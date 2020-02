Y a-t-il une vie avant la mort ?…

DOSSIER RÉFORME des RETRAITES

Vidéo Osons Causer du 7 février 2020

RETRAITES : LE CHIFFRE QUI TUE

1 pauvre sur 4 meurt avant la retraite. Oui, vous avez bien lu. On n’est pas tous égaux face à la vieillesse, et certains – les cadres, les riches – profitent beaucoup plus de la retraite que d’autres ; 1 homme pauvre sur 4 meurt à l’âge de prendre sa retraite, soit 62 ans…

1 personne à petits revenus sur 5 meurt avant l’âge de la retraite !

Cette dernière analyse d’Osons Causer démontre que le système Universel de la retraite par points que veut imposer, à marche forcée Macron et tout son gouvernement-qui-ment est le système le plus injuste qui soit !

Donc très clairement n’est-il pas évident qu’il n’y a pas de solutions au sein de ce système ? Qu’il n’y en a jamais eu, en tout cas pas pour nous, les gueux et les gueuses, les sans-kéke-chose ou les sans-plus-rien c’est pareil et qu’il n’y en aura JAMAIS !

Aussi, je vous invite à lire la dernière analyse politique de Résistance 71 ► Gilets Jaunes et lutte émancipatrice… Petite réflexion sur les systèmes et les hommes comme véritable solution anthropologique pour une société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et auto-gérées qui n’attend plus que nous pour la faire vivre jusqu’au jour de notre mort et afin de ne pas lutter pour crever mieux, mais bien VIVRE et non survivre tout simplement…

NOUS SOMMES LÀ OÙ TOUT COMMENCE !

Pour se fédérer, comprendre sa réalité et vivre et non plus survivre dans une société hors État et ses institutions, parce que c’est possible, ces quelques textes modernes, fondateurs pour y parvenir ;

