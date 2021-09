11 septembre 2001 – 11 septembre 2021 = 20 ans de mensonges du plus grand Empire… failli…

Seule la vérité libérera les peuples !

Toutes les vérités, tous les peuples…

Car tout questionnement est légitime et nécessaire !

« L’erreur ne devient pas vérité parce qu’elle se propage et se multiplie ;

La vérité ne devient pas erreur parce que nul ne la voit »

Mahatma Gandhi

Je ne crois pas qu’il y ait une seule Vérité absolue, mais plein de petites pépites de vérités historiques, scientifiques, anthropologiques qu’il nous faut découvrir et percer à jour. Alors, ces vérités conduiront à libérer les peuples = TOUTES LES VÉRITÉS et TOUS LES PEUPLES !

C’est pourquoi chercher la vérité au sujet du 11 septembre 2001 qui a été documenté comme une attaque nucléaire*, et je pense que l’année cruciale où la vérité fera jour, est l’année 2021, n’a jamais été une perte de temps, pour personne, sinon pourquoi les zélites mondiales, qui sont principalement zuniennes, auraient-elles dépensé autant d’énergie et de milliards de $ à nous mentir pour qu’on ne découvre jamais, la Vérité ?…

*À propos d’un 11 septembre nucléaire, version PDF N° 39 de 34 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/addendum-mai-2018-au-sujet-dun-11-septembre-nuclc3a9aire.pdf



Quand Momo le Barbu a été muté en Bébert le corona…

11+09+2001 = 2021

Mobert-le-Bobard / Bébar-le-Beaubar

Quand le PLAN a été muté en PLANdémie !

Tous les RIENs/RIENNEs ou Presque, ont bien compris qu’un virus avait été créé conjointement…. pour finalement faire pschittt car notre système immunitaire possède des ressources phénoménales. Et ILS, avec leurs bidouilleurs collaborationistes des labos, le savent, mais ils croient en leur projet dingue d’ARN. S’en suit toute la scénarisation médiatique identique sur toute la planète qui prouve bien qu’aucun pays n’échappe vraiment aux globalistes mondialistes car dès le départ nous avons eu droit à « seul un vaccin nous sauvera » ! Tu m’étonnes ! Ils sont déjà prêts ! Et comme en temps de guerre il n’y a pas d’infos il n’y a que de la propagande, des fausses pistes sont lancées comme la non isolation du virus … ça fait perdre du temps et comme ça on ne parle pas du vrai problème, c’est à dire que Fauci, Gates ceux au-dessus magouillent depuis des années pour faire basculer le monde dans le transhumanisme… Il n’y a qu’à voir toutes les lois, décrets qui sont passés depuis bientôt deux ans et qui n’ont bien sûr aucun rapport avec cette pseudo crise sanitaire & climatique et puis maintenant on vient nous rappeler ce jour anniversaire des 20 ans du 11/09 que ces affreux talibans pourrait détruire le monde, si ON (les États) ne fait rien !

Énième preuve qu’il n’y a pas de solutions au sein de CE système comme l’assène une nouvelle fois Résistance71 : Si vous pensez toujours 20 ans plus tard, que les responsables des attentats du 11 septembre sont Ben Laden et ses barbus planqués dans les grottes de Tora Bora en Afghanistan, il ne fait aucun doute que vous vous êtes faits injecter de cette merde OGM “anti-COVID” avec le sourire béat du mouton en route pour l’abattoir. Il est important de bien comprendre que sans le 11 septembre, ce cirque criminel COVID19 ne serait sans aucun doute pas possible. La crise fabriquée de toute pièce de ce “COVID19” est la résultante directe de l’attentat faux-drapeau du 11 septembre qui a amené monde et peuples là où les marionnettes du système veulent qu’ils soient… Et je rajoute pour ma part, qu’il fallait absolument éliminer le Commandant Massoud pour rendre possible les attaques du 11 septembre 2001, car nous savons aujourd’hui que la guerre d’Afghanistan avait été planifiée avant les attentats et qu’elle ne pouvait donc pas être une réponse à ceux-ci !

11/09/21 ► Qui a assassiné le Commandant Massoud ? Par Strategika51 ► https://strategika51.org/2021/09/10/qui-a-assassine-le-commandant-massoud/

11/09/21 ► Peter Dale Scott : Les vraies raisons de la guerre en Afghanistan – par Maxime Chaix ► https://reseauinternational.net/peter-dale-scott-les-vraies-raisons-de-la-guerre-en-afghanistan/

Faut-il être un génie pour comprendre que le colossal échec de la guerre américaine en Afghanistan est identique à cette désastreuse “guerre contre le COVID” ? Il est sans doute très clair que ce sont pratiquement les mêmes personnes qui ont mis au point les stratégies fatales qui menèrent à une défaite grandiose dans ces deux conflits absolument non nécessaires. Nous avons ici à faire avec des gens qui adhèrent complètement au concept de guerre et de destruction. Ce sont des gens qui ne cherchent en rien la paix, l’harmonie ou la réconciliation ni avec la nature ni même avec d’autres segments de l’humanité ► Gilad Atzmond par Résistance71 le 26/08/21.

