PDFs indispensables pour DIRE NON à la DICTATURE TECHNOTRONIQUE EnMarche… (PDFs & Vidéos)

Et au pas de l’oie, n’en déplaise à Macron ;

« Mais allez en dictature ! Une dictature, c’est un régime où une personne ou un clan décident des lois. Une dictature, c’est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c’est cela, essayez la dictature et vous verrez ! La dictature, elle justifie la haine. La dictature, elle justifie la violence pour en sortir. Mais il y a en démocratie un principe fondamental : le respect de l’autre, l’interdiction de la violence, la haine à combattre. » Déclaration d’Emmanuel Macron Jeudi 23 janvier 2020 dans l’avion qui le ramenait d’Israël.

Il y a longtemps que Macron a choisi son clan !

Ou, plus exactement, le clan a choisi Macron pour parachever le Plan ;

Qui est la réduction programmée de l’Humanité, et par tous les moyens possibles, y compris une pandémie !…

Pour bien comprendre que Macron de Rothschild est là pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, et à la schlague. Et comprendre que ce qui est différent avec la mise en place du pur produit Rothschildien Macron dans le fauteuil élyséen, c’est que pour la première fois depuis Pompidou du moins, l’Oligarchie a mis directement un clone de sa Banque, qui plus est, dans la place. Tripatouillant les résultats de l’élection au passage, après avoir éliminé tous ces adversaires, afin que tel le Highlander il n’en reste qu’Un ! Lui…

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, étaient des politicards issus du sérail, avec tous deux une très très longue carrière politique faite de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux guignols avaient encore de vieux « réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. Macron lui n’est qu’un rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et bombardé Grand-prête (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au Louvre) de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout comme Wall Street n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour « mission » de liquider tous les acquis sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui reste à pomper, la preuve avec la réforme de la retraite par points…

Le point commun de ces trois bozos, n’est pas leur nez rouge, mais le fait qu’ils ont été mis en place pour un seul mandat et qu’ils doivent donc causer un max de dégâts dans le temps qu’il leur a été imparti pour faciliter le travail du suivant, ou plus vraisemblablement de la suivante, selon le Grand-Maitre NostradAttali…

L’oligarchie place sa clique de réactionnaires un peu partout (Trump, Trudeau & Cie) et l’Agenda oligarchique donne à penser que le successeur du Jupitérien sera une femme, une belle harpie comme seul le système est capable d’en créer.

C’est cela leur Plan : peu de candidates pour le rôle, et ce n’est nullement un hasard si Ségolène Royal opportunément virée par Macron, himself, retrouve sa liberté de parole. Lorsque le passage du flambeau se produira (c’est une supposition, hein ?) tout se calmera pour un temps, histoire de lui laisser sa chance et le réveil n’en sera que plus dur, une Bolsonaro au féminin n’endormira la plèbe qu’un temps…

C’est pourquoi, à ce stade, nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser ouvertement la question, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la majorité/masse, du moins une minorité suffisante, 10 à 15% de la population mondiale, pour agir dans le sens du véritable bien commun ?

Et pour vous aider à voir, à comprendre l’enfumage et à déchirer le voile qu’on nous a mis devant les yeux, je vous propose de (re)lire toutes les versions PDFs que j’ai réalisées pour se lever, tous ensemble, du moins une minorité suffisante, soit 10 à 15% d’une population mondiale convaincue, motivée et opiniâtre, pour obtenir la masse critique, point de basculement vers le pouvoir de dire NON !

Et avec une conscience politique ad hoc on fédère une population en capacité d’exercer la désobéissance civile et c’est fin de partie pour l’oligarchie. Et gageons qu’ils le savent puisqu’ils consacrent toutes leurs forces, tous leurs moyens, à nous diviser…

Du plus récent, au plus ancien ;

Copies d’écran du site officiel INFO-RETRAITE (21/01/20 + MàJ du 01/02/20), PDF + DOSSIER RÉFORME DES RETRAITES

Preuve supplémentaire en version PDF sur 1 page ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf

RAPPEL POUR PREUVE : que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages, que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au moins 1972 !

