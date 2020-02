Avec la retraite universelle par points, tout le monde sera mis K.O. ! (MàJ du PDF des copies d’écran)

Du site officiel INFO RETRAITE – le site officiel qui simplifie votre retraite en faisant des tours de passe-passe (en supprimant les infos qui fâchent…) par exemple

PAS DE JALOUX !…

Enfin presque…

Les auteurs-artistes, environ 190 000 personnes, selon le rapport Racine qui vient d’être remis au ministre de la Culture, dénonce : “plus de 190 000 [artistes-auteurs] n’ont jamais été prélevés de cotisations à l’assurance vieillesse depuis (…) 1975, alors que le contraire leur était indiqué”.

En cause, l’AGESSA, l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des auteurs, écrivains, dessinateurs, mais aussi photographes ou compositeurs de musique. Depuis sa création dans les années 1970, elle encaissait certaines charges sociales, mais jamais les cotisations vieillesse de ses assujettis. C’était pourtant sa mission… Source FRANCETVINFO du 31/01/20

Bon, de toutes façons, on veut pas CREVER MIEUX, on veut VIVRE MAINTENANT !

Le 21 janvier dernier, je publiais au format PDF sur 5 pages, les copies d’écran du site officiel d’INFO RETRAITRE (nan y’a pas de fôte) alertée par une vidéo d’AminégociateurTV sur le siteLes Moutons Enragés et pour avoir fait des simulations sur le fumeux site officiel ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/copie-decran-du-site-info-retraite-en-analyse-du-21-janvier-2020.pdf présenté, en analyse par ce billet de blog ► Copie d’écran du site officiel d’Info Retraite.fr pour preuve que l’âge pivot est intégré au calcul de votre future retraite ! (version PDF)

Preuve qu’on nous lit/regarde voire qu’on nous scrute à la loupe, car bingo, j’ai vérifié ce matin, et tout a été modifié, la proposition d’âge d’équilibre de 64 ans à partir de 2027 a disparu des écrans radars… Comme par magie… Ni vu ni connu j’tembrouille et jt’enfume.



Non, pas YOUPI, ou VICTOIRE, car l’âge pivot supprimé en Janvier, va revenir en force en Avril…

Ne nous découvrons pas d’un fil !

Voici la preuve au format PDF ► Mise à jour du 1er février 2020 https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/copies-decran-du-site-officiel-info-retraite-21-janvier-maj-1er-fevrier-2020.pdf de 14 pages

Parce c’est leur PROJEEEEEEET !

Preuve supplémentaire que Macron en pur produit Roshchildien avec la complicité active de tout le gouvernement-qui-ment, a été mis en place par les psychopathes aux manettes depuis des lustres pour accélérer le dépeçage en coupe réglée du peuple français pour la mise en place du N.O.M. sous quelques formes que ce soit, et à la schlague ► La banque Rothschild : un vivier de politiques par Le Monde Libertaire du 16/01/20

Vous pouvez consulter mon dossier RÉFORME de la RETRAITE UNIVERSELLE PAR POINTS que j’ai constitué ;

Preuve surtout que négocier avec Macron, Philippe, l’État et/ou tout représentant de l’oligarchie est non seulement vain, mais totalement contreproductif !

NÉGOCIER c’est COLLABORER

Tract Aux Gilets Jaunes pour les plus de 14 mois de lutte ► Tract aux Gilets Jaunes 14 mois de luttes février 2020, PDF à diffuser sans pitié, si vous voulez…

La solution est en nous, la solutions c’est NOUS ; sinon, même si vous virez Macron, les psychopathes aux manettes verrait bien, comme successeur au Jupitérien : une femme ! Une belle harpie comme seul le système est capable d’en créer.

C’est cela leur Plan : peu de candidates pour le rôle, et ce n’est nullement un hasard si Ségolène Royal opportunément virée par Macron, himself, retrouve sa liberté de parole. Lorsque le passage du flambeau se produira (c’est une supposition, hein ?) tout se calmera pour un temps, histoire de lui laisser sa chance et le réveil n’en sera que plus dur, une Bolsonaro au féminin n’endormira la plèbe qu’un temps…

C’est pourquoi, à ce stade, nous nous posons ouvertement la question, les uns et les autres, à savoir : combien de temps encore faudra-t-il à la majorité/masse, du moins une minorité suffisante, 10 à 15% de la population mondiale, pour agir dans le sens du véritable bien commun ?

Nous avons de nombreux textes modernes sur lesquels nous appuyer, d’où nous sommes, pour comprendre et transformer sa réalité ;

APPEL À LA VIE CONTRE LA TYRANNIE ÉTATIQUE & MARCHANDE de Raoul Vaneigem, Publié aux Éditions Libertalia en 2019 – Version PDF N° 154 de 20 pages ;



La Pédagogie des opprimés, de Paulo Freire, 1970 ;

Guerre de Classe : Contre les guerres de l’Avoir, la guerre de l’Être, du Collectif Guerre de Classe, Octobre 2019 ;

MANIFESTE POUR LA SOCIÉTÉ DES SOCIÉTÉS & Résoudre l’aporie de Pierre Clastres par Résistance 71, août 2019 ;

Compilation de textes choisis depuis 2012 POUR UNE ABSTENTION POLITIQUE ACTIVE et convaincre les mougeons d’arrêter de voter en rond… Par Jo Busta Lally

Et d’autres, plus anciens, pour tenter de « féconder le passé en engendrant l’avenir pour donner un sens au présent » pour paraphraser Nietzsche ;

Le Chemin de l’émancipation passe par le lâcher-prise du contre-naturel, morale incluse, avec Friedrich Nietzsche, 1897 ;

L’indispensable de Pierre Kropotkine (1842-1921) – PDF des PDFs ! et incluant TOUT est à TOUS ► L’anarchie, dans l’Évolution Socialiste, 2ème Édition, 1892 ;

Nouvelle version de l’exemple de Charte Confédérale inspirée par Michel Bakounine et La Commune de Paris et la notion d’État, Michel Bakounine, 1871 ;

N’hésitez pas à vous promener librement dans cette page de mon blog qui contient toutes mes réalisations au format PDF ► https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/ d’autres sont à venir pour renforcer notre RÉFLEXION, notre UNION pour des ACTIONS DIRECTES plus efficaces HORS ÉTAT & SES INSTITUTIONS.

JBL1960