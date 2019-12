Quand le peuple chinois s’éveillera…

Et refusera la dictature technotronique en marche !

En Chine, la reconnaissance faciale suscite l’inquiétude de 70% de la population

Technologie : Plus de 70% des citoyens chinois s’inquiètent des fuites de données dues à la reconnaissance faciale. Près de 40 % des Chinois disent préférer ne pas utiliser la reconnaissance faciale dans leur vie quotidienne.

URL de l’article source ► https://www.zdnet.fr/actualites/en-chine-la-reconnaissance-faciale-suscite-l-inquietude-de-70-de-la-population-39895913.htm grâce à Raimanet de ce jour ► https://raimanet.wordpress.com/2019/12/16/en-chine-la-reconnaissance-faciale-suscite-linquietude-de-70-de-la-population-zdnet/

La numérisation des visages pour les contrôles d’identité est devenue obligatoire en Chine, et cette technologie est utilisée dans certaines universités pour l’enregistrement des étudiants ainsi que dans les centres commerciaux pour suivre les itinéraires empruntés par les consommateurs. Dans certaines toilettes publiques avancées, la reconnaissance faciale est même utilisée pour s’assurer que les gens ne prennent pas trop de mouchoirs afin de surveiller les actes d’abus de ressources.

Mais cette nouvelle technologie suscite de plus en plus d’inquiétudes dans l’Empire du Milieu. Selon un récent sondage mené auprès de 6 100 citoyens chinois, 79 % des répondants se disent préoccupés par les fuites de données sur la reconnaissance faciale, tandis que 39 % préfèrent les » méthodes traditionnelles » de faire les choses plutôt que la technologie de reconnaissance faciale.

Dans le même temps, environ 40 % des personnes interrogées indiquent n’avoir aucune idée de la façon dont leurs données faciales sont stockées et une écrasante majorité de 83 % des personnes interrogées espèrent que les opérateurs leur fourniront un moyen pratique de vérifier et de supprimer leurs données faciales, indique ce vendredi un rapport de recherche sur le développement chinois de la reconnaissance faciale.

Le manque de transparence sur la façon dont les données faciales sont protégées en Chine contraste fortement avec son déploiement massif dans le pays, car de nombreux dispositifs de reconnaissance faciale ne fournissent même pas de politiques de confidentialité ou d’accords d’utilisation, ce qui entraîne un manque de consentement des consommateurs.

Un consentement mal évalué

Dans de nombreux scénarios, les caméras peuvent commencer à recueillir les données faciales des personnes une fois qu’elles entrent dans leur champ d’application, la plupart des gens ne sachant même pas qu’ils sont filmés. Les dispositifs de reconnaissance faciale ne détaillent de plus pas comment les données faciales sont stockées et si elles peuvent être effacées, selon les conclusions du rapport.

Comme plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir donné leur accord à voir leurs données stockées ou ne pas savoir si elles ont signé des clauses de confidentialité avec des fournisseurs de services de reconnaissance faciale, il est difficile pour les utilisateurs d’exiger des mesures de réparation raisonnables en cas de fuite de données, alerte en outre ce rapport explosif.

En octobre, un professeur d’université de la province chinoise du Zhejiang a poursuivi en justice un zoo local qui demande à tous les participants de s’enregistrer par reconnaissance faciale. Auparavant, le zoo utilisait la reconnaissance des empreintes digitales comme méthode d’enregistrement des participants. L’affaire, dans l’attente d’un résultat, est considérée comme la première procédure judiciaire en Chine sur le déploiement de la reconnaissance faciale, et a suscité à ce titre un vaste débat public.

Une technologie qui pose question

Alors que de nombreuses personnes pensent que la protection des données faciales est une question cruciale dans le déploiement de la reconnaissance faciale, d’autres, y compris le zoo incriminé, ont déclaré que le professeur a exagéré la valeur des données faciales car les empreintes digitales, les numéros de téléphone et les informations d’identification sont également des données privées mais les gens sont plus disposés à les remettre pour enregistrement.

Le récent sondage a également révélé que 41 % des répondants étaient prêts à utiliser la technologie de reconnaissance faciale, tandis que plus de 39 % étaient réticents à l’utiliser.

Environ 74 % des personnes interrogées ont déclaré que les citoyens chinois devraient avoir le choix de choisir entre la reconnaissance faciale et le contrôle d’identité traditionnel, au lieu de laisser une solution unique sans autres choix, a déclaré l’enquête.

Source : ZDNet.com

À relier à ► REFUSONS LA RECONNAISSANCE FACIALE, EN FRANCE !

Éteignons les écrans et rallumons les cerveaux… MAINTENANT !