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf ► FUYEZ ! RUN !

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ;

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du compteur Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf

Vous avez ainsi, toutes les preuves qu’en France Macron et tout son orchestre sont là pour parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21, VIA la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, la reconnaissance faciale et le biométrique (mesure du vivant) pour nous enfermer dans des Mégalopoles Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant seront parqués dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes…

Sur les « zones vertes » de luxe et l’enfumage sur la Théorie du Réchauffement Climatique Anthoropique propagé par le Saint-GIEC pour nous les gueux, et les gueuses ;

Je vous propose de prendre connaissance de la Théorie russo-ukrainienne sur l’origine abiotique profonde du pétrole ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdftheoriepetroleabiotiquer71.pdf : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le pétrole (abiotique)…



Biotique ou abiotique : La vraie-fausse crise pétrolière ou la pseudoscience au service du contrôle énergétique par scarcité induite

ET POUR DÉMONTER LES MYTHOS SUR LE RCA !

En versions PDFs, bien évidemment, ailleurs ;

– Le manuel du sceptique de JoAnn Nova, journaliste scientifique australienne qui démonte le dogme pour nous dans ses deux versions complémentaires :

– L’Organisme international indépendant et compétent en la matière : le NIPCC (par opposition au IPCC=GIEC)

Rapport PDF de 24 pages en français : Le NIPCC contre l’IPCC (le GIEC) – Analyse des désaccords entre les modèles du climats et les observations : test des hypothèses du réchauffement climatique anthropique (RCA) et pour permettre à chacun de se faire sa propre opinion. Source fp4earth

Interview de Marcel Leroux, professeur émérite de climatologie, dans Agriculture et environnement, 2004 – Source Le réchauffement climatique est-il un mythe ? Bernard Gensane du 16/08/2019 (porté à la connaissance des lecteurs du site Les Moutons Enragés par alaseb) que j’ai placé par extraits sous ce billet ad hoc ► Réchauffement Climatique Anthropique de mes 2 tiques !

Livre : L’urgence climatique est un leurre, de François Gervais : Le physicien français François Gervais vient de publier un livre intitulé L’urgence climatique est un leurre (Éditions Le Toucan) dans lequel il confirme ce qu’il avait écrit dans son précédent ouvrage (L’Innocence du carbone), à savoir que le gaz carbonique n’est ni un poison, ni le principal responsable du réchauffement de 0,6 °C qui a eu lieu entre 1975 et 1998 ► http://www.bvoltaire.fr/livre-lurgence-climatique-est-un-leurre-de-francois-gervais/?fbclid=IwAR27iy2pMMCLOTSbVNUioK_AcIGgAwR

Nouveau ► Dossier Géo-Ingénierie (Chemtrails) pour se faire sa propre opinion :

PDF d’AnalytikA (Investigations & Expertises des contaminations chimiques) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/rapport_160930-01.pdf

+ 4 analyses complémentaires d’Analytika (PDF à télécharger) ► https://www.analytika.fr/investigations/filaments-aeroportes/

VIDÉO Amateurs [ https://www.youtube.com/watch?v=tUtkLyMhOBw ] CHEMTRAILS Alerte rouge colère noire (19/02/17)

VIDÉO [ https://www.youtube.com/watch?v=-oRwuQn-maA&feature=emb_logo ] CHEMTRAILS La guerre secrète – Version française 2015 – Source Ciel Voilé & www.cielvoile.fr

VIDÉO 12:53 [ https://www.youtube.com/watch?v=KVCLh0d7oL4&t=307s ] Notre Terre, entre Ciel et Mer – Explications de Patrice Hernu, Administrateur honoraire de l’INSEE, Ancien secrétaire général de Génération Écologie et Vice président du FFNE (Front Français pour la Nature et l’Environnement) (07/09/18) : Suite à la démission de Nicolas Hulot : entretien entre Jacqueline Roche, réalisatrice du documentaire » Vers un Climat Artificiel ? » Source de la vidéo Association HDC

Patrice Hernu s’exprime sur les pratiques de la Géo-Ingénierie notamment sur ;

La SOFT G-I : celle qu’on nous montre à voir, qui est pratiquée depuis plus de 50 ans, qui consiste à ensemencer les nuages avec des sels chimiques dont les effets sont connus,

La HARD G-I : dont on ne parle jamais ;

Les clusters d’électrons,

Les trainées d’avions dans les ciels bleus sans nuage,

Les liens avec HAARP.