Retour sur 20 ans d’imposture absolue et continue de l’Empire failli et afin de comprendre pourquoi la mascarade continue encore et continuera tant que nous ne nous lèverons pas, en masse, pour les arrêter !

Je vous invite donc à lire cette excellente analyse d’entelekheia, en 2 parties, (que je vais réunifier au format PDF et que vous pourrez retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF), qui m’a été transmise par http://blog.lesgrossesorchadeslesamplesthalameges.fr/index.php/2021/09/09/les-boomerangs-commencent-a-voler-bas/ ► Ashraf Ghani, le « making of » d’un président afghan fantoche, 1ère partie & 2ème partie ► Un texte passionnant, qui permet de comprendre comment les présidents choisis et installés à la tête des pays par les « élites » économiques des zones néolibérales « soutenues par Washington » sont fabriqués. En France, le processus a-t-il été plus discret, mais similaire ?

Comme à relire l’article de Laurent Guyénot : Le 11 septembre était une opération israélienne que propose à la relecture Olivier Demeulenaere : Vingt ans après le 11 septembre, le voile n’est toujours pas déchiré sur cette opération sous faux drapeau ► Cet article de Laurent Guyénot, paru sur le site Unz Review, est remarquable. Je l’ai traduit car il offre la synthèse la plus dense, la plus cohérente et la plus convaincante que j’aie jamais pu lire sur cette psy-op machiavélique (pour ne pas dire démoniaque) du 11 septembre. Attention : Si vous en êtes encore à la version “Ben Laden et Al Qaïda”, votre représentation du monde risque d’en être bouleversée. OD

« Les Américains sont un peuple libre qui sait que la liberté est le droit de chaque personne, l’avenir de chaque nation. La liberté que nous chérissons n’est pas un don de l’Amérique au monde ; C’est le cadeau que Dieu fait à l’humanité ! »

Discours de George W. Bush en juillet 2003

Et pour conclure je vous propose de prendre connaissance du point de vue des Natifs/Peuples premiers de l’île de la Grande Tortue qui sont confinés depuis 529 ans prisonniers en leur propre Terre, jamais cédée, et qui furent les premiers cobayes des armes virologiques et bactériologiques (couvertures infectées par la variole) de cet Empire que nous savons aujourd’hui failli et qui s’effondre sur lui-même à la vitesse de la chute libre, comme il y a 20ans, 3 Tours s’effondraient aux yeux du monde…

Vous pourrez ainsi remonter aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée

Avec pour double objectif des psychopathes aux manettes de : faire accepter comme unique solution à TOUTES LES POPULATIONS l’inoculation de vaccins géniques expérimentaux à ARNm VIA le passeport vaccinal (COVI PASS) ; Pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller dont l’obsession a toujours été la réduction de la population mondiale à 500 millions d’individus maximum.

C’est pourquoi avec d’autres, nous sommes arrivés par des chemins différents à la même conclusion que l’avenir de l’Humanité, comme le salut de l’Occident, passent par les peuples occidentaux (vous, moi) et en aucun cas les gouvernements ou toutes représentations étatiques, émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales, se tenant debout aux côtés (et non pas devant, ou encore moins au-dessus) des peuples autochtones de tous les continents et cela pour instaurer l’harmonie de la Société des sociétés sur Terre-Mère. Et non pas dans une semi-position dominante qui prévaudrait, encore, qu’aucune personne indigène traditionnelle ou Nation de pourraient être autorisées à survivre en dehors de la chrétienté et de sa Nation “blanche” comme c’est toujours le cas au Canada, aux USA, en Amérique du Sud, en Australie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Calédonie/Kanaky et donc en France/Frankistan sous Macron, ou encore en Asie et en fait partout où « domine » la Doctrine chrétienne de la découverte, y compris sur le continent Africain, dans son entier !

OUI ► Nous pouvons agir en ne réitérant pas les erreurs du passé. Pour se faire, nous devons comprendre et transformer notre réalité, aussi ; APPELONS À L’UNION DE TOUS LES PEUPLES DE LA TERRE…



ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ NOUS SOMMES !

JBL1960