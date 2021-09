NON ! ON NE SE SOUMETTRA PAS !

Un masque et des gants pour un risque proche de Zéro ?

Alors qu’il NOUS suffit juste de dire NON / JUSTSAYNO !

Et le COVIDélire s’arrête !

Réseau Sentinelles Semaine 34 du 23 au 29 août 2021 ► Preuve en chiffres, avec le dernier bulletin dudu 23 au 29 août 2021 ► https://www.sentiweb.fr/5393.pdf

TAUX D’INCIDENCE des cas des IRA ESTIMÉ à 52 CAS pour 100 000 HABITANTS (S33 en données consolidées = 39/100 000)

TAUX D’INCIDENCE DES CAS D’IRA DUS AU SARS-COV-2 / COVID ESTIMÉ À 19 CAS POUR 100 000 HABITANTS !

(17 / 100 000 S33 en données consolidées…)

Corse = 0 / 100 000 habitants

PACA = 110 CAS POUR 100 000 HABITANTS

VÉRIFIEZ PAR VOUS-MÊMES !

Cliquer pour accéder à 5393.pdf

BIBLIOTHÈQUE PDF À retrouver dans ma

POUR REFUSER ENSEMBLE LA TERREUR VAXXINALE !

En France ; Publication de la Circulaire de la Direction Générale de la Santé lançant la campagne d’inoculation de la 3ème dose de vaccins pour les plus de 65 ans, dans les EHPAD. ( En Israël, ICI ) (Campagne de pub mensongère pour la vaxxination ► LÀ)



Cette décision de lancer une campagne de rappel est lourde de conséquences (et de sens) puisqu’elle est prise alors même que les instances européennes ont fermement mis en garde les États-membres sur les risques juridiques qu’ils prenaient en la décidant. Autrement dit, les talibans de la caste sanitaire qui ont pris le pouvoir sont en train de violer en beauté le principe constitutionnel de précaution… Source ► Le Courrier des Stratèges VIA Olivier Demeulenaere du 1er septembre 2021 ;

À VOIR ABSOLUMENT ► TÉMOIGNAGE D’UN PARENT D’ÉLÈVE bien décidé à se BATTRE AVEC LES ARMES LÉGALES & JURIDIQUES ► Source Ciel Voilé ► VIDÉO 7MN ► https://odysee.com/@vivreautrement:6/%F0%9F%9A%A8%F0%9F%9A%A8%F0%9F%9A%A8-T%C3%A9moignage-d’un-parent-d’%C3%A9l%C3%A8ve–Battez-vous–R%C3%A9sistez-:9

En Australie, À VISIONNER également cette vidéo de 3MN46S pour vous rendre compte de ce qui se passe dans le réel lorsqu’on parle de TERREUR VAXXINALE, depuis un moment ici-même, car cette fois NOUS Y SOMMES ! Source ► https://www.margueriterothe.com/2021/09/australie-on-ne-se-soumettra-pas.html – Traduction Le Libre Penseur – Proposé par L’Éveil des Consciences qui fait sa part du Colibri ► https://odysee.com/@Re-information2.0:2/AUSTRALIE:2

NON ! ON NE SE SOUMETTRA PAS ! NON !

Retour en France, avec les toutes dernières niouzes de Ducron-Empal1er qui est en déplacement à Marseille pour 3 jours (ICI & LÀ) -et des contacts sur place m’ont certifiée qu’ils n’avaient jamais vus un tel déploiement des forces de sécurité, qui n’auront servies à RIEN piskil s’est fait copieusement huer et ce partout où il paSSe- du Presque Dr. T’Ché-RIEN ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/09/emplal-1.pdf

Cliquer pour accéder à emplal-1.pdf

Pourtant, rappelez-vous toujours qu’ILS NE POURRONT PAS ARRÊTER TOUT LE MONDE si nous nous LEVONS, ENSEMBLE, et en nombre invincible !

Car, comme l’avait imaginé puis défini l’anthropologue et militant anarchiste américain David Graeber disparu le 2 septembre 2020 ► NOUS SOMMES LES 99.999%ce qui n’arrange toujours pas les affaires de l’oligarchie pour qui l’invention de la théorie de « l’homme est un loup pour l’homme » justifiait et justifie toujours les pratiques prédatrices et criminelles du petit nombre (0.001%) au pouvoir !



