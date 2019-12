OPPRIMÉ-E-S DE FRANCE & DE NAVARRE…

Plutôt qu’un RIC en toutes matières ;

Sous l’égide d’un Macron aujourd’hui, d’un Mélenchon demain, d’un Fillon hier !

Et/ou quel que soit son N.O.M.

Opprimé-e-s de la Terre ;

Unissons-nous et Appelons à un BOYCOTT TOTAL pour une société libre, émancipée, égalitaire & Autogestionnaire ;

Car NON c’est NON = Ni par Macron, ni par personne, avec ou sans Gilet Jaune, nous ne voulons pas/plus être gouverné-e-s !

Plutôt la VIE que l’organisation de notre mise en retraite de celle-ci, sachant que nos vies, toutes vies, vaudront toujours plus que leur profit, qu’en une cryptoseconde l’oligarchie financière peut renvoyer dans l’Univers !

Alors qu’en une zeptoseconde, grâce à toutes nos lectures combinées, nous obtenons un esprit critique capable de voir au travers des écrans de fumée émis par la société du spectacle permanent, et toujours plus de gens éveillés qui agissent pertinemment pour transformer radicalement (dans la profondeur de l’être) leur réalité sociale.

Et ils le savent, puisque Macron & tout son gouvernement-qui-ment par nature, n’ont qu’une seule chose en tête ; Nous DIVISER pour mieux RÉGNER, nous OPPRIMER, nous SOUMETTRE…

Diviser pour mieux détruire, annihiler, seule condition de leur survie ;

Créer des antagonismes factices pour nous maintenir dans le politique infantile, nous bloquer en mode violent et réactif, bloquer de fait l’Évolution même de la société vers son humanité vraie achevée…

Car plus que jamais ;

NÉGOCIER c’est COLLABORER !

Boycottons les institutions

Boycottons l’élection et l’impôt absorbant l’intérêt de la dette odieuse

Boycottons les entreprises du CAC40 et des transnationales criminelles

Achetons et promouvons les produits locaux

Réaménageons nos campagnes et nos communautés agricoles

Rassemblons-nous en comités populaires de voisinage, de travail…

Tract Aux Gilets Gilets à diffuser sans pitié

Tract du Collectif Guerre de Classe : On veut pas crever MIEUX, on veut vivre MAINTENANT ! ; Décembre 2019

À LIRE : du Collectif Guerre de Classe : CONTRE les guerres de l’avoir, la guerre de l’être, version PDF N° 137 de 41 pages

Pour un retour à la VIE, tout simplement ; Et parce qu’il y une VIE à vivre avant cette mise en retraite à mort qu’on veut nous imposer à toutes forces !

Paulo Freire dans son livre phare, que vous pouvez (re)lire dans son intégralité, en français, grâce à Résistance 71 qui l’a traduit pour me permettre d’en réaliser une version PDF N ° 83 de 111 pages La Pédagogie des Opprimés de Paulo Freire, 1970 ;

Explique que : Ce qui est de son intérêt (à l’oppresseur), c’est que les gens continuent d’être dans un état de soumission, d’impotence face à la réalité oppressive.

[…] pour les oppresseurs, ce sont toujours les opprimés (qu’ils n’appellent jamais du reste “les opprimés” bien entendu, mais selon qu’ils soient leurs propres concitoyens ou pas : “ces gens-là” ou “les masses aveugles et envieuses” ou “sauvages”, “natifs”, “indigènes”, ou “subversifs”), qui sont “violents”, “barbares”, “vicieux” ou “féroces”, lorsqu’ils osent réagir à la violence des oppresseurs.

Conclusion du livre de Paulo Freire « La Pédagogie des Opprimés », 1970 : […] tout comme un oppresseur, pour opprimer, a besoin d’une théorie de l’action oppressive, de la même manière, un opprimé, afin d’être libre et émancipé, a aussi besoin d’une théorie d’action.

L’oppresseur élabore sa théorie d’action sans les gens, car il se tient contre eux. Les gens ne peuvent pas, tant qu’ils sont écrasés et opprimés, intériorisant l’image de l’oppresseur, construire par eux-mêmes la théorie de leur action libératrice. Seulement lors de la rencontre des gens avec les leaders révolutionnaires et en communion dans leur praxis, cette théorie pourra-t-elle être construite.

Ne croirait-on pas ces mots de Freire écrit en prévision du discours creux de Philippe hier, de Macron demain ?

L’heure du réveil des peuples a sonné ! (R)ÉVEILLONS nos consciences politiques collectives !



La renaissance de l’humain est la seule croissance qui nous agrée

On se crève au travail, que crève le travail !

En amont du 5 décembre… À bas l’État, à bas la marchandise, à bas l’argent, à bas le salariat ! Seul chemin de l’émancipation politique et sociale…. Résistance 71 le 3 décembre 2019

URL de l’article original ► https://paris-luttes.info/on-se-creve-au-travail-que-creve-12952?lang=fr

À lire, sans hésitation, pour comprendre qu’aucun de nos rêves ne peut rentrer dans aucunes de leurs urnes !

