Professeurs, élèves : Soyez réalistes et…

…Demandez l’impossible !

Si les Sciences Sociales pouvaient changer quelque chose, il y a longtemps que ce serait interdit ! Pour paraphraser Emma Goldman…

Professeurs de France & de Navarre ;

Du «jamais vu» : des enseignants grévistes affirment avoir été menacés de sanctions

Source ► Sputnik News https://fr.sputniknews.com/france/202002031042996753-du-jamais-vu-des-enseignants-grevistes-affirment-avoir-ete-menaces-de-sanctions/

Plusieurs enseignants ayant perturbé le déroulement des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat affirment avoir reçu par courrier des menaces de sanctions provenant des rectorats de leurs établissements, selon Le Monde.

Lycée Bourdelle de Montauban, lycée Clément-Marot de Cahors, lycée Alphonse-Daudet de Nîmes: dans plusieurs établissements à travers la France, des professeurs grévistes disent avoir fait face à des menaces de sanctions de la part de leurs rectorats, informe Le Monde.

Ainsi, après avoir pénétré le 20 janvier dans son établissement pendant le blocage des épreuves communes de contrôle continu (E3C), un enseignant du lycée Bourdelle de Montauban affirme avoir reçu un courrier du recteur de Toulouse. Ce document l’informe que l’intrusion dans un établissement scolaire «dans le but d’en troubler la tranquillité ou le bon ordre» est punie d’une amende de 7.500 euros.

«En 30 ans de syndicalisme, je n’avais jamais reçu une lettre comme celle-là», affirme-t-il.

Le même courrier a été envoyé à cinq autres enseignants du lycée Bourdelle et neuf du lycée Clément-Marot de Cahors.

«Il convenait de distinguer le droit de grève du fait de pénétrer dans l’enceinte d’un lycée pour perturber un examen», a indiqué au Monde le rectorat de Toulouse.

«On n’a insulté personne. On a tous très peur, et on ne se sent plus du tout respectés dans nos opinions», a indiqué pour sa part l’enseignant.

Le rectorat renonce à engager des sanctions à Nîmes

Pour avoir refusé l’organisation des E3C dans leur établissement, une vingtaine de professeurs du lycée Alphonse-Daudet de Nîmes ont eux aussi reçu un courrier du rectorat de Montpellier.

«Les collègues ont répondu qu’ils s’étaient mis en grève et que ce droit les protégeait. À la suite de ça, le rectorat a renoncé à engager des sanctions disciplinaires», a expliqué au Monde le responsable local du SNES-FSU.

Plainte déposée

À Clermont-Ferrand, l’Éducation nationale a décidé de porter plainte. Une enquête a été ouverte contre cinq participants au blocage du lycée Blaise-Pascal pour «infraction d’intrusion non-autorisée dans un établissement d’enseignement».

Parmi ces personnes figurent deux enseignants, deux étudiants et un lycéen, a indiqué au Monde le parquet de Clermont-Ferrand ajoutant que l’affaire pourrait aller jusqu’au tribunal si les personnes «refusent de s’expliquer».

Le 28 janvier, une intersyndicale enseignante CGT-FO-SNES-SUD a dénoncé dans un communiqué des «pressions» et des «menaces» vis-à-vis des enseignants et lycéens opposés à la tenue des E3C, et souligne une «criminalisation de l’action syndicale».

Et en même temps, comme dirait l’autre

Élèves de France & de Navarre ;

Dix-sept élèves d’un lycée de La Rochelle n’ont pas eu le droit de participer à une épreuve de rattrapage en histoire-géo, après avoir manifesté et tenté de bloquer leur lycée le 20 janvier ► Source Libération ► https://www.liberation.fr/checknews/2020/01/31/des-lyceens-interdits-de-se-presenter-a-une-epreuve-de-controle-continu-du-bac-pour-avoir-manifeste_1776236

0/20 pour les bloqueurs du bac ; Éducation – Des élèves de 1ère vont être sanctionnés d’une « bulle » sur leur dossier scolaire pour leur participation à des blocus de lycées. Explications sur un phénomène qui inquiète. (Multi sources) ;

Surtout que, concernant Blanquer, ce n’est pas comme si on n’avait pas prévenu ► NON AU PARCOURSUP = PARCOURS DU CON…BATTANT…POUR RIEN ! (25/08/2018) – Bilderberger 2018…

