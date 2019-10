Suite logique de la dernière analyse de Dean Henderson ► La fraude du darwinisme social par Dean Henderson – Traduction R71 – Complété & Enrichi par JBL

Réalité inversée « Franc-Maçonnique »

Les propriétaires de la City de Londres/Bank of International Settlements ont perfectionné l’art de projeter une fausse réalité sur les habitants de la planète. La plupart des gens ont intériorisé cette réalité et ne la connaissent même pas.

L’avènement de la télévision a facilité cette pacification des masses par la propagande. Ces oligarques de la noblesse noire ont fait appel à leurs agences de renseignement – MI6, CIA, Mossad – pour mettre au point leur nouveau mégaphone de télévision afin d’obtenir un impact maximal. Edward Bernays était leur gourou.

[NdJBL : Edward Bernays (neveu de Sigmund Freud) connu pour être le “père de la relation publique” ; “La manipulation consciente et intelligente des habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important de la société démocratique. Ceux qui manipulent le mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir de notre pays. Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formatés, nos goûts façonnés, nos idées suggérées, essentiellement par un groupe de personnes dont nous n’avons jamais entendu parler.” — Propaganda, 1928

Puis vint Internet – créé par l’abomination DARPA du Pentagone.

L' »émission » télévisée de Bernays est devenue une expérience interactive qui, en l’espace de 20 ans, allait envahir la vie de presque tous les habitants de la planète. Nous avons été appâtés par le Net, pris dans le Web mondial – la dernière astuce franc-maçonne pour projeter une réalité inversée.

Cette « réalité virtuelle » peut désormais être adaptée à l’individu. À chaque clic, les intellectuels de l’oligarchie ont acquis un peu plus d’informations sur l’état émotionnel, les croyances politiques et spirituelles, les habitudes d’achat et la vision du monde d’une personne.

MK-Ultra avait été utilisé pour laver le cerveau de personnes utilisant de l’acide, de la BZ (Benzodiazépine) et d’autres drogues psychoactives. Avec le vol et l’utilisation de la technologie Tesla pour l’expérience de Philadelphie*, l’utilisation des fréquences électromagnétiques pour ce lavage de cerveau a changé.

Les francs-maçons ont poussé la technologie dans tous les foyers au début de ce nouveau millénaire. Désormais, chaque individu pourrait être ciblé non seulement par une propagande sur mesure de type Bernays, mais aussi par des fréquences électromagnétiques invisibles qui pourraient renforcer l’acceptation de cette propagande.

Jamais dans l’histoire de l’humanité on n’avait tenté un tel contrôle mental de masse. Une partie du programme de réalité virtuelle est ce que les cyborgs de la Silicon Valley appellent « la singularité ». Vêtus d’un langage inversé de « tolérance » et de « diversité », les oligarques s’efforcent en fait de créer une ruche monoculture sans âme humaine qui pense et agit de la même façon.

Nous pouvons paraître noirs, latinos ou blancs à l’extérieur ; mais à l’intérieur, nous sommes destinés à devenir des spécimens trans-humains identiques servant de simples batteries génératrices d’énergie négative pour les oligarques franc-maçons.

Chaque individu peut rejeter ce destin, mais pour ce faire, il faut deux choses. Tout d’abord, il faut avoir conscience du Créateur, [NdJBL : ou du dessein de la Nature-Création, comme l’appelle les Natifs, ou en la force de l’Univers…] contre lequel ces francs-maçons inverseurs de réalité et de langage se rebellent en assumant leur rôle d’anges lucifériens déchus qui sont « plus intelligents que Dieu ».

Deuxièmement, il faut être capable de discerner, de rejeter et de dénoncer tous les mensonges. Cela devient de plus en plus difficile dans le monde « post-vérité » créé par les propagandistes de la noblesse noire.

Un exemple de ce discernement est de comprendre que si vous vous risquez à regarder la demi-heure qui passe pour le « journal télévisé du soir » sur les chaînes de télévision « Illuminati » de votre choix, vous devez savoir que chaque « histoire » n’est juste cela mais ressemble davantage à un cauchemar.

La peur, une norme culturelle à laquelle vous êtes censé vous soumettre et une fabrication pure et simple des faits feront partie intégrante de chaque histoire. Chaque émission se terminera par une histoire de bien-être sur un héros local qui a fait ce qu’il fallait. Ceci est conçu pour légitimer les 25 minutes précédentes de contrôle de l’esprit.

Les messages publicitaires fonctionnent souvent de la même manière que cette dernière information. Ils délivrent un bon message moral pour tirer les ficelles de votre cœur et l’utiliser pour vendre des voitures, des rasoirs ou n’importe quoi d’autre. Parfois, les publicités délivrent un mauvais message moral. Cette dernière méthode consiste plus à tenter de prendre votre âme qu’à vous vendre un produit.

Si nous voulons échapper au techno-fascisme à venir, nous devons avant tout faire preuve de discernement. Et vous devez le faire rapidement. Si assez d’entre nous se remettent à utiliser leurs glandes pinéales endommagées pour dire des conneries, nous avons une chance de faire échouer ce projet luciférien d’inversion de la réalité. Cela commence avec chaque individu ciblé. Et nous sommes tous des individus ciblés.

