour stopper net la marche vers la tyrannie technotronique globale et comment nous en sortir. La mise en échec du Nouvel Ordre Mondial (ou Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21) ne peut se faire que par les peuples qui, dans le processus même de la révolution sociale planétaire, éradiqueront la malfaisance régnante que nous savons être, pour le moins, le Vatican, la City de Londres et Washington D.C. Je précise, pour le moins, car ce n’est pas pour rien, si de plus en plus nombreux, nous estimons que ce nouveau paradigme qu’il faudra bien enclencher à un moment donné, devra être sans dieu ni maitre, tant il est clair que chacun croit en ce qu’il veut, mais en son for intérieur, et donc qu’il n’est pas question de suivre un maitre, ni aucune parole prophétique…

Mais même dans ce cas, prenons garde, car : “Quand la révolution devient l’État, elle devient de nouveau mon ennemie” comme l’explique James C. Scott directeur du département des recherches agraires d’anthropologie politique de l’université de Yale, professeur de science politique, auteurs de nombreux ouvrages dont “Seeing like a State”, “Two Cheers for Anarchism”, “The Art of Not Being Governed” en français L’Art de ne pas être gouverné et en version PDF et le très récent “Against the Grain, Deep Origins of the State” en français Contre le Grain – Histoire des Premiers États et en version PDF ; Dans ce long entretien de juin 2018 ► https://theconversation.com/lorsque-la-revolution-devient-letat-elle-devient-mon-ennemie-entretien-avec-james-c-scott-98748 Et republié par Résistance 71, le 3 septembre dernier dans Anthropologie politique avec James C. Scott : « Quand la révolution devient l’État, elle devient de nouveau mon ennemie »…

Les chaînes de l’esclavage, Jean-Paul Marat, 1774

LES AMIS DU PEUPLE DE LA VÉRITABLE RÉVOLUTION : Marat, Varlet, Roux, Kropotkine et la France des sections communales



ÉTAT & SOCIÉTÉ : Analyse et solutions pour un marasme annoncé… Pierre Kropotkine – Scientifique et Visionnaire anarchiste

Petit précis sur la société, l’État, la désobéissance civile et la commune volontaire autogérée ; solutions au marasme systémique actuel par Résistance 71

Parce que Quiconque vote pour le système a voté et vote pour que celui-ci continue nous avons absolument le choix d’arrêter de consentir, de nous laisser endormir, et donc de nous réveiller, et de nous unir, de réfléchir, nous TOUS et ensemble, sur nos lieux de travail, dans les communes afin de préparer le relai autogestionnaire ! Et afin d’exister au-delà des dirigeants, pour exister SANS EUX ! Pour ce faire nous (les peuples, avec ou sans Gilet Jaune) devrons lâcher-prise et abolir l’État afin d’embrasser l’autogestion totale !

Et rien ne nous empêche de nous inspirer de l’expérience zapatiste, non pour exporter le modèle, mais juste l’étudier et adapter ce qui peut l’être et se refiler les infos sur ce qui fonctionne et/ou ce qui ne fonctionnera pas sur le terrain, afin d’écrire la suite de l’Histoire à l’encre du réel ► L’autonomie zapatiste avance et nous interpelle – Jérôme Baschet – Septembre 2019 VIA Résistance 71 du 16/06/2019 et le plus possible, hors GAFAM…



Lectures complémentaires essentielles pour y parvenir ;

L’indispensable de Pierre Kropotkine, en versions PDF, de juillet 2019, version PDF N° 105 de 30 pages

L’indispensable de Paulo Freire ;

Société, Pouvoir, État & Violence ; Résoudre l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres ;

Manifeste contre le Travail et ses Lois, du Groupe Krisis, 1999 ;

Bref Manifeste pour un futur proche, Francis Cousin, 2010 ;

Conférences, Causerie & Analyses de Charles Macdonald, Anthropologue, Ethnologue Anarchisant

PAGE Anthropologie politique avec Pierre Clastres

Tract Aux Gilets Jaunes, septembre 2019

Fiscalité des retraités, preuve que Macron & tout son orchestre ment

Puçage RFID en France (incluant dernier film d’Aaron Russo Amérique de la liberté au fascisme, en analyse dans ce billet ICI)

PAGE PDFs (135)

JBL1960