Ce 2 septembre 2021, je rends hommage à David Graeber car c’est grâce à son analyse poussée et innovante de l’anthropologie politique en connexion avec toutes mes lectures précédentes, et arrivée à un moment crucial de ma propre réflexion que ses Fragments Anthropologiques assemblés ont agi en véritables petits détonateurs supplémentaires me mettant en capacité d’impulser la poussée primordiale, de vaincre l’inertie de départ et d’enclencher un nouveau paradigme, en lien avec les Natifs et Peuples premiers de tous les continents, et ainsi d’insuffler un changement infime, presque invisible au cours de l’Histoire humaine.

En vous reproposant la lecture du PDF que j’ai tout spécialement conçu à l’annonce de sa mort, qui m’a bouleversée et qui réunifie en 94 pages, mon billet du 5 septembre 2020, l’hommage de Marshall Sahlins, traduit de l’anglais par Résistance71 et à sa suite de la page 12 à 90 la version intégrale de « Fragments Anthropologiques pour changer l’histoire de l’Humanité » initialement publiée en avril 2018 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/hommage-a-david-graeber-disparu-le-2-septembre-2020-par-jo-busta-lally.pdf



Cliquer pour accéder à hommage-a-david-graeber-disparu-le-2-septembre-2020-par-jo-busta-lally.pdf

Et tant ce « Fragments anthropologique pour changer l’histoire de l’humanité » nous donnait des clés pour véritablement, en le conscientisant, changer/modifier/affiner notre perception et notre vision des êtres et des choses, nous changeant/modifiant/affinant nous-mêmes même imperceptiblement et donc ainsi nous mettant en capacité de changer le cours de l’Histoire de l’Humanité…

Comme R71, Zénon, Steven Newcomb, Jean-Pierre Demoule, Charles Macdonald et tant d’autres par ces voyages de lectures remontant jusqu’aux promesses de l’aube de l’Humanité. David Graeber nous avait invité à remonter le cours de notre propre histoire, pour nous faire constater, par nous-mêmes, que les sociétés dites primitives avaient, par des va-et-vient, testé aussi bien les sociétés sans État, les sociétés contre l’État ou les sociétés totalement acquises à l’État à ses dogmes et doctrines.

Et c’est en redescendant la rivière ensemble et côte à côte, que nous avons pu déterminer que c’était au sein des groupes/clans ou sociétés sans/contre l’État que l’Homme, tout naturellement, avait pratiqué l’Entraide comme facteur d’évolution et non en faisant la guerre, comme on veut nous le faire croire et depuis peu, car cette théorie n’a émergé qu’au XIXe siècle.

C’est avec ces fragments anthropologiques en tête, entre autres, que toustes, nous avons pu relier les points entre eux, nous interconnecter, puisque nous sommes TOUSTES INTER-RELIÉ(E)S pourvu que nous en fassions l’effort…

C’est sans nul doute cet effort collaboratif qui nous aura conduit à nous rejoindre, sans se connaitre, et à avancer, ensemble, d’un même pas, sur le chemin de la société vers son humanité révélée avec Résistance71, avec Zénon, RIEN pour le moins. David Graeber ayant agi lentement, mais surement, comme un petit détonateur supplémentaire et c’est pour l’en remercier que je lui rends hommage une nouvelle fois, un an jour pour jour de sa disparition, à travers ce PDF qui de toute éternité témoignera de son passage durant lequel il a semé, en nous et profond les graines d’un autre futur possible, démontrant que nous avons absolument toujours le choix de faire le bien, mieux, le bien-commun plutôt que vivre égoïstement dans le seul but d’accumuler des richesses sans comprendre, ou vouloir admettre, que notre seule vraie richesse est celle du cœur.

Graeber est l’un de ceux qui me permet d’affirmer et de comprendre pourquoi j’affirme aujourd’hui que ;

JE NE ME SOUMETTRAI PAS ! JAMAIS !… NON ! JAMAIS !

JBL1960