À compléter par ce Manifeste Contre le Travail et ses Lois, du Groupe Krisis 1999, PDF N° 51 de 35 pages

Et ce dernier billet sur les retraites ► Réforme des Retraites ; Ta Grand-Mère !…

Et celui-ci pour faire du 5 décembre le Point Zéro/Point de départ d’une prise de conscience politique collective ► Alexandre Skirda, 1987 : Autonomie Individuelle & Force Collective (Version PDF)

PARCE QUE NOS VIES VALENT PLUS QUE LEUR PROFIT !

L’implosion du capitalisme est proche, l’oligarchie le sait puisqu’elle accélère le process même si elle ne peut plus faire grand chose sauf à gagner un peu de temps.

Et c’est bien pour cela qu’elle doit mettre en place sa grille de contrôle 5G AVANT l’implosion qui ne dépend pas d’elle. C’est en cela que nous sommes tous, indépendamment de notre position par rapport à la barrière, dans une sorte de course contre la montre.

À TOUT-E-S LES MATRIXÉ-E-S DE FRANCE, DE NAVARRE… & DE LA TERRE ENTIÈRE !

Refusons ce Marche ET/OU Crève & Levons-nous pour porter un coup d’arrêt net et définitif à la dictature technotronique déjà En Marche. Ce que je m’emploie à faire, depuis l’ouverture de ce blog, en décembre 2015, notamment en dénonçant le déploiement, à marche forcée, de tout l’arsenal technotronique. La 4G ayant rempli son œuvre, ils désirent maintenant dérouler la 5G pour parachever le boulot et verrouiller la grille de contrôle, initiée en France par Nicolas Sarkozy, 1ère taupe zunienne placée à l’Élysée, Hollande ayant poursuivi Royal(ement) ce que Macron a pour mission de parachever, en même temps que nous…

Dans le monde entier, non seulement des gens mais aussi des élus, au niveau des municipalités, s’éveillent et refusent. Même s’il y a un gros volume de gens accrocs à toutes ces merdes pour en sortir encore faut-il reconnaître qu’il y a un problème, ce qui est loin d’être évident pour cette génération de matrixé-e-s (10/35ans) mais aussi pour beaucoup paskils ont rien à cacher… Ben justement, le problème c’est que tout est piratable et falsfiable pour preuves plus bas, et rien qu’en France. Aussi, le plus sûr moyen pour ne pas se faire broyer par la Machine est encore de la stopper, et de reprendre nos vies en mains !



PDF d’une notification de rejet MDPH pour pousser plus vite les personnes fragiles vers la sortie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/11/version-pdf-dune-notification-rejet-mdph-jo-busta-lally.pdf

Version PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019, réalisée par Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

PDF N° 111 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF de 8 pages ► Preuves que la Télé-Médecine, c’est pas bon pour la Santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G et Cie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ;

PDF du Mail d’information d’Énedis concernant la pose du compteur Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf qui figure à la page 61 du dernier PDF en analyse, introduit par ce billet de blog ► DOSSIER COMPLET pour STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE par Jo Busta Lally (PDF)

RAPPEL POUR PREUVE : que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages, que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au oins 1972 !

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf par Jo Busta Lally

Toutes les autres versions PDF (146) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

INFOS COMPLÉMENTAIRES DU JOUR qui démontrent des risques réels et avérés que nous courrons à laisser faire la mise en œuvre de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE EN MARCHE, par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ; Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID mais surtout le tout connecté VIA le Smartphone qu’en France, on rend obligatoire plus qu’indispensable pour leur finalité ; Nous parquer (pas tous) dans des Villes Connectées / Smart Cities et que vous soyez matrixé-e-s ne vous sauvera pas !



https://fr.sputniknews.com/france/201912041042535152-ouvrir-un-compte-bancaire-avec-un-selfie-bientot-possible-en-france/

https://fr.sputniknews.com/sci_tech/201912031042528314-une-grave-faille-sur-android-permet-aux-pirates-de-piller-les-comptes-bancaires/

https://lesmoutonsenrages.fr/2019/12/07/comment-les-ondes-electromagnetiques-mettent-des-agriculteurs-sur-la-paille-et-chassent-les-electro-hyper-sensibles-dans-les-bois/

https://www.nextinpact.com/news/108485-reconnaissance-faciale-controleurs-europeens-veulent-sauver-face.htm

http://www.smartcitymag.fr/agenda

https://www.usinenouvelle.com/article/capteurs-algorithmes-utilisation-des-donnees-six-exemples-a-suivre-de-villes-connectees.N906759

http://www.villesdefrance.fr/archive19.php?id=7

LEVEZ LE NEZ DE VOS ÉCRANS !

Il est plus que temps de choisir ; rejoindre les CYBORGS dans les SMART CITY/VILLES CONNECTÉES DU FUTUR ou être et incarner la RÉSISTANCE ?

ET REJOIGNEZ-NOUS, pour ;

Ne pas crever MIEUX, mais vivre MAINTENANT !



Ne plus crever au Travail, mais que crève le travail…

JBL1960