Le site de Dane Wigninton l’un des plus grands spécialistes dans le monde de la Géo- ingénierie : https://www.geoengineeringwatch.org/

Le livre « les apprentis sorciers du climat » de Clive Hamilton très complet sur le sujet, mais attention cependant, car Clive Hamilton qui se fait passer pour un essayiste est membre du Groupe EuTRACE (voir Project-EuTRACE), les lobbyistes de la Géo-ingénierie en Europe.

Signatures d’élus et de médecins par l’Association Citoyenne pour le Suivi, l’Étude et l’Information sur les Programmes d’Interventions Climatiques et Atmosphériques (ACSEIPICA) ► http://www.acseipica.fr/signatures-delus-de-medecins-sur-notre-petition/

Les spécialistes Italiens de la question, les frères Marciano, qui viennent de publier un livre très documenté techniquement sur le sujet ► http://www.tankerenemy.com/

IN VIVO, car sur ce blog, j’appelle à la solidarité des peuples, de TOUS LES PEUPLES, et le peuple chinois en fait bien sûr partie ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/16/quand-le-peuple-chinois-seveillera/

Aussi concernant la pandémie au CORONAVIRUS À VOIR ABSOLUMENT cette vidéo sous-titrée en français d’un citoyen chinois, de la ville de Wuhan, ville morte car au cœur de la pandémie, qui nous explique que la ville, la province, la Chine tout entière vient d’être placée en quarantaine. Tous les habitants de Wuhan ont l’ordre de rester confinés chez eux, mais en cas de problèmes de santé grave (coronavirus ou autres) ils ne peuvent même pas sortir de chez eux et lorsqu’ils appellent les hôpitaux = ils n’obtiennent aucune réponse !

Vidéo soumise par La vérité est ailleurs le 02/02/20 – Sous-titré en français – de CitoiCitoyen (11:41 du 26/01/2020) CORONAVIRUS : Un Chinois brise la censure du régime communiste !!!

[ https://www.youtube.com/watch?time_continue=498&v=r-pXvH5_qJk&feature=emb_logo ]

+ en complément d’info : Le Coronavirus pourrait muter en pandémie mondiale.

Ausi, solidarisons-nous pour lutter efficacement contre la tyrannie étatique et marchande, réveillons-nous et agissons avant qu’il ne soit trop tard !

Voici un extrait de cette vidéo, voici ce que nous dit ce jeune homme qui m’a particulièrement touchée : À un moment donné, dans la vie, vous devez dire la vérité. […] Parfois, dans la vie, vous devez inévitablement mentir pour survivre ou pour quelque raison que ce soit. Mais dans certaines occasions spécifiques, par exemple en ce moment, je pense qu’il est nécessaire de dire la vérité avec votre cœur et votre conscience. Wuhan est un enfer, en ce moment. […] Nous les chinois, au moins mes amis et moi-même, qui avons entre 20 et 30 ans, ne sommes pas des imbéciles, et ne sommes pas soumis à un lavage de cerveau. Dans notre esprit, nous savons tous clairement ce qu’est vraiment ce pays (la Chine, son gouvernement, ses dirigeants). […]

Tous ces PDFs, toutes ces vidéos, tous ces liens, billets, analyses pour nous LEVER ENSEMBLE et dire NON à la mise en place d’une grille de contrôle planétaire qui sinon se refermera sur nous les peuples, tous les peuples, du moins ce qu’il en restera…