Éducation, connaissance, diffusion, intégration, action => BOYCOTT

En France si on laisse faire Macron et son orchestre alors ce sera la fusion, actuellement en cours, de la haute finance impérialiste totalitaire et eugéniste occidentale avec son homologue chinoise, qui elle possède une infrastructure coercitive couplée à un arsenal TECHNOTRONIQUE bien plus dévouée que celle de l’Occident à l’heure qu’il est, même si le peuple chinois semble se réveiller et se mettre en marche…

Car ce qui complique les choses, c’est que dans le même temps, les marionnettistes de l’Empire, glissent d’une réalité à une autre… C’est la métaphore du Bernard l’Hermite, ICI et LÀ, car le cœur de l’empire s’apprête à se transférer dans une plus grande « coquille » ; celle offerte par l’embryon de l’empire chinois latent.

La réalité, que bon nombre refuse toujours aujourd’hui par dissonance cognitive, est la suivante : les banquiers, les grandes familles de la finance ont toujours financé les régimes dictatoriaux et les dictateurs, des monarques européens au XVIIIe siècle aux pires dictateurs du XXe siècle (Lénine, Trotski, Staline, Mussolini, Hitler, Mao, Pinochet, Videla, Pol Pot, monarchies rétrogrades du Golfe, en passant par l’entité sioniste, nos pseudo-démocraties libérales, dictatures douces, se durcissant à volonté pour faire place au totalitarisme monopoliste étatico-industrio-financier, le véritable fascisme répondant à la définition même émise par Mussolini.



La Chine ne fait que suivre le cursus que lui a imposé la City de Londres depuis les deux guerres de l’opium du XIXe siècle, qui l’ont dévastée. Elle a été érigée en modèle pour l’infrastructure de contrôle des populations à étendre à l’humanité. L’ingénierie sociale élitiste et eugéniste est une fois encore à l’œuvre derrière le “modèle” chinois.

Cela ne veut bien évidemment pas dire que l’ensemble du peuple chinois est derrière ce projet comme l’ensemble du peuple américain n’est pas derrière le projet du Nouvel Ordre Mondial hégémonique ; mais l’ensemble de ces populations est suffisamment distrait, suffisamment endoctriné, pour ne pas vraiment se rendre compte de ce qui se passe et de ne réagir que par “patriotisme” pavlovien..

Espérons pour l’humanité que le peuple chinois, finisse par s’éveiller… Dans le bon sens…

Sinon quoi ?

Et bien ; La grande bataille planétaire pour le contrôle du lithium a commencé (F. William Engdahl) et c’est le carburant de la dictature technotronique !

ENSEMBLE, EMPÊCHONS-LES DE REFERMER LES GRILLES TOTALITAIRES SUR NOUS & AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD…

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

UNION + RÉFLEXION + ORGANISATION + ACTIONS COLLECTIVES HORS INSTITUTIONS = ACTION DIRECTE EFFICACE

Sans armes, ni haine, ni violence autant que possible !

Prenez connaissance de ces versions PDF pour nous permettre de nous lever et dire NON en masse et ainsi STOPPER NET l’arsenal technotronique mis en œuvre par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ; Grâce à la 5G, les compteurs communicants, les cryptomonnaies, le puçage RFID, le biométrique, la reconnaissance faciale, pour nous enfermer (pas tous) dans des Mégalopoles Connectées / Smart Cities ;

Version PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019, réalisée par Jo Busta Lally ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf

PDF N° 111 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf

PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf

PDF de 8 pages ► Preuves que la Télé-Médecine, c’est pas bon pour la Santé ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf

PDF de 11 pages, fiscalité des retraités ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-des-societes.pdf

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf

PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G et Cie ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

PREUVES COMPLÉMENTAIRES EN VERSION PDF ;

PDF du Mail d’information d’Énedis concernant la pose du compteur Linky ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs communicants GAZPAR par OKSERVICE ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf

PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du GAZPAR pour GRDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf

POUR INFO : RAPPEL de la version PDF du dépliant promotionnel d’ÉNEDIS énumérant tous les avantages du nouveau compteur LINKY ► https://www.enedis.fr/sites/default/files/Linky_tout_simplement.pdf qui figure à la page 61 du dernier PDF en analyse, introduit par ce billet de blog ► DOSSIER COMPLET pour STOPPER NET la mise en place de la DICTATURE TECHNOTRONIQUE par Jo Busta Lally (PDF)

RAPPEL POUR PREUVE : que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 de 65 pages, que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au oins 1972 !

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du rapport ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf par Jo Busta Lally

Toutes les autres versions PDF (147) ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/

JBL1960