N’est-il pas temps de se fédérer, tous ensemble, afin d’imploser le concept « bancaire » de l’Éducation ? Afin de se retrouver sur le chemin de l’émancipation finale ► Au Monde éducatif de France et de Navarre

Comme l’avait expliqué, dans son œuvre phare, Paulo Freire* : La pédagogie des opprimés, 1970 ;

*Paulo Freire (1921-1997) : Éducateur, philosophe et professeur brésilien, PhD, enseignant au SESI, fut secrétaire à l’éducation de la ville de São Paulo au Brésil et professeur à l’Université Catholique Pontificale de São Paulo, membre du jury international de l’UNESCO. Dédia sa vie à l’éducation et l’émancipation des opprimés par la pensée et l’éducation critiques. Ses ouvrages ont été traduits en 18 langues. Il fut influencé par l’humanisme, le marxisme et le christianisme, les penseurs qui l’influencèrent le plus dans sa démarche philosophico-éducative furent : Hegel, Marx, Teixeira, Dewey, Fromm, Fanon et Gramsci.

Freire est le grand applicateur du concept appelé en portugais “conscientização” qu’on peut traduire par “conscience critique” et le processus d’éveil aux contradictions socio-politiques nous entourant et l’action entreprise contre les éléments oppresseurs de notre condition sociale. “La pédagogie des opprimés” explique le cheminement et la praxis de la “conscientização” dans la pratique éducative de Freire. Sa subversion eut pour résultat de voir Freire et sa famille exilés du Brésil entre le coup d’État fasciste de 1964 et 1980.

Son ouvrage majeur qu’est “La pédagogie des opprimés”, bien que traduit dans 18 langues, est interdit dans certains États, comme en Arizona par exemple, car jugé bien trop subversif pour le système. La méthodologie pédagogique mise en place par Freire fut considérée si dangereuse et subversive, que l’auteur a dû s’exiler du Brésil pendant plus de 15 ans. C’est aussi peut-être pour cette raison qu’il n’a pas été réédité en français.

De grands noms dans le domaine de l’Éducation furent directement influencés par la pensée et la pratique de Freire, on trouve dans ce groupe des professeurs et éducateurs comme : Angela Vanenzuela, Peter McLaren, Henri Giroux, Donaldo Macedo, Ira Shor, Joe Kincheloe, Shirley Steinberg, Stanley Aronowitz et bien d’autres sur tous les continents…

Aussi, considérant que le pire, serait maintenant, de continuer à nous accommoder du pire, nous TOUTES & TOUS, les opprimé-e-s de France, de Navarre, et de la Terre entière. Estimant de plus que La renaissance de l’humain est la seule croissance qui nous agrée ;



Nous nous trouvons là ou tout commence ;



Et ce que nous voulons, ce n’est pas DEMAIN, c’est MAINTENANT !

Aussi, nous appelons tout le monde éducatif et tous les élèves à se fédérer pour faire imploser ce concept « bancaire » de l’Éducation à l’œuvre et à la manœuvre depuis des lustres.

Pour y parvenir, à cette lecture essentielle et moderne, à ce texte fondateur, je vous invite à (re)lire également ces quelques textes et analyses modernes pour comprendre et transformer notre réalité ;

Cette compilation et notes à but éducatif et dans la gratuité prônée par Raoul Vaneigem ► Extraits du livre : APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 – Version PDF N° 154 de 20 pages ;

Pour prolonger la réflexion sur notre nécessité à « être » et nous départir du désir d’ « avoir » du Collectif Guerre de Classe : Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019 ;

Le tout dernier texte de Zénon : Épiphanie, dans Les Chroniques de Zénon ;

MANIFESTE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS & Résolution de l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71 véritable solution anthropologique pour une société des sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées.

Car si on ne fait rien ET/OU si on laisse faire, alors c’est Macron, Philippe, Castaner, Blanquer et Cie ► PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche… (PDFs & Vidéos)

Toutes les autres versions PDFs en lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage libres et GRATUITS ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ car nous estimons, les uns et les autres, ici ou là, que TOUT ce qui participe du développement de l’humanité et de l’éveil de nos consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS et gratuitement !

JBL1960